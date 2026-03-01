"טרם חלה התקדמות כלשהי בגיבוש המדיניות הממשלתית": כך עולה מהודעת העדכון אליה הפנה בג"ץ היום (א') בנוגע לדיון בעניין גיוס החרדים. הדיון אמנם, בוטל לאור מתכונת החירום בו נמצאים בתי המשפט מאז החלה המלחמה, אך בית המשפט העליון בחר להבהיר למדינה את החשיבות והנחיצות של פתרון סוגיה זו, על רקע הימים המתוחים בהם אנחנו נמצאים. "בצוק העיתים בוטל הדיון היום, אך הצורך באכיפת חובת הגיוס - הולך וגובר", כתב בית המשפט, כשברקע צה"ל הודיע כי הוא נערך לקלוט כ-1000,000 משרתי מילואים בגזרות השונות במסגרת המלחמה עם איראן.

לקראת הדיון בבקשות, הוגשה הודעת עדכון מטעם המדינה בנוגע להתקדמות בסוגיית גיוס החרדים. בית המשפט העביר ביקורת על הודעת העדכון וסבר כי היא אינה מניחה את הדעת. המדינה התבקשה לפרט את כלל ההטבות שניתנות בקשר ישיר, או עקיף, להשתמטות מחובת הגיוס, ואת הצעדים אשר גורמי המקצוע סבורים כי יהיו בעלי אפקטיביות גבוהה. ואולם, בית המשפט קבע כי לא הוצגה לו התשתית העובדתית והמשפטית לגבי כל אחד מהצעדים של הפרק, בפרט לגבי צעדי האכיפה המישור הכלכלי-אזרחי. כך גם נקבע לגבי מישור האכיפה הפלילי.

בעניין ממשק העבודה בין גורמי המשטרה לבין גורמי האכיפה הצבאית ולהתנהלות המשטרה באכיפת הסוגיה - בית המשפט קובע כי מדובר בעניין מטריד עד מאוד, ויש לעשות כל מאמץ להביא לפתרון הסוגיה בהקדם האפשרי. בית המשפט הצהיר כי יקבע מועד חדש לדיון וכי עד מועד זה "מצופה כי פרק הזמן ינוצל לטובת התקדמות ניכרת". את החסר נדרשת המדינה להשלים עד 22 במרץ.