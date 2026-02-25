הביקור הגדול הבא בישראל: מה מחפש האיש העשיר בעולם בארץ?

האישיות הבכירה הבאה הצפויה להגיע בחודש הבא לישראל היא מנכ"ל טסלה, בעלי רשת X והאיש העשיר בעולם, אילון מאסק. בעת ביקורו הוא צפוי להשתתף בכנס "תחבורה חכמה" של משרד התחבורה ואף לנאום בו.

הרקע לביקור נעוץ בשיחת ועידה שקיים ראש הממשלה בנימין נתניהו עם מאסק במהלך ביקורו בארה"ב בסוף השנה שעברה. לפי הודעת משרד ראש הממשלה, השיחה עסקה בהתפתחויות האחרונות בתחומי ה־AI והרכב האוטונומי, ובה השתתפו גם שרת התחבורה מירי רגב וראש מטה ה־AI הלאומי, ארז אסקל.

בשיחתם, הזמין נתניהו את מאסק לביקור בישראל, ולפי ההודעה הוא אישר כי בכוונתו להגיע לביקור רשמי בחודש מרץ ולהשתתף בכנס "תחבורה חכמה" שייערך בתל אביב.

לא הרבה ידוע על תוכן ביקורו של מאסק, אך סביר להניח שהביקור ינוצל לפגישות מדיניות, כלכליות ופוליטיות עם מגוון גורמים. מה גם שמאסק, באמצעות חברת הלוויינים סטארלינק שבבעלותו, הוא גורם משמעותי שתורם לרשת התקשורת באיראן בזמן המהומות, וישראל יכולה לשתף איתו פעולה במגוון נושאים ביטחוניים.