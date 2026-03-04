עדכונים שוטפים

05:59 - אזעקות נשמעות בשעה זו בירושלים ובשפלה בשל שיגורים מאיראן

04:17 - אזעקות ביישובים רבים בדרום

התרעות נשמעו באזור הנגב וים המלח. ממד"א נמסר כי לא התקבלו דיווחים על נפגעים.

03:55 - אזעקות בגליל העליון ובאזור צפת; אזהרת פינוי לתושבי דרום לבנון

התרעות נשמעו בכמה יישובים. במד"א עדכנו כי לא התקבלו דיווחים על נפגעים מהירי. צה"ל עדכן כי זוהו כמה שיגורים שחצו משטח לבנון, חיל האוויר יירט את מרביתם ושיגור נוסף נפל במרחב, ללא נפגעים.

במקביל, דובר צה"ל בערבית באזהרת פינוי לפני תקיפה נוספת בלבנון: "למען ביטחונכם, עליכם לפנות את בתיכם מיד ולהתרחק מהכפרים למרחק של לפחות 1,000 מטרים מחוץ לכפר, לשטחים פתוחים".

03:28 - אזעקות בגליל העליון

03:17 - דיווח: כווית פגעה בטעות במטוסי הקרב האמריקאיים

וול סטריט ג'ורנל: מטוס קרב כוויתי היה זה ששיגר טילים - שגרמו להפלת המטוסים של צבא ארה"ב. האירוע התרחש אחרי שמספר כטב"מים איראניים חדרו לכווית, מבלי שאותרו. הכוויתיים היו לחוצים וירו בשוגג על מטוסי הקרב הידידותיים.

03:12 - דיווח: ממשל טראמפ ידון בהאצת ייצור הנשק

02:58 - קטאר עצרה 10 אנשים בחשד לקשר עם משמרות המהפכה

סוכנות הידיעות הקטארית: הרשויות עצרו 10 בני אדם בחשד לקשר עם משמרות המהפכה של איראן. שבעה מהעצורים יועדו לאיסוף מודיעין על תשתיות חיוניות וצבאיות בקטאר, ושלושה נוספים יועדו לביצוע פעולות חבלה והוכשרו לשימוש בכטב"מים.

02:37 - אזעקות בגבול לבנון

התרעות הופעלו בקיבוץ דן, דפנה, רג'ר ושאר ישוב.

02:30 - צה"ל החל בגל תקיפות נרחב באיראן

צה"ל עדכן כי חיל האוויר החל בגל תקיפות נרחב באיראן. היעדים - אתרי שיגור, מערכות הגנה ותשתיות נוספות של המשטר האיראני.

גם באיראן עצמה דיווחו על תקיפות משמעותיות, בין היתר בטהרן, שיראז, תבריז ואורמיה. בהמשך דווח כי התקיפות בטהרן נמשכו והתרחבו גם לאספהאן.

כמו כן, כלי תקשורת ערביים דיווחו על כמה מתקפות נגד יעדים של המיליציות הפרו-איראניות בעיראק.

02:19 - סנטקום: ארה"ב תקפה קרוב ל-2,000 מטרות באיראן

מפקד סנטקום אדמירל בראד קופר: ארה"ב תקפה קרוב ל-2,000 מטרות באיראן והטביעה 17 ספינות, כולל צוללת אחת. ארה"ב פגעה קשות ביכולות ההגנה האווירית של איראן והשמידה מאות טילים בליסטיים, משגרים וכטב"מים. בתגובה על המתקפות נגדה - איראן שיגרה עד כה 500 טילים בליסטיים ו-2,000 כטב"מים.

02:11 - ניו יורק טיימס: באיראן חוששים שבחירה בבנו של חמינאי תהפוך אותו ליעד לחיסול

דיווח בניו יורק טיימס: מושתבא חמינאי מסתמן כמועמד המוביל להתמנות לתפקיד המנהיג העליון החדש של איראן. מועצת המומחים קיימה היום כינוס וירטואלי בבוקר וכינוס וירטואלי נוסף בערב, והכוונה הייתה להכריז כבר מחר בבוקר על בחירתו של ח'אמנאי הבן, אך קיים חשש שהודעה כזאת כעת תסכן אותו ותהפוך אותו יעד לחיסול על ידי ישראל וארה"ב.

על פי הדיווח, שני מועמדים בולטים נוספים לתפקיד הם עלי-רזא עראפי, חבר מועצת ההנהגה הזמנית באיראן, וחסן ח'ומיני, נכדו של מייסד הרפובליקה שנחשב מתון יחסית בהשקפתו. מקורב למושתבא ח'אמנאי אמר לניו יורק טיימס כי אם הוא ייבחר לתפקיד הוא יהיה "בסגנון של מוחמד בן סלמאן", לדבריו "כפרוגרסיבי שיפעל לדחוק החוצה את הגורמים הניציים"

01:51 - פורסמו שמותיהם של 4 מהחיילים האמריקאים ההרוגים במבצע

הפנטגון פרסם את שמותיהם של ארבעה מתוך ששת החיילים האמריקאים שנהרגו במבצע "זעם אדיר": קפטן קודי קורק, סמל ראשון נואה טיטנג'ס, סמל ראשון ניקול אמור וסמל דקלן קודי.

00:53 - טילים נורו מאיראן לצפון, אזעקות הופעלו בשני יישובים

בעקבות זיהוי שיגורים מאיראן, התרעות מקדימות הופעלו באזורים בקעת בית שאן, המפרץ, מנשה, ואדי ערה, הכרמל, העמקים, הגליל העליון, מרכז הגליל, קו העימות, צפון הגולן, דרום הגולן והגליל התחתון. כעבור מספר דקות נשמעו אזעקות בשני יישובים בלבד ברמת הגולן, וכמה דקות מאוחר יותר פיקוד העורף הודיע כי ניתן לצאת מהמרחבים המוגנים.

00:51 - דיווחים בלבנון: תקיפות אוויריות בדאחיה בביירות

בלבנון מדווחים על תקיפות אוויריות במעוז חיזבאללה בדאחיה בביירות

00:23 - שיגורים ליליים מאיראן: אזעקות הופעלו בצפון ובאזור אילת

בצה"ל עדכנו כי זוהו שיגורים נוספים מאיראן לעבר שטח מדינת ישראל. אזעקות הופעלו באזורים נרחבים בצפון, ובמקביל באזור אילת והערבה. פיקוד העורף עדכן כי האירוע הסתיים, ובמד"א לא התקבלו דיווחים על נפגעים. דובר צה"ל עדכן כי ניתן לצאת מהמרחבים המוגנים, אך יש להישאר סמוך להם

23:35 - דיווח: מתקן של ה-CIA בסעודיה נפגע במתקפה איראנית

דיווח בוושינגטון פוסט: מתקן של ה-CIA בסעודיה נפגע הלילה במתקפת הכטב"מים של איראן על השגרירות של ארצות הברית בריאד.

22:48 - דיווח: בנו של חמינאי צפוי להיבחר לרשת את אביו כמנהיג העליון של איראן

באתר האופוזיציה איראן אינטרנשיונל דווח שבלחץ משמרות המהפכה - מועצת המומחים צפויה לבחור במושתבא ח'אמנאי לרשת את אביו בתפקיד המנהיג העליון.

