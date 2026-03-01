ראשיגלובס פיננסיכל הכותרותשוק ההון והשקעותנדל''ן ותשתיותמשפטטכנולוגיהגלובליניהול וקריירהדעותשיווק ופרסוםמגזין Gתרבותוול סטריט ג'ורנל
משפט "טרם חלה התקדמות": העליון מרים דגל בסוגיית גיוס החרדים
ראשי
גלובס פיננסי ראשי מניות מניות בחו''ל ארביטראז' אופציות מט''ח אג''ח ק. נאמנות קרנות סל חוזים עתידיים מכירות בשורט מדריכים פיננסיים כלכלת ישראל
כל הכותרות המומלצות העיתון הדיגיטלי
שוק ההון והשקעות נדל''ן ותשתיות משפט טכנולוגיה גלובלי מטבעות דיגיטליים ניהול וקריירה תרבות
מדורים נוספים שיווק ופרסום בארץ דעות מגזין G The Wall Street Journal המשרוקית
פודקאסטים
תיק אישי
English Website גלובס ועידות וכנסים
גלובס שלי נושאים שמעניינים אותי כתבות ששמרתי הניוזלטרים שלי ספריית הכתבות שקראתי תיק ההשקעות שלי אודות

אודות גלובס

גלובס על גלובס דוח אמון 2024

פרוייקטים ושיתופי פעולה

שלומות עיצוב נדל''ן אימפקט לכל הפרויקטים
רכישת מינוי גלובס שאלות ותשובות מרכז העזרה נגישות הגדרות לוח גלובס פרסמו אצלנו תנאי שימוש מדיניות פרטיות
בית המשפט העליון

"טרם חלה התקדמות": בית המשפט העליון מרים דגל בסוגיית גיוס החרדים

על אף שהדיון בוטל, בעקבות המצב הביטחוני, בית המשפט העליון הבהיר למדינה את החשיבות והנחיצות של פתרון סוגיית גיוס החרדים: "הצורך הולך וגובר" • העליון אף מתח ביקורת על המדינה, בכך שאינה הציגה את התשתית העובדתית והמשפטית לגבי צעדי האכיפה • מועד חדש ייקבע לדיון

ג'ניפר סילון 19:17
בית המשפט העליון / צילום: ראובן קסטרו, וואלה! NEWS
בית המשפט העליון / צילום: ראובן קסטרו, וואלה! NEWS

"טרם חלה התקדמות כלשהי בגיבוש המדיניות הממשלתית": כך עולה מהודעת העדכון אליה הפנה בג"ץ היום (א') בנוגע לדיון בעניין גיוס החרדים. הדיון אמנם, בוטל לאור מתכונת החירום בו נמצאים בתי המשפט מאז החלה המלחמה, אך בית המשפט העליון בחר להבהיר למדינה את החשיבות והנחיצות של פתרון סוגיה זו, על רקע הימים המתוחים בהם אנחנו נמצאים. "בצוק העיתים בוטל הדיון היום, אך הצורך באכיפת חובת הגיוס - הולך וגובר", כתב בית המשפט, כשברקע צה"ל הודיע כי הוא נערך לקלוט כ-1000,000 משרתי מילואים בגזרות השונות במסגרת המלחמה עם איראן.

מתכונת חירום בבתי המשפט: יקיימו מחר דיונים דחופים בלבד
החנות נפגעה מטיל, הבעלים שרק סיים מילואים ראה מרחוק איך בוזזים אותה

לקראת הדיון בבקשות, הוגשה הודעת עדכון מטעם המדינה בנוגע להתקדמות בסוגיית גיוס החרדים. בית המשפט העביר ביקורת על הודעת העדכון וסבר כי היא אינה מניחה את הדעת. המדינה התבקשה לפרט את כלל ההטבות שניתנות בקשר ישיר, או עקיף, להשתמטות מחובת הגיוס, ואת הצעדים אשר גורמי המקצוע סבורים כי יהיו בעלי אפקטיביות גבוהה. ואולם, בית המשפט קבע כי לא הוצגה לו התשתית העובדתית והמשפטית לגבי כל אחד מהצעדים של הפרק, בפרט לגבי צעדי האכיפה המישור הכלכלי-אזרחי. כך גם נקבע לגבי מישור האכיפה הפלילי.

בעניין ממשק העבודה בין גורמי המשטרה לבין גורמי האכיפה הצבאית ולהתנהלות המשטרה באכיפת הסוגיה - בית המשפט קובע כי מדובר בעניין מטריד עד מאוד, ויש לעשות כל מאמץ להביא לפתרון הסוגיה בהקדם האפשרי. בית המשפט הצהיר כי יקבע מועד חדש לדיון וכי עד מועד זה "מצופה כי פרק הזמן ינוצל לטובת התקדמות ניכרת". את החסר נדרשת המדינה להשלים עד 22 במרץ.