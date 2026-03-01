הבית שלכם נפגע במלחמה? זה הדבר הראשון שאתם צריכים לעשות

פגיעת טיל או הדף במבנה ובתכולתו מוכרת בישראל כ"נזק מלחמה", ומזכה את הנפגעים בפיצוי מכוח חוק מס רכוש וקרן הפיצויים. הגוף שאחראי לטיפול בתביעות הוא רשות המסים, באמצעות קרן הפיצויים - מס רכוש. בעקבות אירועי הלחימה האחרונים הופעל מנגנון חירום מואץ, הכולל סיוע כספי מיידי למשפחות שפונו מבתיהן, מסלול מהיר לטיפול בתביעות נזק ישיר עד תקרה מוגדרת, והסדרת דיור חלופי דרך הרשויות המקומיות במימון המדינה.

אך גם התהליך הזה עשוי להיות לא פשוט. במבצע עם כלביא, למשל, הדירה של תותי עומר הררי ברמת גן נפגעה מטיל. זמן קצר לאחר שפגע הטיל, היא נסעה לפגוש את הדיירים וראתה את מצב הדירה, שחררה את הדיירים מהחוזה ועברה לטפל באירוע מול מס רכוש ישירות. את אותו התהליך היא מתארת כמייגע, כזה שקשה להשיג עליו מידע.

גם יערה שמתגוררת באזור גוש דן, גילתה שביתה נפגע כאשר במקרה הסתכלה מאחד החלונות כשבועיים לאחר הפגיעה, אז מצאה חור ענק בגג. היא מספרת על תהליך ארוך שמצריך סבלנות והתמדה, ״צריך ממש לעבוד בזה אם רוצים שהדברים יקרו מהר. כדאי לקחת אוויר ולהבין שחייבים להתמסר לזה לכמה חודשים כדי לגמור עם זה״.

כדי ללמוד מניסיונם של אחרים, ולהקל במעט על התהליך, ריכזנו עבורכם את כל מה שצריך לדעת אם חלילה הבית שלכם נפגע.

מה הדבר הראשון שצריך לעשות ברגע שמבינים שהבית נפגע?

ראשית, יש להודיע על הנזק בהקדם האפשרי באמצעות טופס מקוון באתר הרשות, המחייב הזדהות לשירותים הדיגיטליים. ההודעה מהווה תנאי לפתיחת תיק תביעה ולתיאום ביקור שמאי. לדבריה של עומר הררי, "הצעד הראשון אם נפגע משהו בבית הוא להתקשר למוקד של מס רכוש לפתוח תיק, לוודא שיש להם פרטים מעודכנים שלכם. לאחר מכן - תשמרו את מספר הפניה הוא ילווה אתכם הרבה זמן אחר כך. אל תאבדו אותו".

יערה ממליצה כבר מהשלב הראשוני להקפיד על תיעוד מסמכים. ״הכל מתנהל מאוד בבלאגן והרבה דברים נכתבים ידנית בלי שיעבירו לכם תיעוד של המסמך לכן חשוב לתעד כל חתיכת נייר ולכתוב אצלכם תאריכים ושמות מלאים עם מי דיברתם״.

בשלב הבא בעלי הבית שנפגע נדרשים לבחור במסלול הפיצוי המתאים. לדבריה של עו״ד ורד הלפרין, שותפה במחלקת נדל״ן והתחדשות עירונית בפירמת עוה״ד AYR - עמר רייטר ז'אן שוכטוביץ ושות', "במקרים המתאימים למסלול מהיר (נזק ישיר בהיקף שאינו עולה על הסכום שנקבע - עד 30,000 ₪), ניתן להגיש תביעה מקוונת בצירוף תיעוד ולקבל טיפול ותשלום בפרק זמן קצר, לעיתים אף ללא המתנה מלאה להליך שמאות רגיל.

"במקרים אחרים, יגיעו נציג הקרן ושמאי מס רכוש לצורך תיעוד והערכת הנזק, בתיאום מראש. כאשר מדווח ומדובר בנזק מבני משמעותי, יוזמן גם מהנדס קונסטרוקציה מטעם הרשות לבחינת יציבות המבנה והיקף ההתערבות הנדרשת. לעתים ובהתחשב במקרה, משולמת מקדמה על חשבון הפיצוי".

יערה ממליצה לבדוק היטב את היקף הפגיעה לפני שמחליטים באיזה מסלול בוחרים. ״ינסו לפתות אתכם למסלול הפיצוי המהיר. עדיף שלא. יכול להיות שיש נזקים כבדים יותר ולא תמיד מבינים את זה מיד, וברגע שאתם במסלול המהיר קשה לצאת ממנו״.

כיצד נראה התהליך ומה לא כדאי לפספס?

בהמשך, ⁠ייצרו איתכם קשר לקבוע עם שמאי מטעם מס רכוש שיגיע לביקור כדי להעריך את הנזק. לדבריה של עו"ד הלפרין מומלץ כי בעל הזכויות בנכס או מי מטעמו יהיה נוכח בעת הבדיקה במקום. "חשוב להציג לשמאי את מלוא הנזקים, גם כאלה שאינם משתקפים במלואם בטופס המקוון, ולוודא שכל הנזק מתועד באופן מלא". בנוסף, "מניסיונם של מי שכבר עברו את ההליך, מומלץ שבעלי הזכויות שנפגעו יתארגנו יחד. התארגנות כזו מאפשרת לשכור במשותף שירותי ייעוץ של אנשי מקצוע רלוונטיים לצורך תביעת הנזק, וכן להתמודד בצורה מרוכזת מול רשויות המס".

