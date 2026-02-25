להגדרות הציונים לחצו כאן
תקציר הבדיקה
הטענה: אין חוק שאוסר על כניסת ישראלים לשטח רצועת עזה
מה לא נכון:
● חוק ההתנקות אוסר על כניסה לשטח הרצועה
● האזור שסביב הגדר עם עזה מוגדר כשטח צבאי סגור מטעם צו אלוף, והוא אוסר כניסה לעזה משטח ישראל
הציון: לא נכון
לפני מספר ימים ח"כ לימור סון הר-מלך חצתה את הגבול לרצועת עזה - ובעקבות המקרה דווח בתקשורת כי המשטרה תבקש את אישור היועמ"שית לפתוח בחקירה נגדה. אלא שסון הר-מלך מתעקשת שהיא לא פעלה בניגוד לשום חוק: "אין חוק", היא אמרה בגלי ישראל, "איזה חוק אוסר היום כניסה לעזה?". את התשובה לשאלה נתנה בהמשך סון הר-מלך בעצמה, כשאמרה למראיין: "אני אומר לך איזה חוק אוסר היום כניסה, איזה חוק אנטישמי - חוק ההתנתקות. ואני בחוק הזה לא מכירה".
נתחיל מהמובן מאליו. העובדה שסון הר-מלך לא מכירה בחוק, לא מבטלת את תוקפו ולא מפחיתה מהמחויבות שלה לציית לו. ואכן, סעיף 24 לחוק יישום תוכנית ההתנתקות אוסר על כניסה לאזורים שפונו במסגרת ההתנתקות.
אבל גם אם חוק ההתנתקות יבוטל מחר בבוקר, הוא לא החוק היחיד שאוסר כניסה לשטח הרצועה. תקנות ההגנה (שעת חירום) מ-1945 (שהתקבלו לספר החוקים הישראלי) מאפשרות למפקד צבאי "להכריז בצו על שטח או מקום כלשהם כי הם שטח מסוגר לצורכיהן של התקנות האלה. כל אדם הנכנס לתוך שטח או מקום כלשהם או יוצא מתוכם... יאשם בעבירה על התקנות האלה".
לענייננו, מתברר כי מכוח התקנות, "המפקד הצבאי" - הלוא הוא אלוף פיקוד דרום יניב עשור - אכן הוציא צו סגירת שטח שהופך את כל השטח שסביב גדר הגבול עם הרצועה לשטח צבאי סגור. הצו בתוקף מ-25 בדצמבר 2025 ב-23:59 עד ל-23 במרץ 2026 ב-23:59 - כך שהוא רלוונטי למועד כניסתה של סון הר-מלך לרצועה (ליל 19 בפברואר 2026). אף שהצו לא חל על רצועת עזה גופא, הוא כן מונע למעשה אפשרות ממי שאינם מורשים לכך כל אפשרות להתקרב לגדר יבשתית ומשטח ישראל מבלי להפר את הצו.
ד"ר ערן שמיר-בורר, מנהל המרכז לביטחון לאומי ודמוקרטיה במכון הישראלי לדמוקרטיה, מסביר: "הפרה של החוק או של הצווים מהווה עבירה פלילית עליה ניתן להעמיד לדין, ולצה"ל ולמשטרה יש סמכויות אכיפה. בפועל, בתוך עזה האכיפה נעשית בידי הצבא, ובתוך שטחי ישראל העבריינים מעוכבים על-ידי הצבא ומועברים לטיפול של המשטרה".
מח"כ לימור סון הר-מלך נמסר בתגובה: "יש דרך להצגת צו אלוף, והיא לא התקיימה. בנוסף, אני לא מכירה בחוק ההתנתקות הגזעני והאנטישמי... ובעזרת השם אתקן אותו בקרוב בעזה".
נציין לגבי החלק הראשון כי הצו עצמו פומבי לכולם באתר האינטרנט של פיקוד דרום.
מדובר צה"ל נמסר בתגובה לטענה זו של סון הר-מלך: "הכוחות בשטח פעלו על-פי כל הנהלים והפקודות על-מנת לשמור על האזרחים ולקיים את הצו המכריז על האזור כשטח צבאי סגור. הצו פורסם לציבור בצירים המקובלים".
