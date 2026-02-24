אל על בתגובה לייצוגית: לא יכולנו לנצל את כוחנו בגלל כוחות השוק

אל על הגישה ביום ראשון תגובה לבקשה לאישור תובענה ייצוגית נגדה, בטענה לגביית מחירים מונופולסטיים בתקופת המלחמה. הנזק הנטען בבקשה הוערך ב-483 מיליון דולר ועוד 115 מיליון דולר נזק לא ממוני. בתגובתה טוענת אל על כי כוחות השוק הם אלו שריסנו אותה בפועל. לטענת החברה היא לא הייתה יכולה לנצל את כוחה המונופוליסטי הנטען, כאשר בכל רגע חברות זרות יכלו לחדש את טיסותיהן ארצה. לטענת החברה היא פעלה בתנאי אי ודואת גבוהים.

● המוסדיים נתנו ברקס: מנכ"לית אל על הפורשת לא תקבל פיצויי פיטורים

● מכה לאל על: רשות התחרות שוקלת להטיל קנס נוסף בהיקף 110 מיליון שקל

התגובה הוגשה יום לפני שרשות התחרות הודיעה על כוונתה להטיל עיצומים כספיים על אל על בסך 110 מיליון שקל ועל נושאי משרה בה בסכומים של כחצי מיליון שקל, וזאת בכפוף לשימוע. הסיבה לקנס היא גביית מחירים מופרזת ובלתי הוגנת על טיסותיה בזמן המלחמה. בהמשך לכך הוגשה תביעה נגזרת בשם בעל מניות בחברה בגין נזק שנטען כי נגרם לחברה.

העלאת המחיר המתונה, נטען בתגובה של אל על, מעידה על הריסון הנובע מהאיום התחרותי המתמיד אשר הווה "חסם טבעי לניצול כוחה כביכול". עוד נטען כי הביקוש הצרכני לכרטיסים הניתנים לביטול, בשל המדיניות המקלה של אל על בתקופת המלחמה, העלייה בשיעור התפוסה שגורם לרכישות כרטיסים יקרים יותר, ועיתוי מועד ההזמנה - כל אלה מביאים באופן טבעי ל"התייקרות" מחיר הכרטיסים באותן ממוצע.

נתח שוק שהגיע ל־75%

בבקשה לאישור התביעה הייצוגית נטען כי בתקופת המלחמה, נתח השוק של אל על חצה את רף ה-50% ובמקרים רבים את ה-75%, וזאת בהתאם לחוות דעת של פרופ' דוד גילה.עוד נטען כי אל על הפכה לבעלת מנופולין מובהקת ב-20 מתוך 24 קווים שנבדקו ברבעוני המלחמה וזאת בעקבות הפסקת פעילותן של חברות זרות. נטען כי אותו הגידול בנתח השוק הוא לא תוצאה של התייעלות אלא של טרגדיה לאומית, שאפשרה "לחלוב את הלקוחות". ניצול כוחה של אל על, כך נטען הוביל להעלאת מחירים ממוצעת של כ-12.2%.

מבחינת רווחיות החברה, נטען בבקשת האישור, כי בשנת 2023 רשמה אל על רווח נקי של 112.6 מיליון דולר, ובשנת 2024 חל זינוק ברווח נקי של החברה לכ-544 מיליון דולר. בתוך כך נטען כי "בששת רבעוני המלחמה שיעור הרווח של אל על מהטסת נוסעים בלבד זינק בסופו של יום פי 15". עוד נטען כי רווחיות החברה בתקופה לפני המלחמה הייתה בשיעור 0.9% מהעלות, ואילו בתקופה שאחרי פרוץ המלחמה עלתה הרווחיות ל-13.3% מהעלות.

אל על מזכירה בתגובתה את המאמצים הכבירים שהפעילה בתקופה הקשה ביותר שידעה המדינה כדי שהשמיים ישארו פתוחים בעבור האזרחים: שימרה על הגשר האווירי לישראל ומאמצים להגדלת היצע הטיסות. בתוך כך, לטענת אל על, "החברה נקטה במדיניות תמחור קפדנית" במסגרתה קבעה החברה על רקע ותלות באירועים הביטחוניים את המחירים לכרטיסי הטיסה במחלקת תיירים.

עו״ד אילן ורדניקוב התובע הייצוגי מסר: ״החלטת הרשות התחרות מצדיקה ומחזקת את התביעה שהגשנו כבר ביוני 25. כפי שטענו בכתב התביעה אל על ניצלה את כוחה המונופוליסטי לרעה. הקנס הצפוי של 121 מיליון שקל לא נותן פיצוי לציבור וגם לא מייצר הרתעה כמו התביעה הייצוגית ביחס לרווחים שהרוויחה אל על מאז ה7 לאוקטובר 2023".