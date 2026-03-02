יתרונות ה-AI: הציוץ שהפתיע את פירמות עורכי הדין הגדולות בעולם

ציוץ שפרסם עו"ד ז'אק שפירו, המנהל משרד עורכי דין אמריקאי שמעסיק שני עובדים, התפוצץ בתוך שעות ברשת X (טוויטר), הגיע ל-7 מיליון צפיות וגרם לכולם לתהות האם באמת צריך כל-כך הרבה עורכי דין כשיש בינה מלאכותית.

בציוץ, עו"ד שפירו מסביר בפרטי-פרטים את השינוי בכללי המשחק בעקבות הבינה המלאכותית - שינוי שפירמות עורכי הדין עדיין מתקשות לעכל. כך, באמצעות AI גם משרד קטן יכול להתחרות בהצלחה במשרדים עם מאות ואלפי עורכי דין.

"השנים האחרונות גרמו לכך שפירמה קטנה שבנתה את עצמה סביב AI תצליח לא רק להתחרות בפירמות ענק - אלא גם לעקוף אותן בסיבוב", כותב עו"ד שפירו.

עניין של כמה דקות

שפירו מספר כי בפרקטיקה המשפטית שלו הוא משתמש בכלי ה-AI קלוד שפותח על-ידי אנתרופיק, ומסביר כיצד הכלי הזה שירת אותו בעסקת ענק: "לפני כמה חודשים, לילה לפני סגירת עסקת רכישה של לקוח, בשעה 19:00 בערב עורך הדין של הרוכש (הצד שכנגד) שלח לי מייל בו הוא דורש כמה שינויים בחוזה. המסר היה ברור: תקבל את השינויים האלה - או שאנחנו בחוץ".

עו"ד שפירו מסביר כי העלה את ההסכם, את מסמכי הגילוי ואת מכתב הדרישה למערכת ה-AI קלוד, ובתוך דקות הוא מיפה כל שינוי ביחס לעסקה המקורית ומצא משהו שעורכי הדין של הרוכש כלל לא שמו לב אליו - סתירות פנימיות בדרישות של הרוכש, כולל שינויים שסתרו מצגים שכבר אושרו והחלישו את ההגנות של הרוכש עצמו. "עד השעה 23:00 הייתה לנו תשובה נגדית המבוססת על הפניות פנימיות להסכם. העסקה נסגרה בבוקר שלמחרת בתנאים שהלקוח שלי היה מרוצה מהם".

הגילוי המדהים הוא: בשיטת בשר ודם, צוות של שלושה עורכי דין בפירמה בינונית בגודלה היה צריך לעבוד אל תוך הלילה עד הבוקר, שעות על גבי שעות, כדי להשיג את אותה התוצאה שהושגה באמצעות הבינה המלאכותית.

כלי ייחודי לעבודה משפטית

עו"ד שפירו מסביר בציוץ מדוע כלי הבינה המלאכותית שהוא משתמש בו אינו דומה לכלים אחרים הקיימים בענף המשפט, שכבר הספיק להיות רווי במוצרי AI כמו Harvey, Spellbook, Cocounsel, Luminance. שפירו אומר שכל הכלים האלה מבוססים על אותה תזה, ולדבריו, עורכי דין צריכים כלי AI שבנוי ספציפית לעבודה משפטית.

עם זאת, לגישתו של שפירו, הערך האמיתי הוא מה שעורך הדין עשה עם הטמפלט שכלי ה-AI מוציא: איך הוא מאתר את הסעיף הנחבא שהצד השני התאמץ לקבור בין הררי מילים, איך בונים מייל כדי שהלקוח יבין את הסיכון - וזה לדעתו נמצא ברמת המקצועיות של עורך הדין.

לדבריו, הערך האמיתי הוא בהוראות שעורך הדין מגדיר למערכת איך לעבוד לפיהן, מה לחפש, אילו דגלים אדומים להרים, איזה טון יעביר את המסר הנכון וכו'.

לתת ל-AI לספוג את הפרקטיקה

שפירו מסביר כי המערכת שהונדסה עבורו, הקרויה "Skills", היא מערכת שסופגת את המסגרת האנליטית, "את ההעדפות שלי, את הקול שלי ואת שיקול-הדעת שלי".

לדבריו, "קלוד עושה דברים שיכולים להישמע לא שייכים לעולם המשפט, אבל הם כן. הוא בונה קוד, עורך קבצי וורד, מחיל 'עקוב אחרי שינויים', מוסיף הערות שוליים ומפיק מסמך מוכן בלי לפתוח וורד. זה ההבדל בין עורך דין שמצביע על בעיה לבין עורך דין שגם פותר אותה".

שפירו מוסיף מסר ברור לכל עורך דין בעידן החדש: "קח מודל עוצמתי, למד אותו את הפרקטיקה שלך, ותן לו לספוג את יכולת השיפוט שלך".

לדבריו, "עורכי דין מנוסים הם בעלי יתרון עצום בעולם החדש, והם לא מבינים את זה. הם בילו בפיתוח שיקול-הדעת שלהם במשך 10 או 20 שנה בפרקטיקה, והם הפכו לנכס - נכס שהופך את ה-AI לבעל ערך, לא פחות".