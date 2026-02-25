סמסונג משיקה את מכשירי הדגל החדשים שלה. כמה יעלו בישראל?

יצרנית הסמארטפונים הקוריאנית סמסונג מכריזה בשעה זו על מכשירי סדרת Galaxy S26. לפי החברה, המכשירים החדשים נועדו לעזור לצרכנים "לפשט ולייעל" את השימוש בטלפון ביום-יום. למעשה, מדובר בדור שלישי של החברה, שכולל יכולות בינה מלאכותית. זאת, בניגוד למתחרה אפל שאצלה עדיין מדשדשים עם יכולות בינה מלאכותית.

מה חדש במכשירי Galaxy S26?

החברה למעשה השיקה שלושה סמארטפונים חדשים: דגם הבסיס, S26 עם מסך FHD+ בגודל 6.3 אינץ'; דגם הפלוס, S26+, עם מסך QHD+ בגודל 6.7 אינץ'; ודגם האולטרה החזק ביותר, S26 Ultra, עם מסך QHD+ בגודל של 6.9 אינץ'. מבחינת חיצונית - המכשירים עצמם די דומים לגרסה הקודמת, כאשר השיפור המרכזי בדגם האולטרה הוא שהמכשיר דק יותר בכמה מילימטרים.

המכשירים החדשים מצוידים בערכת שבבים מותאמת אישית, Snapdragon® 8 Elite Gen 5, שלפי החברה מאפשרת שימוש אינטנסיבי יותר, הן בשימוש רגיל והן ביכולות בינה מלאכותית. זאת, לצד ניהול תרמי משודרג ע"מ שהמכשיר לא יתחמם. לפי החברה, יש תוספת של עד 19% בביצועי ה-CPU (יחידת העיבוד המרכזית) שלה בדגם האולטה, והיא באה לידי ביטוי בטיפול חכם בעומסים השונים. החברה מתחייבת גם לעלייה ביכולות ה-NPU (יחידת העיבוד העצבי) לשימוש בינה מלאכותית וגם ביכולות הגיימינג של המכשיר.

גם מערך הצילום בסדרה החדשה די דומה ביחס לדגמים הקודמים. במכשיר האולטרה, מכשיר הדגל הפרימיום, ישנם ארבעה חיישנים: חיישן רחב של 200 מגה-פיקסל, חיישן אולטרה רחב של 50 מגה-פיקסל, ושני חיישני טלפוטו של 10 מגה-פיקסל ו-50 מגה-פיקסל. לפי החברה שולבו טכנולוגיות נוספות במעבד, כמו ה-ProScaler, שאמור לשפר את איכות תמונות באמצעות חידוד הטקסט והפרטים הקטנים. החברה אף מתחייבת לשיפורים בתמונות תחת תאורה חלשה ויכולות בינה מלאכותית משופרות יותר.

אחד הפיצ'רים שהחברה חשפה הוא היכולת של המשתמשים לתאר את השינוי שהם רוצים לתמונה, וה-Photo Assist יכול להוסיף פרטים לתמונה. כך למשל, הוא יכול "להשלים ביס שנלקח מעוגה" או בעזרת פיצ'ר Creative Studio לשנות את הרקע לגמרי.

ביחס לשטח האחסון והזיכרון, אין חדש בהשוואה לדגמים הקודמים: שטח האחסון יגיע בין שלוש אפשרויות - 256GB , 512GB ו-1T, בדגמי הבסיס יהיה אפשר להגיע רק ל-128GB. לגבי זיכרון ההרצה - בכלל המכשירים יהיה 12GB RAM, ובאולטרה ישנה אפשרות להרחיב ל-16GB.

גם הסוללה לא השתנתה דרמטית: בדגם הבסיס שיפרו מעט ל-4,300 מיליאמפר/שעה, ובדגם האולטרה המצב נשאר זהה - 5,000 מיליאמפר/שעה. בנוסף, הוסיפו לדגם האולטרה יכולות טעינה מהירות יותר, הן בחוטי והן באלחוטי. החברה מתחייבת לטעינה של 75% תוך 30 דקות בלבד.

