אנרגיה סולארית

בשורה ליזמים הסולאריים: רשות החשמל יוצאת למבצע פינוי מקום ברשת

רשות החשמל מנסה "לנקות" את הרשת מפרויקטים שלא יוצאים לפועל, ומציעה ליזמים החזר של עד 50 מיליון שקל • בכך, היא מנסה לפתור את העומס על רשת החשמל ולתת מקום לפרויקטים חדשים • ואיך ימנעו בעיות כאלה בעתיד?

עידן ארץ 17:13
פאנלים סולאריים על גג בית מגורים / צילום: Shutterstock
אחת הבעיות הגדולות של היזמים הסולאריים בישראל, שגורמת להם להתעכב במשך זמן רב, היא הגישה לרשת: "תשובת המחלק" המיוחלת מחברת החשמל תוקעת פרויקטים סולאריים רווחיים משום שפיזית אין מקום ברשת, ובמקרים מסוימים אף גורמת לפרויקטים "להשתזף" בשמש ללא הועיל. כל זאת בזמן שפרויקטים אחרים, שקיבלו כבר הקצאה של מקום ברשת, לא קמים ממגוון סיבות.

כעת, רשות החשמל מנסה "לנקות" את הרשת מפרויקטים כאלה, ומציעה למשך 45 יום החזר שיגיע לעד 50 מיליון שקל מהערבות שהפקידו בידיה היזמים.

המבצע יחל ביום ראשון ה-1 במרץ, ויימשך 45 יום עד אמצע אפריל. במהלך תקופה זו, יזמים שקיבלו מקום ברשת יוכלו לפנות לחברת החשמל ולוותר על מקומם בתמורה להחזר על הערבות שהם נתנו, בסכום כולל של עד 50 מיליון שקל. על פי רשות החשמל "המהלך נועד לשחרר 'פקקים' ברשת החשמל העמוסה ממילא, לטובת פרויקטים חדשים של אנרגיה מתחדשת שיקודמו באופן מיידי". או במילים אחרות: פרויקטים רבים שלא התממשו ממשיכים לתפוס מקום כסרח עודף ברשת החשמל, וברשות מעוניינים לסלק אותם כדי לפנות מקום לפרויקטים שבאמת ובתמים יקומו.

ברשות מקווים לשחרר בצורה כזאת עד 320 מגהוואט, היקף ייצור המקביל לתחנת כוח קונבנציונלית קטנה, וכך לאפשר ליזמים סולאריים אחרים לקבל מקום ברשת החשמל ולהגדיל את היקף הייצור הסולארי בישראל. המאמץ לשחרר מקום ברשת נובע גם מהקושי להגדיל את היקף הרשת עצמה, בשל בעיות תכנוניות וביצועיות לכל אורך השרשרת. באמצעות מבצע זה, מקווים ברשות החשמל, יהיה ניתן להשתמש בצורה יעילה יותר ברשת הקיימת.

ברשות החשמל אומרים שהם זיהו כי "קיימים פרויקטים שתקועים מסיבות שונות ולא יגיעו לכדי הקמה ובכל זאת 'תופסים' מקום ברשת החשמל רק בשל החשש של בעליהם לאיבוד הערבויות. הדבר גורם לגודש נוסף על רשת החשמל שנחשבת לעמוסה ממילא, ומעקב תשובות מחלק חיוביות לפרויקטים נוספים".

עוד לדבריהם "על פי כללי הרשות, העמדת ערבות (בטוחה) נדרשת בכדי להבטיח שעבודות תשתית מורכבות, המבוצעות על ידי חברת חשמל לטובת חיבור המתקן, יתקיימו רק במקרים בהם ישנה וודאות גבוהה שהמתקן אכן יוקם. בכדי לפתור את ה'פלונטר' הזה יצאה הרשות במבצע שיאפשר ליזמים והצרכנים דרך יציאה בטוחה אשר תיטיב גם עם הרשת כולה".

ואיך ימנעו בעיות כאלה בעתיד? ברשות החשמל מעדכנים את הכללים, ומוסרים כי החליטו "לקבוע את המועד להעמדת ערבויות מצד היזמים אך ורק לאחר חתימת הסכם התיאום הטכני מול חברת החשמל ולא מראש כפי שהיה עד עתה". במילים אחרות: רק כשחברת החשמל חותמת על התיאום, היזמים יידרשו להפקיד ערבות (ומקומם ברשת יישמר) במקום שיודיעו על כך מראש, מה שיצר "זנב" של פרויקטים לא-ממומשים שעתה צריך לנקות מהמערכת.