עדכונים שוטפים

07:50 - הירי מאיראן - לאזור הדרום. בפיקוד העורף מבהירים: לא ניתן לצאת מהמרחבים המוגנים לפני שהתקבלה הודעת שחרור

07:47 - זוהה שיגור נוסף מאיראן - יש להישאר במרחבים המוגנים

07:39 - אזעקות בשרון, במרכז ובאיזור ירושלים

קיים צפי לשיגורים נוספים - יש להישאר במרחבים המוגנים

07:35 - טורקיה מודיעה על סגירת שלושת מעברי הגבול שלה עם איראן

07:31 - זוהה שיגור נוסף מאיראן - צפויות אזעקות נוספות במרכז, בשפלה ובאזורים נוספים

07:24 - ניתן לצאת מהמרחבים המוגנים

07:23 - דיווח: מטוס אמריקאי נפל בכוויית

לפי תיעודים הטייס נטש ושרד את ההתרסקות

07:21 - במד"א לא התקבלו דיווחים על נפילות, צוותים יצאו לבדוק כמה מקרים של אנשים שנחבלו בדרכם למרחב המוגן

07:20 - במקביל לירי מאיראן צה"ל מעדכן כי פתח בגל תקיפות נוסף בלבנון

07:19 - דיווח ב-AFP: פיצוצים נשמעו לפני זמן קצר במנאמה בירת בחריין, דובאי ודוחא

בתקשורת הערבית דווח הבוקר על הפצצות בבחריין, בבסיס האמריקני עיסה. כמו כן דווח על פיצוצים חזקים בכווית. קודם לכן פורסם כי העיר כרבלא שבעיראק הותקפה.

07:12 - צפי לירי נוסף מאיראן - יש להישאר במרחבים המוגנים

07:11 - הדי פיצוצים נשמעים בירושלים

07:10 - אזעקות במרכז, בדרום ובאזור ירושלים בעקבות שיגורים מאיראן

07:03 - זוהו שיגורים מאיראן, בדקות הקרובת יישמעו אזעקות במרכז, בירושלים, בדרום, בשרון ובשפלה

06:56 - התרעה בדרום הגולן מחשש לחדירת כלי טיס

הכטב"ם יורט בהצלחה

06:53 - פיצוצים חזקים נשמעים בבחריין ובכוויית

06:52 - לארג'אני מכחיש את הדיווחים כי הוא פנה לארה"ב בבקשה לחדש את השיחות, וכתב: לא ננהל משא ומתן עם ארצות הברית

בוול סטריט ג'ורנל דווח הלילה כי עלי לאריג'אני, מזכיר המועצה העליונה לביטחון לאומי והאדם החזק ביותר באיראן כעת, פנה לוושינגטון באמצעות מתווכים עומאנים בבקשה לחידוש שיחות הגרעין. לאריג'אני הגיב וכתב בציוץ: "לא ננהל משא ומתן עם ארצות הברית".

عاجل | وول ستريت جورنال عن مسؤولين: مبادرة لاريجاني لاستئناف المحادثات مع واشنطن قدمت عبر وسطاء من سلطنة #عمان - الجزيرة - عاجل (@AJABreaking) March 2, 2026

עוד מסר לאריג'אני: "טראמפ גרר את האזור לכאוס עם תקוות שווא וכעת מודאג מאבדות נוספות בקרב כוחותיו. - טראמפ הפך את סיסמתו 'אמריקה תחילה' לכלי להפוך חיילים אמריקנים לקורבנות של ההגמוניה הישראלית. - עמנו פועל מתוך הגנה עצמית, וכוחותינו המזוינים לא יזמו את ההתקפה".

06:40 - מפקד פיקוד הצפון: "התקיפות נגד חיזבאללה נמשכות - העוצמה תגבר"

מפקד פיקוד הצפון, האלוף רפי מילוא, אמר הבוקר לאחר גל התקיפות הראשון ברחבי לבנון: "חיזבאללה בחר במשטר האיראני על פני מדינת לבנון ופתח בהתקפה על אזרחינו. נערכנו לכך - והוא ישלם מחיר כבד".

האלוף התייחס לשיגורים של חיזבאללה והדגיש: "התקיפות נמשכות - העוצמה תגבר. המסר שלי לתושבי הצפון: נמשיך להגן עליכם מלפנים. תגברנו משמעותית את סדר הכוחות בגבול ואנו ערוכים לקליטת כוחות נוספים. אנחנו לא נפנה אתכם".

