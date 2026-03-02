יום המסחר הראשון למלחמה הנוכחית עם איראן נפתח בתרחיש כמעט בדיוני. המדדים המובילים בבורסה זינקו ביותר מ־4% לשיא כל הזמנים חדש ומדדים ענפיים כמו זה של חברות הביטוח קפצו בשיעור בלתי נתפס של כ־8%. האופוריה הזו מתרחשת בניגוד מוחלט למגמה כמעט בכל מדינה בעולם. וול סטריט פתחה את יום המסחר בירידות וכעת עברה למגמה מעורבת, אך בבורסות אירופה יש ירידות של כ-2% וגם באסיה המשקיעים פסימיים לגבי השלכות המלחמה על השווקים.

גם מדדי הפחד בארץ ומעבר לים ביטאו את הניגוד הזה. בזמן שמדד הפחד הישראלי (VTA־35) צנח בפתיחת המסחר ב־18%, מדד הפחד האמריקאי (vix) קפץ. שני המדדים מבקשים לתמחר את התנודתיות הצפויה בשווקים, אבל נראה שהם צופים בינתיים מגמה הפוכה בבורסות של שתי השותפות למלחמה נגד איראן.

גם בשוק האג"ח מדדי החוב הממשלתיים בישרו על ירידה בתשואות (עלייה במחיר), זאת, למרות שהמלחמה הנוכחית צפויה להגדיל משמעותית את הנטל על תקציב המדינה. בשוק מסבירים את העליות הללו בהנחה של המשקיעים לירידת פרמיית הסיכון של ישראל.

שוק המט"ח גילם גם הוא אופטימיות מפתיעה. אמנם בשעות הבוקר המוקדמות כמעט לא נצפתה תזוזה, אך בצהריים השקל כבר התחזק משמעותית ואף ירד מתחת לשער של 3.1 שקלים לדולר (ראו הרחבה בהמשך).

אז איך ייתכן שבכל העולם המשקיעים מודאגים ורק בארץ הם באופוריה? והאם יש מחיר לאופטימיות?

המשקיעים מתמחרים את קריסת המשטר

רונן מנחם, כלכלן שווקים ראשי בבנק מזרחי־טפחות אומר לגלובס, כי "העליות הבוקר מגיעות לאחר שאתמול, יום ראשון, היה לסוחרים זמן לבחון את תחילת המבצע ומידת הצלחתו". להערכתו, "יש כאן 'הימור' של השוק לגבי השגת התוצאה הסופית - הוצאת איראן מהמשוואה. הן משקיעים מקומיים והן זרים מבינים שמדובר במכשול הגדול ביותר בדרך להשגת שקט במזרח התיכון״.

יחד עם זאת, הוא מוסיף "העליות היום משקפות את התוצאה הרצויה, שאם אכן תושג מצדיקה עליות חדות בהרבה. עדיין, אין ללמוד מכך לגבי הימים הבאים. תרחיש של תנודתיות ותגובתיות לאירועים נראה, בינתיים, סביר יותר מעליות מתמשכות. נחוצה זהירות - אולי דווקא בשל עוצמת התגובה הראשונית. השוק מגלם כיום את התוצאה, אך לאו דווקא את הדרך אליה".

שני תרחישים לשווקים הגלובליים

ולמה בעולם פסימיים? הסיבה נעוצה כנראה בשוק האנרגיה, כשמחירי הנפט והגז הטבעי זינקו בחדות בבוקר יום שני. "עלייה חדה במחירי האנרגיה נחשבת לאחד הזרזים המהירים ביותר לעלייה באינפלציה. התפתחות זו מזכירה את הדינמיקה שהתרחשה עם פרוץ המלחמה באוקראינה", נכתב.

"ממשל טראמפ מכוון להחלפת השלטון באיראן. במקביל, החלטתה של איראן לתקוף מדינות שכנות כגון כווית, קטאר, בחריין, ירדן, סעודיה ואיחוד האמירויות מסמנת שלב חדש בסכסוך״. לדבריהם, הפיכה או שלטון מתון יותר באיראן יביאו לירידה במחירי הנפט, מה שיתמוך בהורדת האינפלציה, אבל אם המשטר האיראני ישרוד, הוא עלול להחריף את צעדיו ולהשתמש במצור על מיצרי הורמוז כקלף מיקוח שעלול להכניס את שוק הנפט לטלטלה ואף להוביל ל״משבר אינפלציוני גלובלי״.

אלכס זבז'ינסקי הכלכלן הראשי של מיטב, מסביר כי "לישראל יש כאן אפסייד. בעוד שלעולם ולארה"ב יש אפסייד הרבה יותר קטן (מנפילת משטר האייתולות, ח"ש). אבל מנגד - דאונסייד יותר גדול (עליית מחיר הנפט) ולכן התגובה בבורסות בעולם היא אחרת״.

בביטוח, בנדל"ן ובביטחוניות: השיאניות

במסכים הירוקים בבורסה בלטו במיוחד מניות הביטוח, האנרגיה, הנדל"ן והחברות הביטחוניות. שלוש המניות שעלו בשיעור החד ביותר במדד ת"א 125 היו ג'י סיטי שבשליטת חיים כצמן, תמר פטרוליום שבשליטת אהרן פרנקל (13% כל אחת) וחברת הנדל״ן דמרי של יגאל דמרי (12%).

מדד הביטוח בלט בעליות עם זינוק של יותר מ-8%. העליות בבורסה הן מנוע רווח משמעותי למניות הביטוח, שנהנות מדמי ניהול שנגזרים משווי הנכסים המנוהלים בקרנות הפנסיה וקופות הגמל. המדד הענפי משלים עלייה של כמעט פי 6 בשלוש שנים.

גם מדד ת"א נפט וגז זינק קפץ בכ-9% בזכות העלייה החדה במחירי האנרגיה בעולם, ומדד ת"א בנייה טיפס בכ־6.7%, בשל ההערכות שחברות הענף ירוויחו משיקום נזקי המערכה. גם בסקטור הביטחוני בלטו שורה של כוכבות כשאלביט מערכות זינקה בוול סטריט למחיר שיא של יותר מ-800 דולר למניה ונקסט ויז'ן קפצה בכ־8%. שתי החברות עשויות לקבל חוזים חדשים הן ממשרד הביטחון, והן מלקוחות חדשים מרחבי העולם.

השוק הישראלי באופוריה מוגזמת?

אבל האם המשקיעים הישראלים אופטימיים מידי? זבז'ינסקי ממיטב אומר כי השוק ״מעתיק״ את התרחיש של המלחמה הקודמת עם איראן. "המשקיעים לוקחים הנחה שיכולה לא לעמוד במציאות", הוא אומר. "אף אחד לא יודע אם המבצע הזה יסתיים בתוך 12 יום (כמו 'עם כלביא'). יכול להיות שזה לא יגמר ככה. נראה שבשוק מהמרים קצת".

גם שחר כהן מייסד ומנכ"ל לוסיד קפיטל, המנהלת קרנות להשקעה בטכנולוגיה, מזהיר. "אם המשטר באיראן לא יפול הוא מזכיר, הבורסה בתל אביב נסחרת במכפילי שיא בכל סקטור, ומחכה לה משבר בשוק הנדל"ן המניב והנדל"ן למגורים״.