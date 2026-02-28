מתכונת חירום בבתי המשפט: יקיימו מחר דיונים דחופים בלבד

בתי המשפט עוברים למתכונת חירום: החל ממחר (ראשון), ועד יום שני ב-20:00 בערב (המועד שנקבע נכון לעכשיו, ועשוי להשתנות בהתאם להארכת מצב החירום הכללי), יפעלו בתי המשפט במתכונת מצומצמת ויתקיימו בהם הליכים דחופים בלבד.

לפי הודעת הרשות השופטת, בבית המשפט העליון יבוטלו דיוני הרכבים, כולל הדיון שאמור היה להתקיים ביום ראשון בחוק הגיוס, ויישמעו רק מספר דיונים מול שופט יחיד.

ברחבי הארץ יתקיימו הדיונים בבתי משפט הכלולים ברשימה שבה הוגדרו כבתי משפט ברזל. כך, במחוז תל אביב יפעלו בתי המשפט המחוזי שבהיכל ויצמן בת״א, בימ״ש השלום בבת ים וביהמ״ש לענייני משפחה מהיכל ויצמן.

במחוז ירושלים יפעל ביהמ״ש המחוזי מהיכל ביהמ״ש העליון. בתי המשפט לתעבורה ולמשפחה בעיר יפעלו מבית הדפוס (בית השנהב). בתי המשפט המחוזיים בלוד, באר שבע, נצרת וחיפה יפעלו מהיכלי המשפט באותן ערים.

במחוז מרכז יפעלו בתי משפט השלום בראשון לציון ובפתח תקוה (גיסין) ובמחוז דרום יפעלו בתימ״ש השלום בבאר שבע, אילת ואשקלון. במחוז צפון יפעלו בתימ״ש השלום בנצרת ובטבריה, ובמחוז חיפה אלה שבחיפה ובחדרה. גם בתי הדין לעבודה יפעלו במתכונת חירום.

בנוסף, שר המשפטים, יריב לוין, חתם על הכרזה המאפשרת קיום דיוני עצורים בהיוועדות חזותית בתקופת החירום.

לשכת עורכי הדין הודיעה, כי המתמחים במשפטים יוכלו לעבוד מהבית בתקופת החירום (כרגע עד יום שני בערב), בכפוף להסכמת עורך הדין המאמן ולפיקוחו. עוד הודיעו בלשכת עוה״ד, כי יפעילו מוקדי סיוע שיכללו מתן מידע שוטף לגבי פעילות בתי המשפט ובתי הדין השונים - מוקד סיוע לעורכי דין מילואימניקים ולבנות ובני זוגם, מוקד סיוע לעורכי דין שנפגעו או שמשרדם נפגע ומוקד סיוע כללי לעורכי דין.