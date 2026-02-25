ראש ממשלת הודו, נרנדרה מודי, ומשלחת אנשי העסקים המתלווה אליו לביקור בישראל, ייפגשו היום (ד') בערב עם שורה של חברות ישראליות בתחום התעשייה והטכנולוגיה, אשר לחלקן כבר יש כיום פעילות משותפת עם חברות וגופי ממשל בהודו.

לדברי מקורות רשמיים, רשימת החברות עמן נפגשים ההודים נבחרה על ידי ההודים עצמם ותואמה על ידם ישירות ללא מעורבות ישירה של גורמים רשמיים. רשימת החברות מקיפה תחומים רבים של פעילות.

בין השאר נכללים ברשימה הסטארט-אפ קוונטום משינס שמפתח טכנולוגיות בקרה למחשבים קוואנטיים, החממה הטכנולוגית Sheba Arc של המרכז הרפואי שיבא, שעוסקת בין השאר בפיתוח טכנולוגיות רפואיות מבוססות בינה מלאכותית, חברת צ'ק פוינט , המכון הגיאופיזי, חברת טכנולוגיית המים WATERGEN, חברת טכנולוגיות המזון Remilk, חברת נטפים, חברת טכנולוגיית המיקרו-אצות Bar Aleae, התעשיה האווירית ועוד.

על פי הערכות בענף חלק מהפגישות נועדו למסד קשרים רשמיים מול ממשלת הודו ומול גורמי תעשייה בהודו בתחומים האמורים ולגייס השקעות מקרנות הודיות ממשלתיות ופרטיות.