השורה התחתונה: דברי סון הר-מלך לא נכונים. חוק ההתנתקות אוסר על כניסה לרצועת עזה, והאזור שסביב הגדר עם עזה מוגדר כשטח צבאי סגור, וגם הוא אוסר כניסת אזרחים.
תחקיר: אוריה בר-מאיר
לבדיקה המלאה לחצו כאן
שם: לימור סון הר-מלך
מפלגה: עוצמה יהודית
מקום פרסום: "זמרי ופתחי בע"מ", גלי ישראל
ציטוט: "אין חוק... (ש)אוסר היום כניסה לעזה"
תאריך: 22.2.26
ציון: לא נכון
ח"כ לימור סון הר-מלך התראיינה לתוכנית "זמרי ופתחי בע"מ" (יש לחפש את התוכנית מ-22.2.26, האמירה עצמה נאמרה סביב דקה 38:40), ונשאלה שם על לקיחת חלק בכניסה אזרחית לעזה. המראיין נועם פתחי טען כי בכך היא וחבריה "מצפצפים על החוק", והיא השיבה: "קודם כול, אין חוק. באמת, אני אומרת לך נועם, איזה חוק בדיוק, תגיד לי איזה חוק אוסר היום כניסה לעזה". לפתחי לא הייתה תשובה.
המקרה המדובר התרחש בליל 19 בפברואר 2026, אז אזרחים בלוויית ח"כ סון הר-מלך חצו את הגבול לתוך רצועת עזה. כוחות צה"ל החזירו אותם לשטח ישראל, ומטעם דובר צה"ל נמסר לתקשורת: "כוחות צה"ל שפעלו במרחב עצרו את האזרחים והשיבו אותם בבטחה לשטח הארץ. האזרחים הועברו לטיפול משטרת ישראל. צה"ל מגנה בתוקף את חצייתם של האזרחים לשטח רצועת עזה, שמסכנת את ביטחונם של האזרחים ואת כוחות צה"ל הפועלים במרחב".
את הפתרון לשאלה האם יש או אין חוק סון הר-מלך הביאה בעצמה, שניות לאחר שאמרה את האמירה הנבדקת: "אני אומר לך איזה חוק אוסר היום כניסה, איזה חוק אנטישמי - חוק ההתנתקות. ואני בחוק הזה לא מכירה".
ואכן, סעיף 24 לחוק יישום תוכנית ההתנתקות (מאז שונה שמו ל"חוק ההתנתקות והפיצויים לנפגעיה") אוסר על כניסה לאזורים שפונו במסגרת ההתנתקות. תיקון מספר 7 לחוק ביטל את האיסור על האזור שפונה מצפון השומרון, אך לא ברצועת עזה, כך ששם האיסור עדיין עומד. העובדה שסון הר-מלך לא מכירה בו אינו הופך את החוק לכזה שאינו תקף, כולל כלפיה.
אבל זו אינה הפעם הראשונה בה אזרחים מגיעים לגדר עזה ומוחזרים על-ידי הצבא. כשהדבר קרה ב-5 בפברואר 2026, ערוץ 13 פרסם את תגובת דובר צה"ל לתקרית: "לפני זמן קצר, מספר אזרחים חצו למרחב המכשול החוצץ בין שטח מדינת ישראל לרצועת עזה. כוח צה"ל שקפץ למקום עצר את האזרחים והשיבם בבטחה, האזרחים הועברו לטיפול משטרת ישראל. כמו כן, במהלך השעות האחרונות, מאות אזרחים ישראלים ניסו להתקרב לגדר במרחב המצוי תחת שטח צבאי סגור ואסור לכניסת אזרחים. כוחות צה"ל ומשטרת ישראל פרוסים במרחב ופועלים על-מנת למנוע מהאזרחים לחצות את הגדר" (ההדגשה אינה במקור). כפי שאפשר להבין מתגובות הדוברות, במקרה הזה לא הייתה חדירה של ממש לרצועה, אבל עדיין הייתה עבירה על החוק.
