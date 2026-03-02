שר האוצר: מתווה פיצוי לעסקים יפורסם בימים הקרובים

שר האוצר בצלאל סמוטריץ' הודיע הערב (ב') כי בימים הקרובים יפורסם מתווה פיצוי לעסקים שנפגעו כלכלית במהלך מבצע "שאגת הארי", אשר יתבסס על מודל הפיצויים שיושם במבצע "עם כלביא" ביוני 2025.

ההחלטה לפרסם מתווה התקבלה בתום פגישה שקיים שר האוצר עם יו"ר נשיאות המגזר העסקי דובי אמיתי ובכירי המגזר העסקי. מטעם האוצר השתתפו מנכ"ל המשרד אילן רום, הממונה על התקציבים מהרן פרוזנפר, החשבת הכללית מיכל עבאדי-בויאנג'ו, מנהל רשות המסים שי אהרונוביץ' ומנהל מס רכוש אמיר דהן.

כפי שפורסם בגלובס, המתווה כבר היה מוכן אך שר האוצר לא מיהר לפרסם אותו. לעמדתו, אם המבצע היה מסתיים תוך ימים ספורים לא היה צורך בפיצוי לעסקים. ואולם, במגזר העסקי דחו עמדה זו ודרשו פרסום מתווה לאור הפגיעה בעסקים, המצטרפת המצטרפת לנזקים שספגו לאורך המלחמה.

המתווה ממבצע עם כלביא כלל מענקים לעסקים ברחבי הארץ שחוו ירידה של לפחות 25% במחזור (יוני 2025 לעומת יוני 2024), עם דגש על החזר הוצאות קבועות ושכר. עסקים שמחזורם נע בין 12 ל-300 אלף שקל קיבלו מענק קבוע, ואילו עסקים גדולים יותר קיבלו פיצוי דיפרנציאלי של עד 1.2 מיליון שקל. בנוסף כלל המתווה הקלות בחל"ת ומסלולים אדומים לעסקים שהפגיעה בהם נמשכה גם לאחר תום המבצע.

מבקר המדינה: יש צורך במנגנון פיצוי קבוע

כל עוד לא הותקנו תקנות מיוחדות, רק עסקים באזורים הסמוכים לגבול זכאים לפיצוי בגין נזקים עקיפים (נזקים כלכליים). יתר העסקים ברחבי המדינה אינם זכאים לפיצוי. ככלל, לאחר כל סבב לחימה ולעיתים גם במהלכה הממשלה מתקינה תקנות ייעודיות לפיצוי בגין נזק עקיף שנגרם לעסקים.

מבקר המדינה מתח לאחרונה ביקורת על מנגנון זה, שלפיו הפיצוי מותנה בכל פעם בחקיקה ייעודית. לדבריו, המנגנון גורם לכך שעסקים ממתינים פרקי זמן ארוכים עד להסדרת זכאותם, מתקשים לתכנן תזרים ולהתאושש, והמליץ לקבוע מנגנון חקיקה קבוע לפיצוי עסקים. מנגנון כזה טרם נחקק, וכעת ממתינים העסקים לראות האם המדינה תפתח מסלולי פיצוי גם במבצע הנוכחי, ככל שהוא יימשך.

בפגישה סוכם על הקמת צוות משולב של משרד האוצר ונציגי המגזר העסקי, שיגבש מתווה פיצויים מותאם למבצע הנוכחי. עוד הודגשה הצורך בהבהרת אורך הלחימה ועצימותה, כתנאי לגיבוש מתווה שייתן מענה אפקטיבי למצב המשק.

שר האוצר בצלאל סמוטריץ' מסר בתום הפגישה, כי "מדינת ישראל חזקה גם בחזית וגם במתן רשת ביטחון למגזר העסקי ולעובדים. כפי שידענו לעשות במערכות קודמות, נדאג למעטפת מותאמת שלא תשאיר אף אחד מאחור. זהו חלק מכריע במאמץ המלחמתי".

יו"ר נשיאות המגזר העסקי, דובי אמיתי הוסיף, כי "המגזר העסקי הוא עמוד התווך של החוסן הכלכלי והלאומי בעת מלחמה. אנו פועלים באחריות ובשיקול דעת לגיבוש מתווה פיצויים ממוקד, אפקטיבי ובר יישום. אני מאמין כי המתווה יעניק מענה רחב ומשמעותי ובמידת הצורך נמשיך לפעול בנחישות לשיפורו ולביצוע התיקונים הנדרשים. תודתי לשר האוצר על שיח פתוח וקשוב, הבנת המציאות בשטח והנכונות לספק מענה מהיר ומקצועי".