06:39 - ראש המועצה האזורית גולן: חייבים להשמיד את חיזבאללה באופן מוחלט ולתקוף גם את לבנון

אורי קלנר, ראש המועצה האזורית גולן, הגיב הבוקר להסלמה בעקבות שיגורי חיזבאללה: "זה מראה שיש לחיזבאללה רצון ויכולת להילחם, ולכן הוא מהווה איום ממשי על יישובי הצפון ועל מדינת ישראל כולה. אנו חייבים להשמיד אותו באופן מוחלט ולהבטיח ביטחון ארוך טווח".

עוד אמר קלנר: "מדינת לבנון היא האחראית לכל טרור היוצא משטחה ולכן יש לתקוף גם אותה. תושבי הגולן והצפון חזקים. אנחנו מגלים חוסן ואנחנו מבינים שרק הכרעה ברורה תחזיר את החיים פה לשגרה".

06:17 - דיווחים בלבנון: לפחות 20 הרוגים מתקיפות צה"ל

06:09 - באיראן מדווחים על תקיפות בעיר סננדג' במערב המדינה

05:10 - הרוגים למיליציה הפרו-איראנית בעיראק, דיווחים על תקיפות מהאוויר

בעיראק מדווחים על שורה של תקיפות מהאוויר נגד יעדים ובסיסים של המיליציות הפרו-איראניות ברחבי המדינה. במהלך הלילה נרשמו עימותים בין אנשי המיליציות הפרו-איראניות וכוחות הביטחון בבירה בגדד, והמיליציה הפרו-איראנית בעיראק עדכנה על שני הרוגים.

04:55 - טראמפ: איראן ניסתה לחסל אותי פעמיים, אני הצלחתי לחסל את ח'אמנאי בפעם הראשונה

נשיא ארה"ב דונלד טראמפ אמר לרשת ABC כי איראן ניסתה לחסל אותו פעמיים בעבר: "אני פגעתי בח'אמנאי לפני שהוא פגע בי", אמר לרשת ABC. "הם ניסו פעמיים (לרצוח את טראמפ), ובכן, אני הצלחתי בפעם הראשונה".

עוד אמר כי כל המועמדים האפשריים שהוא סימן להנהיג את איראן נהרגו במתקפת הפתיחה במלחמה. "המתקפה הייתה כל כך מוצלחת שהיא חיסלה את רוב המועמדים. זה לא יהיה אף אחד ממי שחשבנו עליו, כי כולם מתים, גם מי שהיה במקום השני והשלישי ברשימה - מת", הסביר.

דונלד טראמפ / צילום: Reuters, REUTERS

04:50 - יורט כלי טיס עוין בצפון הגולן

אזעקות נשמעו בבוקעתא, אל רום, מג'דל שמס, אודם ומסעדה בצפון הגולן בשל חשש לחדירת כלי טיס עוין. לאחר זמן קצר הודיע צה"ל כי "האירוע הסתיים", לאחר שכלי הטיס יורט.

04:46 - דיווחים על תקיפות בעיראק ובכוויית

בעיראק מדווחים על תקיפות של ישראל וארה"ב מדרום לבגדאד. במקביל אזעקות נשמעו בכוויית: הנסיבות עדיין לא התבררו.

04:25 - התגובה לירי מלבנון מתרחבת: הודעת פינוי לעשרות כפרים בדרום לבנון

בעקבות השיגורים מלבנון וקבלת האחריות של חיזבאללה, דוברת צה"ל בערבית מפרסמת הודעת פינוי לכפרים רבים בדרום לבנון. מדובר ביותר מ-50 כפרים. ראש ממשלת לבנון נוואף סלאם, שגינה קודם לכן את הירי, הודיע על ישיבת חירום ב-8:00 בבוקר בעקבות ההסלמה.

#عاجل ‼️

نداء #عاجل إلى سكان #لبنان في القرى: صريفا، معروب، سلعا (صور)، دبعال، بافليه، باريش، ارزون، قلويه، الشهابية (طير زبنا)، دردغيا، بستيات، عرب صاليم، حوش الرافقة، يحمر (البقاع الغربي)، ميدون، دلافي، عين قانا، كنيسة، المنصوري (صور)، مجدل زون، مزرعة بيوت السياد، جبال… pic.twitter.com/6FJd7IuCKB - Lieutenant Colonel Ella Waweya | إيلا واوية (@CaptainElla1) March 2, 2026

04:05 - ארה"ב פרסמה תיעוד: כך תקפנו מטוסי קרב וכטב"מים באיראן

צבא ארה"ב פרסם תיעוד של תקיפת מטוסי קרב וכטב"מים באיראן כחלק מהמבצע המשולב עם ישראל.

