להגדרות הציונים לחצו כאן נכון - האמירה נכונה ברובה המוחלט

לא מדויק - חלקים מהותיים מהאמירה שגויים

מטעה - האמירה יוצרת מצג שווא או מוציאה עובדות מהקשרן

לא נכון - האמירה שגויה

לשיפוטכם - המצב העובדתי מורכב מכדי לתת ציון חד־משמעי

תקציר הבדיקה הטענה: אין חוק שאוסר על כניסת ישראלים לשטח רצועת עזה

מה לא נכון:

● חוק ההתנקות אוסר על כניסה לשטח הרצועה

● האזור שסביב הגדר עם עזה מוגדר כשטח צבאי סגור מטעם צו אלוף, והוא אוסר כניסה לעזה משטח ישראל

הציון: לא נכון

לפני מספר ימים ח"כ לימור סון הר-מלך חצתה את הגבול לרצועת עזה - ובעקבות המקרה דווח בתקשורת כי המשטרה תבקש את אישור היועמ"שית לפתוח בחקירה נגדה. אלא שסון הר-מלך מתעקשת שהיא לא פעלה בניגוד לשום חוק: "אין חוק", היא אמרה בגלי ישראל, "איזה חוק אוסר היום כניסה לעזה?". את התשובה לשאלה נתנה בהמשך סון הר-מלך בעצמה, כשאמרה למראיין: "אני אומר לך איזה חוק אוסר היום כניסה, איזה חוק אנטישמי - חוק ההתנתקות. ואני בחוק הזה לא מכירה".

נתחיל מהמובן מאליו. העובדה שסון הר-מלך לא מכירה בחוק, לא מבטלת את תוקפו ולא מפחיתה מהמחויבות שלה לציית לו. ואכן, סעיף 24 לחוק יישום תוכנית ההתנתקות אוסר על כניסה לאזורים שפונו במסגרת ההתנתקות.

אבל גם אם חוק ההתנתקות יבוטל מחר בבוקר, הוא לא החוק היחיד שאוסר כניסה לשטח הרצועה. תקנות ההגנה (שעת חירום) מ-1945 (שהתקבלו לספר החוקים הישראלי) מאפשרות למפקד צבאי "להכריז בצו על שטח או מקום כלשהם כי הם שטח מסוגר לצורכיהן של התקנות האלה. כל אדם הנכנס לתוך שטח או מקום כלשהם או יוצא מתוכם... יאשם בעבירה על התקנות האלה".

לענייננו, מתברר כי מכוח התקנות, "המפקד הצבאי" - הלוא הוא אלוף פיקוד דרום יניב עשור - אכן הוציא צו סגירת שטח שהופך את כל השטח שסביב גדר הגבול עם הרצועה לשטח צבאי סגור. הצו בתוקף מ-25 בדצמבר 2025 ב-23:59 עד ל-23 במרץ 2026 ב-23:59 - כך שהוא רלוונטי למועד כניסתה של סון הר-מלך לרצועה (ליל 19 בפברואר 2026). אף שהצו לא חל על רצועת עזה גופא, הוא כן מונע למעשה אפשרות ממי שאינם מורשים לכך כל אפשרות להתקרב לגדר יבשתית ומשטח ישראל מבלי להפר את הצו.

ד"ר ערן שמיר-בורר, מנהל המרכז לביטחון לאומי ודמוקרטיה במכון הישראלי לדמוקרטיה, מסביר: "הפרה של החוק או של הצווים מהווה עבירה פלילית עליה ניתן להעמיד לדין, ולצה"ל ולמשטרה יש סמכויות אכיפה. בפועל, בתוך עזה האכיפה נעשית בידי הצבא, ובתוך שטחי ישראל העבריינים מעוכבים על-ידי הצבא ומועברים לטיפול של המשטרה".

מח"כ לימור סון הר-מלך נמסר בתגובה: "יש דרך להצגת צו אלוף, והיא לא התקיימה. בנוסף, אני לא מכירה בחוק ההתנתקות הגזעני והאנטישמי... ובעזרת השם אתקן אותו בקרוב בעזה".

נציין לגבי החלק הראשון כי הצו עצמו פומבי לכולם באתר האינטרנט של פיקוד דרום.

מדובר צה"ל נמסר בתגובה לטענה זו של סון הר-מלך: "הכוחות בשטח פעלו על-פי כל הנהלים והפקודות על-מנת לשמור על האזרחים ולקיים את הצו המכריז על האזור כשטח צבאי סגור. הצו פורסם לציבור בצירים המקובלים".

השורה התחתונה: דברי סון הר-מלך לא נכונים. חוק ההתנתקות אוסר על כניסה לרצועת עזה, והאזור שסביב הגדר עם עזה מוגדר כשטח צבאי סגור, וגם הוא אוסר כניסת אזרחים.

תחקיר: אוריה בר-מאיר