פלאפון מפטרת כ-10% מעובדי החברה

חברת התקשורת פלאפון, החברה הבת של בזק, מדווחת הערב לבורסה על פיטורי 150 עובדים קבועים במסגרת תוכנית התייעלות "שאליה הגיעה הנהלת פלאפון עם נציגות העובדים" תמורת פיצויים.

● ההודעה שקיבלו עשרות עובדים: מזל טוב, תפוטרו בעוד שנה

● החברה הסינית שסוגרת את חטיבת הענן בישראל - 60 איש יפוטרו

לדברי החברה, במקביל יחודש ההסכם הקיבוצי לתקופה של 3 שנים נוספות (החל מינואר 2026) וכפוף לחתימה על הסכם קיבוצי מפורט. מדובר על פיטורים של כ-10% מעובדי פלאפון שכן בסוף שנת 2024 העסיקה החברה 1474 עובדים.

בזק ופלאפון מציינות עוד כי ל"יישום ההסכם הקיבוצי לא צפויה להיות השפעה מהותית על תוצאות הקבוצה".