ראשיגלובס פיננסיכל הכותרותשוק ההון והשקעותנדל''ן ותשתיותמשפטטכנולוגיהגלובליניהול וקריירהדעותשיווק ופרסוםמגזין Gתרבותוול סטריט ג'ורנל
נדל"ן ותשתיות כך הפך המיגון לפריבילגיה לעשירונים העליונים
ראשי
גלובס פיננסי ראשי מניות מניות בחו''ל ארביטראז' אופציות מט''ח אג''ח ק. נאמנות קרנות סל חוזים עתידיים מכירות בשורט מדריכים פיננסיים כלכלת ישראל
כל הכותרות המומלצות העיתון הדיגיטלי
שוק ההון והשקעות נדל''ן ותשתיות משפט טכנולוגיה גלובלי מטבעות דיגיטליים ניהול וקריירה תרבות
מדורים נוספים שיווק ופרסום בארץ דעות מגזין G The Wall Street Journal המשרוקית
פודקאסטים
תיק אישי
English Website גלובס ועידות וכנסים
גלובס שלי נושאים שמעניינים אותי כתבות ששמרתי הניוזלטרים שלי ספריית הכתבות שקראתי תיק ההשקעות שלי אודות

אודות גלובס

גלובס על גלובס דוח אמון 2024

פרוייקטים ושיתופי פעולה

שלומות עיצוב נדל''ן אימפקט לכל הפרויקטים
רכישת מינוי גלובס שאלות ותשובות מרכז העזרה נגישות הגדרות לוח גלובס פרסמו אצלנו תנאי שימוש מדיניות פרטיות
ממ"ד

כך הפך המיגון לפריבילגיה לעשירונים העליונים

בעוד שבקרב שלושת העשירונים העליונים לכמעט 60% מהאוכלוסיה יש ממ"ד, בשלושת העשירונים הנמוכים מדובר בפחות משליש • "בניית המיגון תלויה בהיתכנות כלכלית, מצב שהותיר מחוץ למענה דירות רבות"

הדר רות בשן 13:53
מרחב מוגן / צילום: Shutterstock, ARTZO
מרחב מוגן / צילום: Shutterstock, ARTZO

השבוע דיווחנו בגלובס על גידול בשיעור הדירות עם מיגון מכלל הדירות בארץ. זה נשמע כמו נתון משמח, אך יש לו גם צד אפל: התפזרות המיגון בישראל משקפת כמעט בדיוק מוחלט את החלוקה לעשירוני שכר. כך, בזמן שהעשירונים הגבוהים מצליחים להתמגן, העשירונים הנמוכים נותרו מאחור.

יש שיפור, אבל לא מספיק: הערים שמובילות במספר הדירות ללא ממ"דים
שאלות ותשובות | המלחמה תוכר ככוח עליון? האותיות הקטנות בחוזים שכדאי להכיר

לפי דוח של מרכז אדוה, שפורסם ב־2023 עם פרוץ מלחמת חרבות ברזל, בעוד שבקרב שלושת העשירונים העליונים לכמעט 60% מהאוכלוסיה יש ממ"ד, בשלושת העשירונים הנמוכים מדובר בפחות משליש.

לא מדובר בנתונים מקריים. להסתמכות על התחדשות עירונית המבוססת על כדאיות כלכלית יש מחירים. בפריפריה הגיאוגרפית אין רווח יזמי, וללא רווח יזמי אף פרויקט לא עובר ועדת תכנון. עובדה שעד היום לא יצא לדרך אף פרויקט בקרית שמונה, בבית שאן, באילת ובמגדל העמק. כולן ערים שיושבות על השבר הסורי אפריקאי ויסבלו קשות גם במקרה של רעידת אדמה. מחירי הדיור פשוט לא מצדיקים ליזמים פרויקט.

כ־90% מהדיור הציבורי - ללא ממ"ד

ירון הופמן־דישון, חוקר במרכז אדוה, מסביר: "הפתרון המדינתי הקיים להוספת מיגון בדירות ישנות נשען על תוכניות התחדשות עירונית מבוססות שוק, ולכן בניית המיגון תלויה בהיתכנות כלכלית, מצב שהותיר מחוץ למענה דירות רבות". אגב, אם ירצו מי מהתושבים הלא מוגנים להוסיף לעצמם ממ"ד, הם יאלצו לוותר על האפשרות להתחדשות עירונית בהמשך.

דני גיגי, יו"ר פורום הדיור הציבורי, אומר: "משרד השיכון וחברת עמידר היו אמורות להיות זרוע הביצוע של המדינה במיגון עשרות אלפי בניינים, שבעבר היו שייכים למדינה, ושבהם עד היום חיים עשרות אלפי משפחות עניות חסרות אמצעים ומשפחות שזכאיות לדיור ציבורי. בפועל, בתמיכה של המדינה לא נעשה כלום עבור המשפחות האלה ועשרות אלפי שיכונים נשארו לא ממוגנים.

"רק כדי להבין את גודל המשבר, כ־90% מהדיור הציבורי נמצא במצב שאין בו מיגון כלל, כאשר מדובר לרוב באנשים נכים שאין להם נגישות למקלטים ציבוריים. כך יוצא שמיגון בישראל הפך לפריבילגיה של עשירים והעניים הופקרו".