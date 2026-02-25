אפקט איראן? עלייה בחיפוש השכרה וסאבלטים עם ממ"ד

השפעה נוספת של החשש ממלחמה היא קפיצה בביקוש לדירות להשכרה ולסאבלטים עם ממ"דים. כך, בקבוצות פייסבוק שונות המיועדות למחפשי דירות ניכרת עלייה בפוסטים שפורסמו בחיפוש אחר דירות עם ממ"ד, הן להשכרה והן לסאבלט, כדי להיערך מבעוד מועד לתקיפה נוספת.

שחר רבינוביץ', בעלי סוכנות תיווך "יש נדל"ן" בתל אביב, מספר בשיחה עם גלובס כי "יש היום עדיפות ברורה לדירות עם ממ"ד או לבניין עם מקלט תקני. אנחנו רואים דירות מדהימות בלב העיר, בבניינים משנות ה־30 וה־40, שפעם היו נחטפות מהר מאוד, והיום יש להן יותר קושי יחסי אם אין פתרון מיגון מסודר. זה פחות עניין של מחיר ויותר עניין של תחושת ביטחון. בתקופה כזאת אנשים רוצים לדעת שיש להם לאן להיכנס אם צריך, וזה משפיע בפועל על קבלת ההחלטות".

"נוצרה נחרצות בנושא המיגון"

גם דני לויטן, מתווך ברימקס Win תל אביב, שעוסק בהשכרה ומכירה של דירות באזור תל אביב, רמת גן וגבעתיים, מסביר כי בחודש וחצי האחרונים מורגשת עלייה ניכרת בדרישה לדירות להשכרה עם חדרי מיגון, בין שעם ממ"ד ובין שעם מקלט: "אין ספק שנוצרה נחרצות בנושא המיגון בדירות - כאשר נרטיב הביטחון התקבע במיוחד אחרי המלחמה הקודמת מול איראן, ותופס תאוצה גם בזמן האחרון. אנשים מבינים שכדאי שיהיה מיגון בנכס. מי שיש לו אמצעים יעדיף לקחת דירה עם ממ"ד, גם אם המטבח קטן יותר או אם יש צורך להתפשר במקום אחר", מסביר לויטן.

עוד הוא מציין כי מחירי הדירות עם ממ"ד עלו משמעותית: "מחירים של דירות עם ממ"ד כבר רשמו עלייה של 700-900 שקל לחודש באזור תל אביב למשל, בעוד שמחירי הדירות עם מקלט ירדו ב-1,000-1,500 שקל".

בנוסף הוא מציין כי באזור רמת גן קיימות יותר חלופות עם ממ"ד, בניגוד לתל אביב, מה שמשפיע גם על המחירים.