פלאפון

פלאפון מפטרת כ-10% מעובדי החברה

חברת התקשורת פלאפון מדווחת הערב לבורסה על פיטורי 150 עובדים קבועים במסגרת תוכנית התייעלות

נתנאל אריאל 20:35
משרדי פלאפון / צילום: Shutterstock, Roman Yanushevsky

חברת התקשורת פלאפון, החברה הבת של בזק, מדווחת הערב לבורסה על פיטורי 150 עובדים קבועים במסגרת תוכנית התייעלות "שאליה הגיעה הנהלת פלאפון עם נציגות העובדים" תמורת פיצויים.

לדברי החברה, במקביל יחודש ההסכם הקיבוצי לתקופה של 3 שנים נוספות (החל מינואר 2026) וכפוף לחתימה על הסכם קיבוצי מפורט. מדובר על פיטורים של כ-10% מעובדי פלאפון שכן בסוף שנת 2024 העסיקה החברה 1474 עובדים.

בזק ופלאפון מציינות עוד כי ל"יישום ההסכם הקיבוצי לא צפויה להיות השפעה מהותית על תוצאות הקבוצה".