הסמכות להטיל צו שטח צבאי סגור ניתנת מכוח תקנות ההגנה (שעת חירום) 1945, ומקורן במנדט הבריטי. סעיף 6(1) מאפשר לרמטכ"ל, בהסכמת שר הביטחון, למנות מפקד צבאי לכל שטח שהוא, והמפקד הצבאי זוכה לסמכויות שונות.
סעיף 125 לתקנות מפרט אחת מהן: "מפקד צבאי רשאי להכריז בצו על שטח או מקום כלשהם כי הם שטח מסוגר לצורכיהן של התקנות האלה. כל אדם הנכנס לתוך שטח או מקום כלשהם או יוצא מתוכם - במשך תקופה כלשהי, שבה עומד בתקפו צו כזה ביחס לשטח או למקום ההם - ללא תעודת היתר בכתב שהוצאה בידי המפקד הצבאי או בשמו - יאשם בעבירה על התקנות האלה". סעיף 122 גם מאפשר "לאסור, לצמצם או להסדיר" את השימוש בצירי תנועה.
מצאנו את צו סגירת שטח - "מרחב אוגדת עזה" (מספר 1), התשפ"ו-2026 (שלמעשה נחתם בסוף 2025), שהופך את כל השטח שסביב גדר הגבול עם הרצועה לשטח צבאי סגור. הצו נחתם על-ידי אלוף פיקוד דרום יניב עשור, והוא בתוקף מ-25 בדצמבר 2025 ב-23:59 עד ל-23 במרץ 2026 ב-23:59. נוסיף על כך שלמרות שהצו לא חל על רצועת עזה גופא, הוא כן מונע למעשה אפשרות ממי שאינם מורשים לכך כל אפשרות להתקרב לגדר יבשתית ומשטח ישראל מבלי להפר את הצו.
ד"ר ערן שמיר-בורר, מנהל המרכז לביטחון לאומי ודמוקרטיה במכון הישראלי לדמוקרטיה, מסביר: "המסגרת החוקית העיקרית שאוסרת כניסה לעזה היא חוק ההתנתקות. לכך מתווספים צווי אלוף שניתנים מכוח תקנות ההגנה (שעת חירום), שאוסרים על כניסת אזרחים לשטחים שסמוכים לגדר מתוקף היותם שטח צבאי סגור. הפרה של החוק או של הצווים מהווה עבירה פלילית עליה ניתן להעמיד לדין, וכן ולצה"ל ולמשטרת ישראל יש סמכויות אכיפה. בפועל, בתוך עזה נעשית האכיפה בידי הצבא, ובתוך שטחי ישראל העבריינים מעוכבים על-ידי הצבא ומועברים לטיפול של המשטרה".
מח"כ לימור סון הר-מלך נמסר בתגובה: "יש דרך להצגת צו אלוף, והיא לא התקיימה. בנוסף, אני לא מכירה בחוק ההתנתקות הגזעני והאנטישמי, ובעזרת השם זכיתי לתקן אותו ביחס לצפון השומרון, ובעזרת השם אתקן אותו בקרוב בעזה".
נציין לגבי החלק הראשון בתגובה שלא הצלחנו להבין אם הייתה בעיה בפרוטוקול הפרסום של הצו, אך שהוא פומבי לכולם באתר האינטרנט של פיקוד דרום.
מדובר צה"ל נמסר בתגובה: "הכוחות בשטח פעלו על-פי כל הנהלים והפקודות על-מנת לשמור על האזרחים ולקיים את הצו המכריז על האזור כשטח צבאי סגור. הצו פורסם לציבור בצירים המקובלים".
לסיכום, חוק ההתנתקות אוסר על כניסה לרצועת עזה. בנוסף, נכון לשעת ביצוע המעשים, האזור שסביב הגדר עם עזה מוגדר כשטח צבאי סגור מטעם צו אלוף, וככזה גם הוא אוסר כניסת אזרחים ולמעשה מונע את הגישה היבשתית שלהם לעזה מתוך שטחי ישראל. לכן, דברי סון הר-מלך לא נכונים.
