החשש מהסלמה ביטחונית מול איראן מתחיל להכתיב את סדר היום גם בענף הנדל"ן. האי-ודאות סביב האפשרות של מלחמה אזורית באה לידי ביטוי בדחייה וביטול של עבודות שיפוץ, בעלייה בביקוש לדירות עם ממ"ד ובעצירה של מתווה הפחתת הריבית של בנק ישראל. במקביל פנתה התאחדות הקבלנים לממשלה בדרישה לאפשר הפעלת מנופים מהקרקע במקרה של מלחמה אזורית. כל אלה מעלים את השאלה, האם החשש הביטחוני ייצר האטה נוספת בענף, שכבר חטף לא מעט מכות?

● המכרז המדובר בראשל"צ נסגר: שווקו שטחים ב-1.4 מיליארד שקל

● הקרקעות ששימשו לרכישת השליטה בבנק הפועלים עברו לידי המדינה: זה הרווח של הבעלים

"בכל שנה, לקראת חג הפסח, ענף השיפוצים נכנס לתקופה העמוסה ביותר שלו", מסביר ערן סיב, יו"ר התאחדות קבלני השיפוצים. "משפחות רבות מבקשות לחדש את הבית, לשפץ חדרי רחצה ומטבחים ולהיערך לאירוח החג. לוחות הזמנים מתמלאים מראש, והטלפונים של קבלני השיפוצים אינם מפסיקים לצלצל".

אלא שהשנה התמונה שונה לחלוטין. סיב מסביר כי על רקע המצב הביטחוני והאי-ודאות המתמשכת סביב האפשרות להסלמה, רבים מהציבור בוחרים לדחות או לבטל שיפוצים שתוכננו מראש. "החשש ממלחמה מיידית, התחושה ש'מחר או מוחרתיים הכול יכול להתהפך', גורמים לאנשים לעצור החלטות גדולות. קבלני השיפוצים מדווחים כי הטלפונים כמעט אינם מצלצלים, וההערכה בענף היא ירידה של 25% לפחות בהיקף העבודות לעומת שנה רגילה".

סיב מחדד כי מי שכבר התחיל שיפוץ - בעיקר עבודות הכרחיות כמו אמבטיות ושירותים - לרוב ממשיך עוד שבוע או שבועיים, אך עבודות שיפוץ שטרם החלו נדחות או מתבטלות, מחשש להיתקע במלחמה באמצע עבודה, ללא יכולת להמשיך או להשלים אותה. עבור קבלנים רבים, מדובר בגל של ביטולים ודחיות שמעמיק את הפגיעה בענף.

לא רק שיפוצים

אך השלכות ההאטה בביקוש לשיפוצים אינן נעצרות בענף השיפוצים עצמו. מדובר בשרשרת רחבה של ענפי משנה ומעגלי תעסוקה נוספים שבהם מורגשת העצירה בהזמנות, כגון קרמיקה, שיש, ארונות, מראות, חיפויים ומוצרי גמר. "כאשר שיפוצים נעצרים, ההשפעה נרחבת גם על ענפים נוספים. אם אנשים מעדיפים כרגע לא לשפץ את המטבח המשמעות היא שיש פחות הזמנות של שיש, קרמיקה, ומוצרים נלווים", מסביר סיב.

עוד הוא מחדד כי בעוד שבשוק הפרטי נרשמים ביטולים נרחבים וירידה בהיקף ההזמנות לשיפוצים, במגזר המסחרי התמונה שונה במעט. "מכרזים קיימים של רשויות מקומיות, בתי ספר ומוסדות ציבוריים לרוב ממשיכים כסדרם, וגם במסעדות ובמבנים מסחריים עדיין לא מורגשת עצירה משמעותית. עם זאת, המסה הגדולה של הפעילות לקראת פסח ממילא מתרכזת בבתים פרטיים, ושם הפגיעה היא העמוקה ביותר".

דרישות לשעת חירום

גם בענף הבנייה חוששים מההשפעות של מלחמה נוספת מול איראן, ומנסים להיערך. בהתאחדות הקבלנים בוני הארץ שלחו מכתב רשמי לממשלה, שבו הם מפרטים את הצעדים הנדרשים כדי שהענף יוכל להמשיך לפעול גם בזמן חירום.

