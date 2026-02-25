ראשיגלובס פיננסיכל הכותרותשוק ההון והשקעותנדל''ן ותשתיותמשפטטכנולוגיהגלובליניהול וקריירהדעותשיווק ופרסוםמגזין Gתרבותוול סטריט ג'ורנל
רכב ותחבורה ממזון ועד הייטק: המשלחת ההודית תיפגש עם שלל חברות ישראליות
ראשי
גלובס פיננסי ראשי מניות מניות בחו''ל ארביטראז' אופציות מט''ח אג''ח ק. נאמנות קרנות סל חוזים עתידיים מכירות בשורט מדריכים פיננסיים כלכלת ישראל
כל הכותרות המומלצות העיתון הדיגיטלי
שוק ההון והשקעות נדל''ן ותשתיות משפט טכנולוגיה גלובלי מטבעות דיגיטליים ניהול וקריירה תרבות
מדורים נוספים שיווק ופרסום בארץ דעות מגזין G The Wall Street Journal המשרוקית
פודקאסטים
תיק אישי
English Website גלובס ועידות וכנסים
גלובס שלי נושאים שמעניינים אותי כתבות ששמרתי הניוזלטרים שלי ספריית הכתבות שקראתי תיק ההשקעות שלי אודות

אודות גלובס

גלובס על גלובס דוח אמון 2024

פרוייקטים ושיתופי פעולה

שלומות עיצוב נדל''ן אימפקט לכל הפרויקטים
רכישת מינוי גלובס שאלות ותשובות מרכז העזרה נגישות הגדרות לוח גלובס פרסמו אצלנו תנאי שימוש מדיניות פרטיות
הודו | בלעדי

ממזון ועד הייטק: המשלחת ההודית תיפגש עם שורת חברות תעשייה וטכנולוגיה בישראל

הערב ייפגשו שורה של חברות ישראליות בתחום התעשייה והטכנולוגיה עם נרנדרה מודי, ראש ממשלת הודו ומשלחת אנשי העסקים שמתלווה אליו • רשימת החברות עמן נפגשים ההודים נבחרה על ידי ההודים עצמם ותואמה על ידם ישירות ללא מעורבות ישירה של גורמים רשמיים

דובי בן גדליהו 17:57
ראש ממשלת הודו, נרנדרה מודי, בכנסת בטקס חגיגי בהשתתפות יושב ראש הכנסת אמיר אוחנה ובן זוגו, ראש הממשלה בנימין נתניהו ורעייתו / צילום: מארק ישראל סלם/הג'רוזלם פוסט
ראש ממשלת הודו, נרנדרה מודי, בכנסת בטקס חגיגי בהשתתפות יושב ראש הכנסת אמיר אוחנה ובן זוגו, ראש הממשלה בנימין נתניהו ורעייתו / צילום: מארק ישראל סלם/הג'רוזלם פוסט

ראש ממשלת הודו, נרנדרה מודי, ומשלחת אנשי העסקים המתלווה אליו לביקור בישראל, ייפגשו היום (ד') בערב עם שורה של חברות ישראליות בתחום התעשייה והטכנולוגיה, אשר לחלקן כבר יש כיום פעילות משותפת עם חברות וגופי ממשל בהודו.

לייזר ועסקאות במיליארדים: מה מחפש ראש ממשלת הודו בישראל
הביקור הגדול הבא בישראל: מה מחפש האיש העשיר בעולם בארץ?

לדברי מקורות רשמיים, רשימת החברות עמן נפגשים ההודים נבחרה על ידי ההודים עצמם ותואמה על ידם ישירות ללא מעורבות ישירה של גורמים רשמיים. רשימת החברות מקיפה תחומים רבים של פעילות.

בין השאר נכללים ברשימה הסטארט-אפ קוונטום משינס שמפתח טכנולוגיות בקרה למחשבים קוואנטיים, החממה הטכנולוגית Sheba Arc של המרכז הרפואי שיבא, שעוסקת בין השאר בפיתוח טכנולוגיות רפואיות מבוססות בינה מלאכותית, חברת צ'ק פוינט , המכון הגיאופיזי, חברת טכנולוגיית המים WATERGEN, חברת טכנולוגיות המזון Remilk, חברת נטפים, חברת טכנולוגיית המיקרו-אצות Bar Aleae, התעשיה האווירית ועוד.

על פי הערכות בענף חלק מהפגישות נועדו למסד קשרים רשמיים מול ממשלת הודו ומול גורמי תעשייה בהודו בתחומים האמורים ולגייס השקעות מקרנות הודיות ממשלתיות ופרטיות.