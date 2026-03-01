שר האוצר: "עלות המלחמה עד כה נאמדת בכ-9 מיליארד שקל"

עד לשעה 11:00 הבוקר היום (א') פונו מבתיהם 350 בני אדם ל-240 חדרים בבתי המלון, כך עלה מתדרוך שקיים משרד האוצר. עלות המלחמה המאושרת עד כה נאמדת בכ-9 מיליארד שקל - סכום הצפוי לגדול משמעותית. מנהל מס הרכוש אמיר דהן ציין כי "נזקי ההדף עצומים ומגיעים לרדיוס של 700-500 מטר ולכן אנחנו קוראים לציבור להשתמש במסלול מהיר לנזקים עד 30 אלף שקל", לדבריו בנוסף לכך למקרים דחופים יותר התקשרה המדינה בהסכמים מול בתי המלון להעמדת 15 אלף חדרים. עד שעות הבוקר ולפני האירוע הקשה בבית שמש הוגשו כבר 1,000 תביעות.

● הסיוע המיידי למפונים במלחמה עם איראן: 500 שקל בלבד

● רשות המסים פתחה מחדש את "המסלול המהיר" להגשת תביעות לנזק ישיר עד 30 אלף שקל

שר האוצר, בצלאל סמוטריץ', ציין כי עד כה עלות המלחמה באיראן נאמדת בכ-9 מיליארד שקל, נוסף ל-112 מיליארד שתכננה הממשלה להקצות למערכת הביטחון בתקציב 2026 שעדיין לא עבר בכנסת. כרגע הממשלה מתנהלת מתוך תקציב המשכי. שר האוצר הודה כי "הגירעון יהיה יותר מ-3.9% (היעד של האוצר בתקציב 2026- א"ז). אני לא נבהל מזה גם אם המלחמה תעלה עוד אחוז תוצר ונוכל להתאים את התקציב בין הקריאות בכנסת. כל מה שהצבא צריך כדי לנהל את המערכה בצורה הטובה ביותר - הוא יקבל".

על פי החוק, תקציב המדינה אמור להיות מאושר עד לסוף חודש מרץ, אחרת, הכנסת מתפזרת אוטומטית. התקציב הוגש באיחור רב על ידי האוצר לכנסת והיא נמצאת בימי דיונים מרתוניים "אני בשאיפה שהתקציב יעבור בזמן ושוחחתי על כך עם יו"ר הכנסת", אמר סמוטריץ', "הוועדות יכולות להמשיך לדון בהצעת התקציב גם בזום ומרחוק כפי שנעשה בקורונה. אף אחד מאתנו לא יודע להגיד ביום השני למלחמה אם ייקח שבוע או חודש ואני שואף שהדיונים יימשכו כדי להתקדם. גם הצבעה במליאה ניתן לבצע מרחוק".

לבסוף התייחס שר האוצר גם למתווה הסיוע לבעלי העסקים "מדובר ביום הראשון שבו המשק לא עובד בגלל המלחמה, אין היסטריה. יש לנו חקיקה ותקנות, ונתאים את המתווים הקיימים למלחמה הזו. נדחוף לפתיחה מהירה ככל הניתן של המשק וככל שיחלפו הימים נוכל לבחון את התאמת המתווים".