אחד הפיצ'רים המרכזיים שסמסונג מתהדרת בהם הוא "תצוגת פרטיות". לא מעט אנשים שמים מגני מסך שמגבילים את הצפייה עבור אנשים שנמצאים בצדדים, וגורמים להם לראות מסך שחור. סמסונג למעשה מכניסה לראשונה, את הפיצ'ר שמאפשר לצרכן להגדיר כי לא יהיה ניתן לצפות במסך שלכם מהצד, גם בלי מגן המסך הזה. בנוסף, אפשר להגדיר זאת רק על התראות חדשות - משמע, שכל המסך ייראה רגיל, אך רק ההתראות החדשות יוחשכו. אפשר גם להחליט שהפיצ'ר יעבוד רק כשמכניסים קודים או סיסמאות, או רק כשפותחים יישומים נבחרים.

זה מתחבר למספר פיצ'רים שסמסונג מדברת עליהם בשיפור היעילות היומית, כמו למשל סריקת מסמכים כפיצ'ר מובנה במכשיר, דרך עריכת תמונות עם AI בצורה רחבה ועוד. פיצ'ר נוסף שסמסונג התייחסה אליו הוא Now Nudge - שיאפשר למשתמשים הצעות רלוונטיות, בהתאם לצורך שלהם. כך למשל, אם תרצו לשלוח לחבר תמונות מהטיול האחרון, תוכלו להגיד זאת למכשיר, הוא יחפש לבד בגלריה, ואתם רק תצטרכו לאשר את השליחה.

כמה המכשירים החדשים יעלו בישראל?

סמסונג פרסמה גם את מחיריה המומלצים לצרכן: דגם הבסיס יתחיל בישראל ב-3,200 שקלים ויגיע עד 3,900 שקלים; דגם הפלוס יתחיל מ-3,800 שקלים ויגיע ל-4,500 שקלים; ודגם האולטרה יתחיל מ-4,550 שקלים ויגיע עד ל-6,200 שקלים עבור תצורת ה-1T וזיכרון הרצה של 16GB. סאני, יבואנית רשמית של מוצרי סמסונג בישראל, הודיעה אף היא על מחירים דומים, כי דגם הבסיס יתחיל מ-3,200 שקלים, ודגם האולטרה היקר ביותר יגיע ל-6,250 שקלים.

עם זאת, יש בשוק כמה צעדים להורדת המחירים האלו: מספר חברות מבצעות הטבה של מכירה מוקדמת עם הטבת שדרוג נפח - משמע, לשלם עבור דגם אחד, ולקבל את המחיר של הדגם מעל. כך לדוגמה הודיעה פרטנר שהצרכנים יוכלו לרכוש את האולטרה עם ה- 1T, במחיר של הדגם הנמוך יותר, משמע 4,550 שקלים. כלל, הדגם הבסיסי יעלה בפרטנר 3,200 שקלים, ודגם האולטרה צפוי להגיע עד 6,250 שקלים.

מי שמנסה אפילו להתחרות בזה, היא GoMobile, שמפיצה מכשירים גם בייבוא מקביל וגם ביבוא רשמי, ומציעה הטבה של הכפלת נפח. אבל המחיר המעניין הוא של האולטרה, שיעמוד כעת על 5,090 שקל. בגמר המלאי, המחיר יעלה ל-5,900 שקלים.

בפלאפון מציעים מחירים מעט יקרים יותר, דגם הבסיס יתחיל מ-3,300 שקלים ודגם האולטרה יגיע עד 6,400 שקלים. עם זאת, הם מציעים, "באופן בלעדי אחריות לכל החיים" לצד הטבה של 1,000 שקלים. גם במחסני חשמל פרסמו את המחירים שלהם ועדכנו כי הדגם הבסיסי יתחיל מ-3,170 שקלים ודגם האולטרה (עם נפח האחסון של 1T) יגיע עד 5,450 שקלים לפי החברה.