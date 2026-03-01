אירוע חריג ומצער אירע בתל אביב ביממה האחרונה: אורון, הבעלים של רשת חנויות iBags, ראה דרך מצלמות האבטחה שחלונות הראווה של הסניף התל אביבי שלו התנפצו מההדף של אחד הטילים האיראנים. אמש (שבת) הוא הסתכל במצלמות ובחר להסתכל בחנות המסוימת הזו, כי היא היחידה שנמצאת ברחוב. להפתעתו הוא גילה כי שלושה אנשים לכאורה נכנסו לבזוז לו את החנות לאחר שחלון הראווה התנפץ.

"דיברתי עם המוקד שמחובר למצלמות ושאלתי אותם אם הם ראו או נתקלו במשהו. אני לא יודע לחבר כמה זמן זה היה אחרי ההדף, ובמוקד אישרו לי שהחנות נראית מנופצת", סיפר אורון לגלובס. "התלבטתי אם לנסוע לשם או לא, התחלתי להתלבש, ולבסוף אשתי אמרה שאני לא יכול לנסוע, כי זה מסוכן ולא שווה את זה. אנחנו גרים במושב ליד רחובות, ולכן החלטתי לחכות לשעות הבוקר כדי להבין מה קורה".

מדובר כאמור בסניף של רשת iBags, המוכרת תיקים ומזוודות. הסניף בתל אביב הוא חדש יחסית, נפתח לפני כשנה וממוקם ליד קניון TLV.

כבר בשעה 5 בבוקר הוא ניהל שוב שיחות עם המוקד, וכבר אז אישרו לו שנכנסו אנשים ובזזו דברים מהחנות. "נסעתי לשם, הגעתי וראיתי את כל הוויטרינה מנופצת, חנות פרוצה לחלוטין. ראיתי מוצרים על הרצפה, והתחלתי להעריך מה חסר בפנים", הוא משתף. כבר אז עצר אותו שומר שנמצא בסופר שליד החנות ואמר לו שראה אנשים שנכנסו לחנות.

רק סיים מילואים

אורון הוא מילואימניק שמשרת בחטיבת אלכסנדרוני בגולני. "ירדנו מהגזרה ביום חמישי, סיימנו בדיוק מילואים שארכו שישה-שבעה שבועות", הוא מספר. משם גם הגיעה העזרה הראשונה: "שלחתי לצוות בקבוצה שיראו מה זה להיות עצמאי במדינה. אחד החבר'ה מהצוות הוא עצמאי, הוא ועוד חבר הגיעו ישר לעזור לי. יש לו עסק של פרגולות, אז הוא הביא את הציוד על-מנת לחסום 2-3 ויטריונות כדי שלא ייכנסו שוב. לקח לנו כמה שעות לחסום, לנקות ולסדר. היו כאן גם עיריית תל אביב וגם מס רכוש", הוא מספר.

בשלב הנוכחי, אורון לא יכול לדעת בוודאות מה הנזק הכלכלי שנגרם לחנות, אך הוא מעריך בצורה זהירה כי מדובר בכמה אלפי שקלים. "מדובר במוצרים איכותיים", הוא אומר.

לדבריו, בסרטונים בהם צפה רואים שלושה אנשים עם קפוצ'ון על הראש נכנסים לחנות כדי לקחת דברים. לפי מה שראה במצלמות ומה שאמרה עדה שהוצבה לשמור על החנות, הוא הבין לדבריו את השיטה שלהם: "הם נכנסו בכל פעם כשהייתה אזעקה. עיריית תל אביב כנראה העמידה שם מישהי ממודיעין אזרחי, איזה סוג של חברת שמירה. הייתה שם מישהי שאמרה שהיא שם מ-12 בלילה, ובכל אזעקה היא הלכה להתגונן", הוא שיתף. לאורך היום עצרו אותו אנשים שונים, וכך סיפרו לו עובדי אבטחה של עסקים אחרים שראו.

"קשה להיות עצמאי, צריך ערבות הדדית"

"זה מאוד קשה להיות עצמאי בישראל. בשנים האחרונות היה גם קורונה שהייתה קשה, המלחמה גם הגיעה עלינו. נכון, זו מלחמה צודקת, וזה שווה את זה, ואני לא מתחרט לרגע - אבל בכל פעם זה להניע מחדש את העסקים, ואני לא היחיד. יש אנשים במצב הרבה יותר גרוע ממני, אצלי זה עוד עסק גדול - אתה יכול לתאר בטח מה קורה לאחרים".

מה חשוב לך להגיד למי שקורא את זה?

"רק שיתמכו כמה שאפשר אחד בשני. כמו שהחבר'ה שלי באו לעזור לי, והיו שכנים שרצו לפרגן כמו זה שכתב את הפוסט - צריך לעזור לכולם, לא רק למילואימניקים. רק ערבות הדדית".

הפוסט עליו הוא מדבר הוא של דעאל שלו, אחד השכנים של העסק שלו ברחוב. וכך כתב שלו: "חלון הראווה התנפץ הלילה מהטיל. אחר-כך בזזו לו את כל תכולת החנות. לגמרי. הוא ראה את הכול בטלפון מהמצלמות של החנות, אבל הוא במילואים. גולנצ'יק. הבוקר הגיע לראות את הנזקים... בקיצור, כשהעסק יחזור, צריך לרכוש שם תיק. תזכרו את שם החנות: iBags, בדיוק מול קניון TLV".