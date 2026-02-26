סקירת המסחר: דיווחים שוטפים, מגמות, מדדים, שערי מניות, אג"ח, מט"ח וסחורות והמלצות אנליסטים

10:30

בורסות אירופה פתחו את היום במגמה מעורבת. מדד הדאקס יורד בכ-0.1%, הפוטסי נסחר ביציבות והקאק מוסיף לערכו כ-0.3%.

9:45

אסיה

באסיה, המסחר התנהל הבוקר במגמה מעורבת, אם כי הבורסות בטוקיו ובדרום קוריאה שברו שוב שיאים חדשים. הניקיי חצה לראשונה את רף 59,000 הנקודות, אם כי בהמשך נסוג ממנו מעט וסיים את היום בעלייה של כ-0.1%. ההנג סנג יורד בכ-1.1%, בורסת שנגחאי ננעלה ללא שינוי ומדד הקוספי הדרום־קוריאני, המשיך במומנטום החיובי שלו מאתמול וזינק בכ-3.7%.

רק אתמול, הבורסה בדרום קוריאה הגיעה אתמול לציון דרך משמעותי, כאשר חצתה לראשונה את רף ה-6,000 נקודות. אגב כך, היא הפכה לבורסה התשיעית בגודלה בעולם: שווי השוק הכולל שלה עלה ל-3.76 טריליון דולר ועקף את שווי הבורסה בפריז, שעומד על 3.69 טריליון דולר - כך לפי נתוני בלומברג.

מתחילת השנה, מדד הקוספי זינק במעל 40%, מה שמציב את הבורסה בסיאול כאחד השווקים בעלי הביצועים החזקים ביותר בעולם ב-2026 עד כה. הזינוק בא, בין היתר, על רקע בום הבינה המלאכותית: בבורסה בדרום קוריאה נסחרות שתי שחקניות מרכזיות בתחומי השבבים והזיכרון, סמסונג אלקטרוניקס ו-SK Hynix, שמניותיהן עלו מתחילת השנה בכ-70% ובכ-60%, בהתאמה.

בוול סטריט ג'ורנל ציינו כי העליות מיוחסות גם לרפורמות שביצע הנשיא לי ג'ה־מיונג מאז שנכנס לתפקידו ביוני 2025, שמטרתן "להגביר את תשואות בעלי המניות, להדק את הממשל התאגידי ולחזק את חובות הנאמנות כדי לשפר את אחריותיות הדירקטוריונים".

מספר בנקי השקעות גדולים מעריכים כי הראלי יימשך. בג'יי. פי. מורגן העלו בתחילת החודש את מחיר היעד שלהם לקוספי וצפו כי בתרחיש שורי, הוא עשוי להגיע ל-7,500 נקודות עד סוף השנה הנוכחית - כלומר, אפסייד של כ-25%. בסיטיגרופ הרימו מוקדם יותר החודש את מחיר היעד של הקוספי לשנת 2026 מ-5,500 ל-7,000 נקודות.

אנליסטים מסיטיגרופ, בהובלת פיטר לי, כתבו בהודעה למשקיעים כי "אנו מאמינים כי שבבי הזיכרון הקוריאנים ימלאו תפקיד חיוני בהובלת הצמיחה היסודית ברווחים של שוק המניות הקוריאני. לפי דיווח בבלומברג, הם הוסיפו כי הרווח התפעולי של סמסונג עשוי להתרחב ביותר מ-300% בחישוב שנתי ב-2026, וזה של SK Hynix ב-73%.

וול סטריט

בוול סטריט, המדדים המובילים רשמו אתמול עליות. הנאסד"ק עלה ב-1.3% וה-S&P 500 טיפס ב-0.8%, בזמן שהמשקיעים מחפשים אישור לכך שטירוף ה-AI אינו בועה שעומדת להתפוצץ אלא מנוע צמיחה בר-קיימא. במקביל, הדאו ג'ונס התקדם בכ-0.6%.

כל העיניים היו נשואות אתמול לדוחות הכספיים של אנבידיה לשנת 2025, ששוב ניפצו את תחזיות האנליסטים.

אנבידיה חתמה את עונת הדוחות של ענקיות הטכנולוגיה עם דיווח על הכנסות של 68.1 מיליארד דולר, בהשוואה לציפיות השוק שעמדו על 66.1 מיליארד דולר ברבעון הרביעי, ולתחזיות שאנבידיה עצמה פרסמה ברבעון הקודם - 65 מיליארד דולר.

ההכנסות ממרכז הנתונים: 62.3 מיליארד דולר (צמיחה של 75% לעומת אשתקד) - זהו המנוע המרכזי שמוזן מביקוש לשבבי ה-Blackwell. הרווח גולמי: 75% (GAAP), עמידה בדיוק ביעד הרווחיות הגבוה שהציבה החברה. החברה סיפקה תחזית חזקה מאוד לרבעון הראשון של שנת הכספים 2027, מה שמרגיע את החששות מ"בועת AI" ומצביע על כך שהביקוש רק הולך ומתגבר: צפי הכנסות ל-Q1: כ- 78 מיליארד דולר. הרווח גולמי הצפוי: סביב 75%, כחלק מההערכות התפעוליות לשנה הקרובה.

בעקבות הדוחות, המניה תחילה עלתה במסחר המאוחר בשיעור של כ-4%, אך בהמשך כלל העליות נמחקו.

אחרי התוצאות הכספיות של ענקית השבבים, המנכ"ל ג'נסן הואנג התייחס בראיון ל-CNBC לטלטלת ה-AI בשווקים וניסה להרגיע את חששות המשקיעים. הואנג אמר כי הוא "חושב שהשווקים טעו" וכי הוא רואה ב-AI כמנוע צמיחה ולא ככלי שיעשה "קניבליזציה" לסקטור התוכנה.