עוד ממליצים מי שחוו את התהליך לבצע תיעוד עצמאי ומיידי: לצלם תמונות וסרטוני וידאו, לערוך רישום מפורט של כל הפגיעות, ולשמור פריטים שניזוקו עד לבדיקת שמאי. לדבריה של עומר הררי, "אל תמהרו לקבוע עם השמאי לפני שעברתם על הבית ועל הפגיעה ממש ממש טוב. תזיזו אם צריך דברים, תצלמו תתעדו, תשמרו כל מה שנהרס, אבל תוודאו שראיתם כל מה שנפגע: קירות, קירות גבס, ארונות, כיסים של חלונות, תריסים, וחלונות". גם יערה מדגישה לבדוק את היקף הנזקים - ״למשל נזק לדוד שמש, מנוע של מזגן, גג רעפים ועוד דברים שלא רואים מיד בעין״.

ומה לגבי מקום מגורים חלופי?

כאשר מבנה אינו ראוי למגורים, נדרש אישור מהנדס הוועדה המקומית או הרשות המקומית בדבר אי־כשירותו. לפי הנוהל, הרשות המקומית פועלת להסדרת דיור חלופי כגון בית מלון. המימון נעשה באמצעות קרן הפיצויים ומשפחות שפונו עקב פגיעה ישירה זכאיות לסיוע כספי ראשוני ומיידי.

"הזכאות לדיור חלופי מכוח מס רכוש מותנית בקיומו של נזק ישיר מוכר. עזיבה שאינה נובעת מנזק פיזי אינה מזכה במסלול זה", מסבירה עו"ד הלפרין. אישור אי־כשירות המבנה משמש גם בסיס לבקשת פטור מחיובי ארנונה לתקופה שבה אין יכולת לעשות שימוש במבנה, מחמת היותו בלתי ראוי למגורים ומסוכן בהתאם להגדרות הדין ולהוראות הרשות המקומית.

יערה ממליצה גם לעדכן את מס רכוש אם בחרתם בפינוי במשפחה במקום במלון. ״אתם זכאים להחזר כספי מסוים עבור תקופה אצל המשפחה״.

איך מחושב הפיצוי על נזק לתכולה?

הפיצוי נקבע לפי הערכת שמאי מטעם מס רכוש, שבוחן את היקף התכולה שנפגעה ואת שוויה. "ברוב המקרים משולמת תחילה מקדמה ראשונית, ובהמשך נקבע הסכום הסופי בהתאם לשומה" מסבירה עו"ד הלפרין. "כדי להוכיח מה היה בדירה ומה ערכו, ניתן להציג חשבוניות רכישה, תמונות שצולמו לפני הנזק, או דו״ח סוקר של חברת ביטוח - אם קיים כזה. דוח סוקר יכול לסייע, אך אינו מחייב את הרשות בקביעת גובה הפיצוי. לרוב, כאשר מדובר בתכולה בסיסית וברורה שאינה דורשת בדיקות מיוחדות, ההליך מתקדם במהירות יחסית והפיצוי משולם בתוך זמן קצר".

איזה מסמכים כדאי להכין מראש?

מומלץ לרכז מראש:

● נוסח טאבו/אישור זכויות

● הסכם שכירות עדכני (ככל שקיים)

● פוליסות ביטוח מבנה ותכולה, לרבות דוחות סוקר מטעם חברת הביטוח הפרטית של האזרח

● חשבוניות רכישה מהותיות לגבי המיטלטלין ככל שיש

"כאשר הנכס היה מושכר, קיימת עילת תביעה לאובדן דמי שכירות ולתחולת מתווי נזק עקיף. הדבר רלוונטי כאשר השוכר לא שילם מראש את דמי השכירות בגין התקופה שהחל מקרות הפגיעה במבנה ואילך, שאחרת הפיצוי ייתבע על ידי השוכר הנדרש למקום מגורים חלופי", מסבירה עו"ד הלפרין.

לדבריה, קיימת חשיבות מכרעת לניהול מוקפד של שלב התיעוד, קבלת אישור מוקדם להיקף העבודות ושמירת אסמכתאות מלאות. "התקשורת עם הרשות היא בעיקרה מקוונת, ועל כן מומלץ להיות נוכחים במועדי ביקור של בעלי המקצוע מטעם הקרן לפיצויים של מס רכוש".

איך מתבצע שיקום מבנה שנפגע ומה חשוב לדעת לפני שמתחילים?

בדרך כלל, היקף העבודות מאושר מראש על ידי שמאי ומהנדס מטעם מס רכוש. התשלום מועבר לאחר ביצוע העבודות, כנגד חשבוניות מס כדין. הכספים משוחררים בשלבים, בהתאם להתקדמות העבודות ולאישור מראש ובכתב של מס רכוש. "יש לוודא שקיים אישור מוקדם להיקף העבודות, לערוך הסכם התקשרות מסודר עם הקבלן ובהסכם יש לקבוע שהתשלום לקבלן יהיה כפוף לאישור מס רכוש ולשחרור הכספים לפי שלבים שאושרו. ביצוע עבודות ללא אישור מוקדם עלול להקשות על קבלת מלוא הפיצוי", מסבירה עו"ד הלפרין.

כמו כן, לדבריה של יערה, כדאי להשיג טלפונים ישירים של נציגים יותר בכירים במס רכוש ובעירייה ״כדאי להתנהל מולם ישירות ולא מול המוקדים״.

״יש הרבה כאוס, ויש הרבה תרומות ועזרות שניתנות למפונים והרבה פעמים לא כולם מקבלים הכל, בעיקר בגלל הבלגן. לכן חשוב להיות בקבוצות של המפונים ולעקוב אחרי המידע. אני גיליתי ככה לגמרי במקרה על כל מיני עזרות שהיינו זכאים להם בסך מאות ואלפי שקלים, שאחרת לא הייתי יודעת עליהם".