במקביל בטהרן מדווחים על פיצוצים חזקים, וכך גם בעיר בושהאר. כמו כן דווח על תקיפות גם בערים אספהאן, יזד, כרג' ומלארד.

03:44 - צה"ל על התגובה בביירות: "תקפנו באופן ממוקד מחבלים בכירים בחיזבאללה"

"צה"ל תקף לפני זמן קצר באופן ממוקד מחבלים בכירים מארגון הטרור חיזבאללה במרחב ביירות", נמסר מדובר צה"ל בהתייחסות לתגובה על השיגורים מלבנון. "במקביל, צה"ל תקף מחבל מרכזי מארגון הטרור חיזבאללה בדרום לבנון", נמסר

תושבים בלבנון דיווחו על 15 תקיפות לפחות בדאחיה ועדכנו על נזק בכביש המוביל לנמל התעופה בביירות: עוד דווח על שני הרוגים לפחות בתקיפה בבקעת הלבנון.

03:23 - בריטניה מאשרת: כטב"ם פגע בבסיס חיל האוויר בקפריסין, אין נפגעים

משרד ההגנה של בריטניה אישר כי כטב"ם פגע בבסיס חיל האוויר הבריטי אקרוטירי בקפריסין, אין נפגעים. סמוך לשעה חצות (שעון ישראל) דווח על כי כלי טיס איראני לא מאויש פגע בבסיס, הנמצא בעיר לימאסול.

03:15 - תושבים במרכז דיווחו על פיצוצים, הסיבה - שיגורים שלא הגיעו לאזורים מיושבים

תושבים במרכז דיווחו על קולות פיצוצים שנשמעו בשעות הלילה מבלי שנשמעו התרעות. ההסבר נעוץ בשיגורים שלא הגיעו ליעדם ולא יורטו מצה"ל נמסר: "מספר שיגורים שחצו מלבנון נפלו בשטח פתוח, לא הופעלו התרעות על פי מדיניות".

03:13 - ראש ממשלת לבנון גינה את הירי לשטח ישראל: מעשה חסר אחריות, לעצור את העבריינים

בלבנון דווח על אלפים שעוזבים את בתיהם בדרום המדינה ובדאחיה בעקבות תקיפות צה"ל. ראש ממשלת לבנון, נוואף סלאם, אמר הלילה כי "שיגור הרקטות מדרום לבנון הוא מעשה חסר אחריות המסכן את ביטחונה של לבנון ונותן לישראל תירוצים להמשיך לתקוף אותה"

סלאם הוסיף: "לא נאפשר למדינה להיגרר להרפתקאות חדשות, וננקוט את כל האמצעים הדרושים כדי לעצור את העבריינים ולהגן על העם הלבנוני"

أياً كانت الجهة التي تقف وراءها، فإنّ عملية إطلاق الصواريخ من جنوب لبنان عمل غير مسؤول ومشبوه، ويعرّض امن لبنان وسلامته للخطر ويمنح اسرائيل الذرائع لمواصلة اعتداءاتها عليه.

لن نسمح بجر البلاد إلى مغامرات جديدة، وسنتخذ كل الإجراءات اللازمة لتوقيف الفاعلين وحماية اللبنانيين. - Nawaf Salam نواف سلام (@nawafsalam) March 2, 2026

03:09 - הרמטכ"ל: חיזבאללה פתח במערכה, כל אויב שיאיים על ביטחוננו ישלם מחיר כבד

הרמטכ"ל רא"ל אייל זמיר אמר הלילה בהערכת מצב שכינס בעקבות הירי מלבנון: "חיזבאללה פתח הלילה במערכה מול ישראל, האחריות להסלמה הזו מוטלת עליו". ביישובי הצפון עודכנו כי התקיפות בלבנון יימשכו לפחות כמה ימים

"בנוהל הקרב ביציאתנו למבצע 'שאגת הארי' נערכנו לתרחיש רב-זירתי ולמערכה התקפית מול חיזבאללה", הוסיף הרמטכ"ל. במהלך הערכת המצב זמיר אישר את התוכנית ההתקפית להמשך והנחה על היערכות הגנתית. "כל אויב שיאיים על ביטחונינו ישלם מחיר כבד - לא נאפשר פגיעה בתושבי מדינת ישראל וגבול הצפון", אמר.

03:05 - טראמפ: המלחמה באיראן עשויה להימשך עד חמישה שבועות

נשיא ארה"ב דונלד טראמפ אמר לניו יורק טיימס כי " המלחמה באיראן עשויה להימשך עד חמישה שבועות". לדבריו, צבא ארה"ב נערך להמשיך במתקפה במשך ארבעה עד חמישה שבועות אם יידרש, ו"לא יהיה לישראל ולארה"ב קשה" לשמור על עוצמת הלחימה הנוכחית

קודם לכן העריך כי המלחמה "עשויה להימשך ארבעה שבועות ואולי פחות", והוסיף: "אנחנו נמשיך עד להשגת כל המטרות, יש לנו מטרות חזקות מאוד".

