המכרז המדובר בראשל"צ נסגר: שווקו שטחים ב-1.4 מיליארד שקל

הערב הסתיים המכרז למכירת השטח המתפנה של בסיס מטווח 24 בראשון לציון בשכונה החדשה שתיקרא "פארק הים", ובעיריית ראשון לציון הודיעו כי התקבול הכולל לעירייה ממסירת המגרשים עומד על 1.4 מיליארד שקל.

בין הזוכות במגרש גם גינדי ישראל של גינדי החזקות, ובעירייה מסרו כי למכרזים ניגשו חברות גדולות ומובילות במשק - שיכון ובינוי, אזורים, דימרי, גיא ודורון לוי, גינדי ישראל, פריאור (קבוצת תשובה) וקבוצת דוידסון.

שבעת המגרשים מצויים בחלק הראשון של הבסיס שמתפנה (300 דונם) דרומית לרחוב רחבעם זאבי, המוביל לים, שטח שמשרד הביטחון שיחרר בתחילת השנה כחלק מההסכם מול העירייה.

בשכונה החדשה צפויות להיבנות כ-10,000 יחידות דיור חדשות, מהן שווקו עד כה 1,100 יחידות ראשונות.

כזכור, בספטמבר 2022, עיריית ראשון לציון חתמה על הסכם היסטורי ותקדימי מול משרד הביטחון, על פינוי הבסיס, המשתרע על כ-9,500 דונם ושוכן בלב קרקע אטרקטיבית בעיר והיה סגור לציבור.

השכונה מתוכננת לכלול בין 9 קומות ל-25, והתמהיל יהיה של דירות בנות 2-3-4-5 חדרים.

לגלובס נודע כי גינדי ישראל זכו בקרקע ל-465 יחידות דיור, במחיר ממוצע של 1.80 מיליון שקל לקרקע לדירה כולל פיתוח, והצפי הוא שמחירי הדירות יעמדו על 30 אלף עד 32 שקל למ"ר.