מנכ"ל דואר ישראל דוד לרון פורש אחרי 4 שנים

דוד לרון, שמונה כמנכ"ל האחרון של דואר ישראל כחברה ממשלתית והראשון שלה כחברה פרטית בשנתיים האחרונות, הודיע היום (ד') להנהלת דואר ישראל על פרישתו. לרון הוביל, מבחינתו, את החברה הממשלתית המקרטעת להבראה והפרטתה תמורת 461 מיליון שקל לקבוצה של מילגם, ליימן שליסל והפניקס. טרם ברור מי יחליף אותו, ולרון מתכנן להמשיך ולכהן כמנכ"ל בחודשים הקרובים עד שיימצא לו מחליף.

על פי הודעת הדואר, "לרון נבחר בשנת 2022 על ידי דירקטוריון החברה בראשות מישאל וקנין, להוביל את מהלך החירום להצלת החברה מחדלות פירעון, וליישום תכנית הבראה מקיפה שייצבה את החברה ואפשרה לצאת ולהשלים מהלך של הפרטה. בנובמבר 2024, עם השלמת הפרטת החברה ומעבר מבעלות המדינה לידי קבוצת הרוכשים מילגם-ליימן שליסל-הפניקס, לרון המשיך להוביל את הדואר לעידן החדש כחברה פרטית-עסקית, עם תכנית אסטרטגית רב-שנתית הכוללת השקעות בתשתיות, מיכון, דיגיטציה ושירות ללקוח".

בשיחה עם גלובס, לרון התגאה במגמה חיובית מבחינת הירידה במספר התלונות: אם ב־2021 נרשמו יותר מ־305 אלף תלונות, ב-2025 המספר ירד ל־237 אלף. הוא גם סיפר ש"ב־2022 החברה הייתה על סף חדלות פירעון, בלי כסף למשכורות. עבדו עם תוכנות בנות 15 שנה ומערכות מיון ידניות. כשנכנסתי, עוד דרשו פקסים". לדברי לרון, "כשהדואר היה בבעלות ממשלתית לא בוצעו ההשקעות הנדרשות בתשתיות המידע והאוטומציה. כעת מתבצעות ההשקעות, ומתקדמים לסטנדרט המתקדם בעולם".

הפסד של מיליון שקל ביום

הוא הסביר ש"היו המון תלונות על השירות וביקורת על חוסר מוטיבציה של העובדים, אבל הבעיה המרכזית הייתה התשתיות. הדואר הפסיד מיליון שקל ביום, מצב שפשוט לא אִפשר להשקיע במערכות". מאז כניסתו, עבר הדואר "דיאטה" חריפה: מספר העובדים צומצם מ־5,000 ל־3,300 (באמצעות פרישה מוקדמת שמומנה ממכירת נכסים). במקביל, רגולציה חדשה מ־2023 שחררה את החברה מהפיקוח על מחירי השילוח ופתחה את שוק המכתבים לתחרות מלאה.

"מעבר ל־460 מיליון השקלים ששולמו למדינה, מילגם השקיעה 200 מיליון נוספים בדואר עצמו", אמר לרון. הכסף הופנה למחשוב הסניפים, מערכות CRM והנגשה דיגיטלית, כשבשנה הבאה מערכת המיון צפויה להפוך לאוטונומית לחלוטין. בנוסף, הוקם אגף שירות שמתפקד כ"רגולטור פנימי": כל ממשק או שירות חדש חייב לעבור דרכו.

דוד לרון, מוסר כעת ש"הגעתי לדואר לפני קרוב ל-4 שנים עם משימה ברורה וממוקדת להצלת הדואר מפשיטת רגל ולהבראה, שיפור השירות, והפרטת החברה כדי להבטיח עתיד טוב יותר לדואר, לעובדים ולציבור הלקוחות". גיל ויל, יו"ר מילגם המכהן גם כדואר ישראל, הוסיף: "לאחר ארבע שנים משמעותיות, דוד הודיע על השלמת המשימה המאתגרת שלשמה הגיע לדואר ישראל כשעוד הייתה חברה ממשלתית במצוקה, ועל החלטתו לסיים את תפקידו ולהמשיך לאתגר הבא. דוד הוביל והנהיג את דואר ישראל בתקופה רוויות אירועים משמעותיים בחברה ובמדינה, ותחת הובלתו החברה צלחה את התקופה ואת האתגרים בצורה מוצלחת ביותר".