02:56 - דיווח: הבכיר האיראני לאריג'אני פנה לארה"ב בבקשה לחדש את שיחות הגרעין

בוול סטריט ג'ורנל דווח הלילה כי עלי לאריג'אני, מזכיר המועצה העליונה לביטחון לאומי והאדם החזק ביותר באיראן כעת, פנה לוושינגטון באמצעות מתווכים עומאנים בבקשה לחידוש שיחות הגרעין

הפרסום מגיע זמן קצר לאחר דבריו של נשיא ארה"ב דונלד טראמפ, שאמר בריאיונות לכלי תקשרות כי "ההנהגה החדשה באיראן מוכנה להגיע לשולחן המו"מ, אני מסכים לכך - ההנהגה החדשה באיראן פנתה אליי ואמרה שהיא רוצה לדבר, ואני הסכמתי לדבר איתה". עוד אמר הנשיא: "רוב מי שהיה מעורב בשיחות המו"מ - מת. הם היו יכולים לעשות עסקה קודם, אבל הם שיחקו אותה חכמים מדי"

02:43 - חיזבאללה קיבל אחריות לשיגורים מלבנון, צה"ל תוקף בדאחיה

חיזבאללה הודיע שהוא מקבל אחריות באופן רשמי למתקפת רקטות וכטב"מים הערב לאזור חיפה והגליל. לפי הודעת הארגון, השיגורים בוצעו כנקמה על חיסול ח'אמנאי. במקביל דווח על תקיפות בביירות, לפחות 15 במספר, וגם ברובע הדאחיה

מדובר צה"ל נמסר כעבור דקות: "צה"ל תוקף בעוצמה מטרות של ארגון הטרור חיזבאללה ברחבי לבנון, בתגובה על השיגורים ששוגרו לעבר מדינת ישראל".

עוד נמסר כי "ארגון הטרור חיזבאללה, הפועל בחסות משטר הטרור האיראני, פתח באש נגד מדינת ישראל ואזרחיה. צה"ל יפעל נגד ההחלטה של ארגון הטרור חיזבאללה להצטרף למערכה, ולא יאפשר לארגון להוות איום על מדינת ישראל ולפגוע בתושבי הצפון".

לפי הודעת צה"ל, "ארגון הטרור חיזבאללה מחריב את מדינת לבנון, האחריות להסלמה מוטלת עליו וצה"ל יגיב בעוצמה לפגיעה זו. כוחות צה"ל נערכו לתרחיש זה כחלק מנוהל הקרב הסדור במסגרת מבצע 'שאגת הארי' וערוכים לתרחיש רב-זירתי ולהתמודדות עם כל איום על מדינת ישראל".

02:42 - הכחשה סעודית: "יורש העצר בן סלמאן לא לחץ על טראמפ לתקוף את איראן"

דובר שגרירות סעודיה בוושינגטון מכחיש רשמית את הדיווח בוושינגטון פוסט שלפיו יורש העצר מוחמד בן סלמאן לחץ על טראמפ בשבועות האחרונים לתקוף באיראן.

לדבריו, "ממלכתנו תמכה בעקביות במאמצים דיפלומטיים להגיע להסכם אמין עם איראן, בשום שלב בכל ההתקשרות שלנו עם ממשל טראמפ לא ביצענו פעולות שתדלנות מול הנשיא לאמץ מדיניות שונה".

02:40 - דיווח: איראן חשבה שתוכל לכפות את עצירת המלחמה אם תפגע במדינות המפרץ

ב"וול סטריט ג'ורנל" דווח כי החישוב בטהרן היה שבאמצעות פגיעה במדינות המפרץ, שיש להן השפעה גדולה על ממשל טראמפ, ניתן יהיה לכפות על וושינגטון וישראל עצירה מהירה של ההסלמה והלחימה

כעת, לפי העיתון, נראה שהחישוב הזה קורס ומתהפך על טהרן כאשר מדינות המפרץ מגיעות למסקנה שיש להתעמת עם המשטר האיראני. האווירה הרווחת במפרץ כעת היא שלא ניתן לאפשר לאיראן לחמוק ללא תגובה מהמתקפות חסרות התקדים על שכנותיה.

