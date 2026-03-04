שיפור תחזית הדירוג לישראל צפוי להידחות בגלל המערכה באיראן

זמן קצר לאחר שחברות דירוג האשראי החלו להעלות את תחזיות הדירוג של ישראל, בנימוק שהסיכון הביטחוני "פחת באופן מהותי", המלחמה החדשה מול איראן מציבה אותן בפני מבחן מחודש. במערכת האוצרית מעריכים כי הסוכנויות לא ינקטו פעולת דירוג בעקבות המערכה הנוכחית, ויסתפקו בפרסום עדכון למשקיעים - צעד מוכר מסבבי לחימה קודמים.

● משרד האוצר דורש לפתוח את המשק ממחר. ומה עם מסגרות החינוך?

● מי זכאי לפיצויים, ואילו מסלולים כבר נפתחו? עשינו סדר

ואכן, S&P הייתה הראשונה לפרסם השבוע סקירה מסוג זה, תחת הכותרת "הסכסוך במזרח התיכון מתחיל להכביד על ערוצי האשראי". בהמשך, קיימה מודי'ס ובינר למשקיעים בנושא "סיכוני האשראי הגוברים".

העדכון למשקיעים הוא צעד מקובל כשמדובר באירוע ברמה עולמית. ב-S&P התייחסו למכלול המדינות המעורבות במערכה, לשיבוש בשיט דרך מצר הורמוז ולעליית מחירי האנרגיה. החברה העלתה את חומרת המצב בתרחישי הסיכון שלה מ"גבוהה" ל"חמורה".

בתוך כך, ישראל מקבלת הערכה טובה יחסית. S&P ציינה את "חוסנה ההיסטורי" של הכלכלה הישראלית בזמן מלחמות, בזכות מגזר הטכנולוגיה העילית (כ-20% מהתמ"ג ומעל 50% מהיצוא) ושיעור גבוה של עובדים שיכולים לעבוד מהבית. לצד זאת הזהירו האנליסטים כי גודלה הקטן וצפיפותה עלולים להגביר את הנזק מפגיעה בתשתיות. תרחיש הבסיס של S&P הוא שהמערכה תהיה קצרת-טווח, אך החברה ציינה כי מטרות המבצע - כולל החלפת המשטר באיראן - רחבות בהרבה מעם כלביא. "חברות הדירוג ירצו קודם לראות מה המלחמה תעשה לצמיחה ולגירעון של ישראל לפני שיעשו פעולת דירוג ממשית", מעריך גורם אוצרי בכיר.

הפגיעה העיקרית - מכיוון פיץ'

הפגיעה העיקרית כרגע מבחינת דירוג האשראי היא דווקא בהתקדמות שהסתמנה עד כה עם פיץ'. הסוכנות אמורה הייתה לפרסם הודעת דירוג לישראל בשבועות הקרובים. עד למבצע, ההערכה באוצר הייתה שפיץ' תעלה את הדירוג מ"שלילי" ל"יציב", לאחר שיחות שקיימה הצמרת הכלכלית עם נציגי החברה. כעת, ההערכה היא שפיץ' לא ישפרו תחזית באמצע מלחמה.

פיץ' מדרגת כיום את ישראל ברמה A, עם תחזית שלילית, המעידה על אפשרות להורדת דירוג נוספת. כל שלוש חברות הדירוג קבעו לישראל תחזית שלילית במהלך המלחמה, נוסף על הורדות דירוג בפועל. אבל פיץ' נותרה האחרונה עם אופק שלילי למדינה, לאחר ש-S&P ואפילו מודי'ס הביקורתית העלו את התחזית ל"יציבה". פיץ' הורידה במהלך המלחמה את הדירוג של ישראל ברמה אחת, ל-A. הוא כעת מקביל לדירוג אצל S&P, וגבוה בשני שלבים מהדירוג של המדינה במודי'ס.

אם המערכה תהיה קצרה כפי שמקווים בירושלים ובוושינגטון, וכפי ש-S&P מניחה בתרחיש שלה - הנזק לדירוג עשוי להיות מוגבל. יתרה מכך, הכרעה מהירה שתסתיים בהפלת משטר האייתולות יכולה גם לשפר את הסיכוי של ישראל להעלאות דירוג עתידיות, עם קריסת איום משמעותי על ביטחון המדינה. מנגד, מלחמה ממושכת, בשילוב פגיעה במשק ועלויות הביטחון, עלולה לא רק לדחות את שיפור התחזיות - אלא להעמיד מחדש על סדר היום את השאלה שנדמה היה שכבר נסגרה: האם הורדת דירוג נוספת אפשרית?