פלאפון מפטרת כ-10% מעובדי החברה

חברת התקשורת פלאפון, החברה הבת של בזק, מדווחת הערב לבורסה על פיטורי 150 עובדים קבועים במסגרת תוכנית התייעלות "שאליה הגיעה הנהלת פלאפון עם נציגות העובדים" תמורת פיצויים.
● ההודעה שקיבלו עשרות עובדים: מזל טוב, תפוטרו בעוד שנה
● החברה הסינית שסוגרת את חטיבת הענן בישראל - 60 איש יפוטרו
לדברי החברה, במקביל יחודש ההסכם הקיבוצי לתקופה של 3 שנים נוספות (החל מינואר 2026) וכפוף לחתימה על הסכם קיבוצי מפורט. מדובר על פיטורים של כ-10% מעובדי פלאפון שכן בסוף שנת 2024 העסיקה החברה 1474 עובדים.
בזק ופלאפון מציינות עוד כי ל"יישום ההסכם הקיבוצי לא צפויה להיות השפעה מהותית על תוצאות הקבוצה".
לתשומת לבכם: מערכת גלובס חותרת לשיח מגוון, ענייני ומכבד בהתאם ל
קוד האתי
המופיע
בדו"ח האמון
לפיו אנו פועלים. ביטויי אלימות, גזענות, הסתה או כל שיח בלתי הולם אחר מסוננים בצורה אוטומטית
ולא יפורסמו באתר.