משרד הפנים של בחריין הודיע כי אדם אחד נהרג ושניים נפצעו קשה בשרפה שפרצה כתוצאה משברי יירוט של טיל שאיראן שיגרה

02:14 - תיעוד: מערכת "אור איתן" מיירטת שיגור מלבנון

מערכת היירוט מבוססת הלייזר "אור איתן", המוכרת גם בשם "מגן אור", יירטה הלילה שיגור מלבנון. גורמים בישראל אמרו כי חיזבאללה ביצע את הירי וכי צפויה תגובה קשה: זמן קצר לאחר מכן החל צה"ל בתקיפות בלבנון

02:07 - צה"ל לרכזי ביטחון בצפון: תוקפים בלבנון בתגובה על הירי מחיזבאללה

לאחר השיגורים מלבנון, צה"ל הודיע לרכזי הביטחון בצפון: "צה"ל החל בגל תקיפות עצים בכל מרחב לבנון, כתגובה לירי חיזבאללה. תקיפות אלו ונוספות ימשכו גם בימים הבאים".

01:53 - צה"ל הודיע על גל תקיפות בטהרן

"חיל האוויר בהכוונת אמ"ן פתח כעת בגל תקיפות נוסף לעבר מטרות של משטר הטרור האיראני בלב טהרן", נמסר מצה"ל

במהלך הלילה דיווחו תושבים איראניים על פיצוצים עזים בטהרן, בושהר, אבדאן, משהד, אהוואז, איז'ה, צ'בהאר וערים נוספות.

01:39 - גורמי ביטחון: חיזבאללה ביצע את הירי מלבנון, תגיע תגובה קשה

זמן קצר לאחר השיגורים מלבנון - שבוצעו לראשונה מאז נובמבר 2024 - בישראל מאשימים את חיזבאללה: לפי גורמי ביטחון, חיזבאללה הוא שביצע את הירי מלבנון. "תגיע תגובה קשה במיוחד", הוסיפו.

השיגור מלבנון כלל שלוש רקטות, שאחת מהן יורטה ושתיים נפלו בשטחים פתוחים. "בהמשך להתרעות שהופעלו במספר מרחבים בצפון הארץ, חיל האוויר יירט שיגור שחצה מלבנון, שיגורים בודדים נפלו על פי מדיניות. לא דווח על נפגעים ונזק". נמסר מצה"ל.

01:03 - עליית מדרגה בצפון: מטחים שוגרו מלבנון לעבר חיפה והגליל

לראשונה מאז חתימת הסכם הפסקת האש עם חיזבאללה בנובמבר 2024, שוגר מטח רקטות לעבר שורת יישובים בצפון הארץ. המטח כלל שלוש רקטות ששוגרו כאמור מצפון: אחת מהן יורטה על ידי מערכות ההגנה האווירית ושתיים נפלו בשטחים פתוחים. לא היו נפגעים באירוע. נזק נגרם לשני בתים ביישוב בגליל העליון כתוצאה מיירוט כטב"מ.

אזעקות נשמעו בחיפה, בעכו, בעתלית ובדליית אל-כרמל, ותושבים באזור דיווחו על הדי פיצוצים עזים. גם אירוע חדירת כלי הטיס, שהוביל לשורת אזעקות בגליל העליון וביישובי קו העימות, הסתיים. בחיזבאללה טרם פרסמו הודעה רשמית המאשרת את דבר הירי - אך גורמים ביטחוניים אמרו כי חיזבאללה אחראי לירי וכי "תגיע תגובה קשה".

01:00 - 2 כטב"מים שוגרו מאיראן, התרעות הופעלו בגולן ובגליל

התרעות על חדירת כלי טיס עוינים הופעלו ביישובי הגולן ובגליל המערבי, כולל בעיר נהריה. כוחות הביטחון מנהלים מרדף אחר המטרות האוויריות. במקביל, הופעלו אזעקות בנהריה ובסביבתה גם בעקבות ירי טילים. מצה"ל הודיעו כי האירוע הסתיים והתושבים הורשו לצאת מהמרחבים המוגנים.

00:12 - הותרו לפרסום שמות ארבעה מתשעת הנרצחים בבית שמש

שרה אלימלך, בתה רונית ואורן כץ וגבריאל רווח בן ה-16 הם 4 מ-9 הנרצחים מפגיעת הטיל האיראני בבית כנסת ומקלט בבית שמש. מפרטים ראשוניים של התקרית הקשה עולה כי המיירט החטיא את הטיל, והוא פגע במקלט שלא היה תקני. לכתבה המלאה

00:00 - גורם אמריקאי לניו יורק טיימס: ישראל וארה"ב תקפו יחד באיראן עד כה יותר מ-2,000 מטרות

פורסם לראשונה ב-N12