היום שמשקיעי ה-S&P 500 היו מעדיפים לשכוח

היום, יום המסחר הראשון למלחמה השניה בין ישראל-ארה"ב לאיראן הוא יום היסטורי נוסף למשקיעים בבורסה בת"א. מדד ת"א 35 מזנק ב-4% לשיא חדש (ה-20 שלו מתחילת השנה), ורושם את העלייה היומית החדה ביותר בבורסה המקומית מזה 6 שנים, מאז חודש אפריל 2020, תחילת ההתאוששות בבורסות ממגפת הקורונה. העלייה הנוכחית משמעותית כל כך שהיא מהווה חצי מכל העליה שנרשמה בבורסה בת"א במהלך מבצע "עם כלביא", המערכה הקודמת מול איראן בשנה שעברה. למעשה, בשנה נורמלית, זו תשואה שניתן לצפות לה בחצי שנה בשוק המניות.

אבל זה גם יום מסחר שהמשקיעים שהסיטו את כספם בשנים האחרונות למסלולי ה-S&P 500 היו מעדיפים לשכוח - כי הם לא נהנו מכל העליות הללו. פער תשואה חיובי של 7% ביום אחד לטובת המשקיעים בת"א הוא מחזה שלא רואים בכל יום. וצריך לזכור, מדובר על יותר מ-250 מיליארד שקל, הגם שבחודשים האחרונים הכספים מתחילים לצאת משם ולעבור למסלולים אחרים.

הפער הגדול הזה נובע מכך שהשפעות המלחמה חיוביות על ישראל הרבה יותר מאשר על העולם. כך, הבורסה בת"א מזנקת היום ב-4%, כאשר המשקיעים מתמחרים שינוי גיאו-אסטרטגי משמעותי במזרח התיכון.

השקל נסחר ברמות שיא היסטוריות

מנהלי ההשקעות השונים מסבירים שהמשקיעים רואים את ההצלחה הצבאית של ישראל-ארה"ב במלחמה, את חיסולם של כל ראשי מדינת הטרור ו"ראש הנחש" שפגע בעשרות השנים האחרונות באזרחי ישראל שוב ושוב, דרך שלוחותיו בארגוני הטרור כמו חיזבאללה, חמאס, הג'יאהד האיסלאמי ואחרים.

המשקיעים גם רואים שאיראן מפציצה דווקא את שכנותיה, שאר מדינות המפרץ, ומניחים שזה עשוי לקדם אותן יותר לזרועות המערב, לקראת המשך "הסכמי אברהם" נוספים עם ישראל. וזה מצטרף כמובן לקריסת משטר אסד אשתקד.

אבל כל הטוב הזה לא מגיע למשקיעים במדד האמריקאי. הסיבה כפולה. האחת היא שגם השקל מזנק היום בקרוב ל-1.8% ונסחר תמורת כ-3.08 שקלים לדולר, בגלל אותן הסיבות בדיוק. בכך השקל נסחר ברמות שיא היסטוריות שנראו כאן רק ב-1995, כשהמסחר במט"ח עוד לא היה חופשי אלא 'מנוהל' מלמעלה בידי המדינה.

הסיבה השניה היא שהחוזים בוול סטריט יורדים היום ביותר מ-1%, במקביל לקפיצה של כ-9% במחירי הנפט בעולם, על רקע החששות מבעיית אספקת אנרגיה עולמית בעקבות סגירת מיצרי הורמוז ע"י האיראנים, שנחשב לציר מרכזי מאוד בהעברת האנרגיה בעולם.

מגמה מתמשכת

הירידות הללו לא מתרחשות רק בארה"ב אלא בכל רחבי הגלובוס. בגרמניה הדאקס מאבד 2.5%, היורוסטוקס 50 צולל גם הוא בשיעור דומה, הקאק הצרפתי יורד ב-2% וספרד כמעט ב-3%. גם באסיה נרשמו בבוקר ירידות חדות.

המגמה הזו, צריך לומר, נמשכת כבר תקופה לא קצרה. בשנה האחרונה מי ששם את כספו רק בארה"ב השיג תשואה אפסית (תשואה של 0.1%-) לעומת 16% במסלול הכללי ו-27% במסלול המנייתי. בטווח של שלוש שנים התמונה חדה לא פחות: המסלול הכללי הניב 43%, כבר לא כל כך רחוק ממסלול ה-S&P 500. מעל כולם בולט המסלול המנייתי שהניב תשואה מדהימה של 80% במהלך שלוש השנים האחרונות.

אלא שצריך לזכור שהתשואות הללו לא משקפות את הממוצע וגם מנהלי ההשקעות הבכירים מסבירים שלא כדאי לבנות על כך שנראה אותן גם בשנים הבאות. בנוסף, כדאי לזכור שהיו גם תקופות, בעבר הלא רחוק בכלל, בהן המשקיעים במדד האמריקאי השיגו תשואות עודפות משמעותית על המשקיעים בת"א.