מניית הישראלית אודיטי טק (איל מקיאג') הישראלית צנחה בכ-50% לשפל של כל הזמנים. זאת אחרי שחברת הטכנולוגיה לעולם היופי פרסמה דוחות טובים לרבעון הרביעי של 2025 ולשנה כולה, אך סיפקה תחזית נמוכה לרבעון הראשון - על רקע אתגר בו היא נתקלת עם שותף הפרסום שלה, שהוביל לגידול בעלויות רכישת לקוח.

אודיטי טק הונפקה לראשונה בנאסד"ק בקיץ 2023 לפי שווי של כ-2 מיליארד דולר, ובשיא בחודש יוני 2025 היא נסחרה בשווי של מעל 4.3 מיליארד דולר. המניה נסחרה במגמה שלילית עוד לפני פרסום הדוחות ושווי החברה עמד טרם הנפילה היומית על כ-1.67 מיליארד דולר. עם פתיחת המסחר, המניה נופלת למחיר המשקף לה שווי של מתחת למיליארד דולר - כמעט 80% מתחת לשיא אשתקד.

שוק החוב האמריקאי

בשוק החוב האמריקאי, הראלי (עליית מחירים וירידת תשואות) שראינו בשבועות האחרונים נתקל במחסום. התשואה על אג"ח ל-10 שנים התייצבה סביב 4.14%, לאחר שנתוני תעסוקה ומכירות קמעונאיות הציגו תמונה מעורבת לגבי עוצמת המשק האמריקאי. המשקיעים חוששים שהאינפלציה עלולה להישאר "דביקה", מה שימנע מהפדרל ריזרב לבצע את שלוש הורדות הריבית שחלק מהשוק מתמחר לשנת 2026.

כלכלני ענקית ההשקעות בלקרוק נייטרליים בנוגע לאג"ח ממשלתיות של ארה"ב לטווח קצר, ושליליים על האג"ח לטווח ארוך. לדבריהם, באג"ח הקצרות "אנו נייטרליים. אנחנו רואים נכסים אחרים שמציעים תשואות משכנעות יותר", לאחר שתשואת האג"ח הקצרות ירדו על רקע מדיניות ריבית הפד. על הארוכות יותר הם ממליצים במשקל חסר ומסבירים זאת בין היתר בעלויות גבוהות של שירות החוב.

עם זאת, הם מציינים שאינפלציה נמוכה יותר והכנסות מס משופרות, יכולות לדחוף את התשואות כלפי מטה בטווח הקרוב. האג"ח הממשלתיות של ארה"ב ל־10 שנים נסחרות בתשואה של 4.05% והאג"ח ל־5 שנים בתשואה של 3.62%.

שוקי הסחורות והמטבעות

השקל ממשיך להתחזק מול הדולר, על רקע ההתאוששות שנרשמת בימים האחרונים בוול סטריט, והבוקר שער הדולר-שקל עומד על 3.08 שקלים. נזכיר כי מוקדם יותר החודש, הדולר-שקל ירד מתחת לרף ה-3.07 שקלים, וכך השקל הגיע לרמתו החזקה ביותר מול המטבע האמריקא מזה כ-30 שנה.

מחיר הזהב שוב במגמת עלייה על רקע המתיחות בין ארה"ב לאיראן וחוסר הוודאות סביב נושא המכסים של ארה"ב, כאשר נכון להבוקר, מחירו נע סביב 5,200 דולר לאונקיה. דיוויד ווילסון, מנהל אסטרטגיית סחורות ב־BNP Paribas, הזכיר בבלומברג את העלייה החדה במחיר הזהב במהלך 2025, על רקע debasement trade - החשש מירידת הדולר, וגידור באמצעות זהב.

להערכתו, אם הממשל האמריקאי יצטרך לתת החזרים ליבואנים על מכסים ששולמו בשל הביטול, "יהיו לכך השלכות דרמטיות על הגירעון התקציבי, הדולר והאג"ח הממשלתיות". במילים אחרות, ייתכן ששוב תהיה ריצה לכיוון הזהב.

גם שוק הקריפטו רשם אתמול זינוק מרשים. הביטקוין שבר את רצף הירידות האחרון וטיפס מעל לרמה הפסיכולוגית של 69,000 דולר, כשהוא נהנה מסנטימנט חיובי כללי של "Risk-on" בשווקים. סוחרים רבים רואים בביטקוין נכס המושפע ישירות מתנופת הטכנולוגיה, וההתאוששות שלו היום נתפסה כהבעת אמון בהמשך הראלי הטכנולוגי. הבוקר, מחיר הביטקוין נע סביב 68 אלף דולר.

העלייה התוך־יומית של כ-7%, הגדולה ביותר מאז אמצע פברואר, התרחשה במקביל לזינוק מרשים עוד יותר של את'ריום (ETH) בכ-12% לרמה של כ- 2,060 דולר. האנליסטים מייחסים את המהלך לגל של "רכישות בשפל" (Dip-buying) לאחר התיקון האחרון, אך מדגישים כי המבחן האמיתי יהיה פריצה של רמת ה-70,000 דולר, שעשויה לשנות את הנרטיב בשוק הקריפטו מתיקון טכני לחזרה למגמת עלייה ארוכת טווח.

הרוח הגבית לשוק הקריפטו ולנכסי הסיכון בכלל הגיעה מכיוון הבית הלבן, לאחר נאום "מצב האומה" (State of the Union) של הנשיא טראמפ אמש. הנאום, שנתפס כמתון ומרגיע ("Benign") עבור המשקיעים, התמקד בהבטחות להורדת מחירים וצמיחה כלכלית מבלי להציג יוזמות מיסוי או רגולציה חדשות שהיו עלולות להעיב על השוק.