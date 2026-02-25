ראשיגלובס פיננסיכל הכותרותשוק ההון והשקעותנדל''ן ותשתיותמשפטטכנולוגיהגלובליניהול וקריירהדעותשיווק ופרסוםמגזין Gתרבותוול סטריט ג'ורנל
בארץ הביקור הגדול הבא בישראל: מה מחפש האיש העשיר בעולם בארץ?
ראשי
גלובס פיננסי ראשי מניות מניות בחו''ל ארביטראז' אופציות מט''ח אג''ח ק. נאמנות קרנות סל חוזים עתידיים מכירות בשורט מדריכים פיננסיים כלכלת ישראל
כל הכותרות המומלצות העיתון הדיגיטלי
שוק ההון והשקעות נדל''ן ותשתיות משפט טכנולוגיה גלובלי מטבעות דיגיטליים ניהול וקריירה תרבות
מדורים נוספים שיווק ופרסום בארץ דעות מגזין G The Wall Street Journal המשרוקית
פודקאסטים
תיק אישי
English Website גלובס ועידות וכנסים
גלובס שלי נושאים שמעניינים אותי כתבות ששמרתי הניוזלטרים שלי ספריית הכתבות שקראתי תיק ההשקעות שלי אודות

אודות גלובס

גלובס על גלובס דוח אמון 2024

פרוייקטים ושיתופי פעולה

שלומות עיצוב נדל''ן אימפקט לכל הפרויקטים
רכישת מינוי גלובס שאלות ותשובות מרכז העזרה נגישות הגדרות לוח גלובס פרסמו אצלנו תנאי שימוש מדיניות פרטיות
אילון מאסק

הביקור הגדול הבא בישראל: מה מחפש האיש העשיר בעולם בארץ?

אילון מאסק צפוי להשתתף בחודש הבא בכנס "תחבורה חכמה" של משרד התחבורה ואף לנאום בו • לא הרבה ידוע על תוכן ביקורו של מאסק, אך סביר להניח שהביקור ינוצל לפגישות מדיניות, כלכליות ופוליטיות עם מגוון גורמים

אריאל ויטמן 14:40
אילון מאסק / צילום: ap, Jae C. Hong
אילון מאסק / צילום: ap, Jae C. Hong

האישיות הבכירה הבאה הצפויה להגיע בחודש הבא לישראל היא מנכ"ל טסלה, בעלי רשת X והאיש העשיר בעולם, אילון מאסק. בעת ביקורו הוא צפוי להשתתף בכנס "תחבורה חכמה" של משרד התחבורה ואף לנאום בו.

עם נשיא ישראלי ומרכז בהרצליה: חברת הנהיגה האוטונומית שגייסה 1.2 מיליארד דולר
האיש הראשון בעולם ששוויו חצה את רף ה־700 מיליארד דולר

הרקע לביקור נעוץ בשיחת ועידה שקיים ראש הממשלה בנימין נתניהו עם מאסק במהלך ביקורו בארה"ב בסוף השנה שעברה. לפי הודעת משרד ראש הממשלה, השיחה עסקה בהתפתחויות האחרונות בתחומי ה־AI והרכב האוטונומי, ובה השתתפו גם שרת התחבורה מירי רגב וראש מטה ה־AI הלאומי, ארז אסקל.

בשיחתם, הזמין נתניהו את מאסק לביקור בישראל, ולפי ההודעה הוא אישר כי בכוונתו להגיע לביקור רשמי בחודש מרץ ולהשתתף בכנס "תחבורה חכמה" שייערך בתל אביב.

לא הרבה ידוע על תוכן ביקורו של מאסק, אך סביר להניח שהביקור ינוצל לפגישות מדיניות, כלכליות ופוליטיות עם מגוון גורמים. מה גם שמאסק, באמצעות חברת הלוויינים סטארלינק שבבעלותו, הוא גורם משמעותי שתורם לרשת התקשורת באיראן בזמן המהומות, וישראל יכולה לשתף איתו פעולה במגוון נושאים ביטחוניים.