חברת התעופה שמבטלת טיסות לישראל עד להודעה חדשה

חברת התעופה ההולנדית KLM הודיעה הערב כי היא מבטלת את טיסותיה מנתב"ג החל משבוע הבא

סתיו ליבנה 21:02
מטוס של KLM / צילום: Shutterstock
לקראת גל ביטולים? חברת התעופה ההולנדית KLM הודיעה הערב כי היא מבטלת את טיסותיה מנתב"ג החל משבוע הבא ועד להודעה חדשה. ״KLM תמשיך לעקוב אחר ההתפתחויות ותבחן מחדש את ההחלטה בהתאם לנסיבות״.

מהחברה נמסר כי ״בשלב זה, הפעלת טיסות לתל אביב אינה אפשרית מבחינה מסחרית ותפעולית". לפיכך, החליטה החברה להשעות באופן זמני את טיסותיה בקו אמסטרדם-תל אביב״.

כמו כן, הנוסעים המושפעים יקבלו הודעה אישית ויוצעו להם אפשרויות לשינוי מועד הטיסה או לקבלת החזר כספי.

מדובר בהשעיית טיסות עד הודעה חדשה - צעד מרחיק לכת יחסית לתקופה האחרונה. בשבועות האחרונים, לנוכח החשש מהסלמה מול איראן, חברות תעופה כמו לופטהנזה ואיבריה ביצעו בעיקר ביטולים נקודתיים או קצרי טווח, ובעיקר של טיסות לילה, מה שאפשר לצוותי האוויר להימנע מלינה בישראל ולהמשיך בפעילות כמעט כרגיל.

נכון לשעה זו אייר פראנס, השייכת לאותה קבוצת תעופה, ממשיכה לפעול כרגיל.