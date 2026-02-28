ראשיגלובס פיננסיכל הכותרותשוק ההון והשקעותנדל''ן ותשתיותמשפטטכנולוגיהגלובליניהול וקריירהדעותשיווק ופרסוםמגזין Gתרבותוול סטריט ג'ורנל
משפט מתכונת חירום בבתי המשפט: יקיימו מחר דיונים דחופים בלבד
ראשי
גלובס פיננסי ראשי מניות מניות בחו''ל ארביטראז' אופציות מט''ח אג''ח ק. נאמנות קרנות סל חוזים עתידיים מכירות בשורט מדריכים פיננסיים כלכלת ישראל
כל הכותרות המומלצות העיתון הדיגיטלי
שוק ההון והשקעות נדל''ן ותשתיות משפט טכנולוגיה גלובלי מטבעות דיגיטליים ניהול וקריירה תרבות
מדורים נוספים שיווק ופרסום בארץ דעות מגזין G The Wall Street Journal המשרוקית
פודקאסטים
תיק אישי
English Website גלובס ועידות וכנסים
גלובס שלי נושאים שמעניינים אותי כתבות ששמרתי הניוזלטרים שלי ספריית הכתבות שקראתי תיק ההשקעות שלי אודות

אודות גלובס

גלובס על גלובס דוח אמון 2024

פרוייקטים ושיתופי פעולה

שלומות עיצוב נדל''ן אימפקט לכל הפרויקטים
רכישת מינוי גלובס שאלות ותשובות מרכז העזרה נגישות הגדרות לוח גלובס פרסמו אצלנו תנאי שימוש מדיניות פרטיות
ישראל במלחמה

מתכונת חירום בבתי המשפט: יקיימו מחר דיונים דחופים בלבד

החל ממחר יפעלו בתי המשפט במתכונת מצומצמת ויתקיימו בהם הליכים דחופים בלבד • בעליון יתקיימו רק מספר דיונים מול שופט יחיד, ובשאר הארץ יתקיימו הליכים בבתי משפט הכלולים ברשימה שעליה הודיעה הרשות השופטת

עמירם גיל 20:46
בית משפט השלום - חיפה / צילום: פאול אורלייב
בית משפט השלום - חיפה / צילום: פאול אורלייב

בתי המשפט עוברים למתכונת חירום: החל ממחר (ראשון), ועד יום שני ב-20:00 בערב (המועד שנקבע נכון לעכשיו, ועשוי להשתנות בהתאם להארכת מצב החירום הכללי), יפעלו בתי המשפט במתכונת מצומצמת ויתקיימו בהם הליכים דחופים בלבד.

לפי הודעת הרשות השופטת, בבית המשפט העליון יבוטלו דיוני הרכבים, כולל הדיון שאמור היה להתקיים ביום ראשון בחוק הגיוס, ויישמעו רק מספר דיונים מול שופט יחיד.

ברחבי הארץ יתקיימו הדיונים בבתי משפט הכלולים ברשימה שבה הוגדרו כבתי משפט ברזל. כך, במחוז תל אביב יפעלו בתי המשפט המחוזי שבהיכל ויצמן בת״א, בימ״ש השלום בבת ים וביהמ״ש לענייני משפחה מהיכל ויצמן.

במחוז ירושלים יפעל ביהמ״ש המחוזי מהיכל ביהמ״ש העליון. בתי המשפט לתעבורה ולמשפחה בעיר יפעלו מבית הדפוס (בית השנהב). בתי המשפט המחוזיים בלוד, באר שבע, נצרת וחיפה יפעלו מהיכלי המשפט באותן ערים.

במחוז מרכז יפעלו בתי משפט השלום בראשון לציון ובפתח תקוה (גיסין) ובמחוז דרום יפעלו בתימ״ש השלום בבאר שבע, אילת ואשקלון. במחוז צפון יפעלו בתימ״ש השלום בנצרת ובטבריה, ובמחוז חיפה אלה שבחיפה ובחדרה. גם בתי הדין לעבודה יפעלו במתכונת חירום.

בנוסף, שר המשפטים, יריב לוין, חתם על הכרזה המאפשרת קיום דיוני עצורים בהיוועדות חזותית בתקופת החירום.

לשכת עורכי הדין הודיעה, כי המתמחים במשפטים יוכלו לעבוד מהבית בתקופת החירום (כרגע עד יום שני בערב), בכפוף להסכמת עורך הדין המאמן ולפיקוחו. עוד הודיעו בלשכת עוה״ד, כי יפעילו מוקדי סיוע שיכללו מתן מידע שוטף לגבי פעילות בתי המשפט ובתי הדין השונים - מוקד סיוע לעורכי דין מילואימניקים ולבנות ובני זוגם, מוקד סיוע לעורכי דין שנפגעו או שמשרדם נפגע ומוקד סיוע כללי לעורכי דין.