במכתב ציינו כי הנחיות פיקוד העורף לגבי זמני התגוננות במרחבים כתומים, צהובים וירוקים יוצרות קושי מעשי משמעותי באתרי בנייה. "מנופאים שנמצאים בגובה רב על עגורני צריח אינם יכולים להגיע למרחבים מוגנים בפרקי הזמן הקצובים, מה שיוצר סיכון בטיחותי גבוה ועלול להביא להשבתת אתרי בנייה נרחבים", מסבירים.

כפתרון מציעים בהתאחדות להפעיל עגורנים באמצעות יחידות שליטה קרקעיות: לפי ההתאחדות, הפעלת עגורנים בשיטה זו מאפשרת שמירה על חיי אדם, עמידה בסטנדרטים טכנולוגיים מתקדמים, רציפות תפקודית מבוקרת בהתאם להנחיות פיקוד העורף ותיאום עם עקרונות ניהול סיכונים. "מנופאים ישהו בקרבת מרחב מוגן, בעוד שהעגורן יופעל מרחוק באמצעות מערכות שליטה קרקעיות קיימות ובטוחות".

עוד הם מסבירים כי מאחורי המהלך עומדת שאיפה להיערכות מוקדמת ומציינים כי ניסיון העבר מלמד כי החלטות רגולטוריות שמתקבלות בזמן חירום עלולות לגרום לעיכובים ולהשבתת הענף. לכן, הם מבקשים מהממשלה לאשר מראש מתווה מוסדר להפעלת עגורני צריח בקרקע בעת מצב חירום, כולל התאמת מערכות קיימות, הכשרת מנופאים וגיבוש נוהל עבודה מסודר ומאושר.

השפעה נוספת על ענף הנדל"ן שנגזרת מהחשש מהסלמה מול איראן היא החלטת בנק ישראל להותיר את הריבית על כנה (4%) לאחר שתי הפחתות רצופות. בבנק ישראל הסבירו כי הסיבה המרכזית להחלטה טמונה באיומים הגיאופוליטיים והמלחמה האפשרית מול איראן, וזאת למרות התכנסות האינפלציה אל עבר יעד יציבות המחירים של הבנק. במקביל, נגיד בנק ישראל הסביר כי עצם העובדה שמחירי הדירות והשכירות התייקרו, בבנק רוצים לוודא שלא נוצר עודף ביקוש, שבסוף יאיץ בחזרה את האינפלציה.

הופתעו מהחלטת הבנק

גורמים בענף הנדל"ן הופתעו מההחלטה והסבירו כי החלטת הבנק פוגעת בענף כולו. כך, למשל, בהתאחדות יועצי המשכנתאות טענו כי הם מבינים את הזהירות המתבקשת של בנק ישראל לאור המציאות הביטחונית, אך דווקא במצב של אי-ודאות, הציבור זקוק לבשורה של הקלה וודאות כלכלית: "שילוב של המשך סביבת ריבית גבוהה יחד עם ההגבלות הצפויות על יחס ההחזר בהלוואות לכל מטרה, עלול להוביל לעלייה בצורך של הציבור בפתרונות מימון נוחים. בנק ישראל מתנהל בזהירות, אך כשמדד המחירים נמצא בשפל שלא נראה מאז תקופת הקורונה, הפחתת ריבית בעת הזו היא בעלת השפעה משמעותית על משקי הבית".

גם רוני כהן, מנכ"ל ושותף אלדר שיווק נדל"ן התייחס להשפעות של ההחלטה על שוק הדיור: "בשטח אנחנו רואים את זה בבירור. חלק מהקונים שהיו על הגדר נכנסים למו"מ כדי למצות את התהליכים ואחרים מחליטים 'לתת לזה עוד חודש-חודשיים' - לראות אם תהיה הורדה נוספת באפריל או במאי. חלק אחר מבין, שהריבית לא הולכת לרדת מהר במיוחד, וממשיכים הלאה בתהליך. מה שברור הוא שהשוק יותר מהוסס".