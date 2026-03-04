נדחה וקוצר: שר המשפטים אישר את דחיית ראיונות ההתמחות במשפטים

שר המשפטים אישר את דחיית הראיונות להתמחות לחודש מאי. על פי התכנון המקורי, ראיונות ההתמחות במשפטים היו צפויים להתחיל ביום שני הקרוב ה-9 במרץ ולהסתיים ב-19 במרץ. כעת, שר המשפטים חתם על הצו לדחיית הראיונות ל-4 במאי וזאת בשל המלחמה עם איראן. בנוסף לכך, מועד סיום הראיונות יסתיים ב-11 במאי, קרי, יתקצר בשלושה ימים.

● היועמ"שית לבג"ץ: יש להדיח את בן גביר מתפקידו

● משרד העבודה: לאסור על מעסיקים לפטר עובדים שפונו מבתיהם במלחמה

בדברי ההסבר להוראת השעה נכתב כי "בשל המצב המיוחד שנוצר עקב המערכה באיראן, היותם של סטודנטים רבים במילואים או תחת נסיבות שאינן מאפשרות להם לקחת חלק בירידי ההכנה לתקופת הראיונות והקושי בקיום ירידי ההכנה עצמם, הוחלט לדחות את תקופת הראיונות לחודש מאי ולקצרם כדי לאפשר היערכות לקיום ימי הראיונות ועריכתם ללא סיכון".

הצעת ראש הלשכה עמית בכר ויו"ר ועדת ההתמחות עו"ד ואיל חלילה הייתה לדחות את תקופת הראיונות כאמור, והשינוי במועדים חייבו החלטת מועצה, ולאחריה את אישורו של שר המשפטים, שאכן ניתן.

מזה שנים שסטודנטים למשפטים מתלוננים על כך שעיקר הראיונות החשובים בעצם מתמקדים בשבוע הראשון מתוך השבועיים, והסיכוי שתתקבל לראיון שקבעת בשבוע השני, אחרי שאותו משרד ראה כבר הרבה מועמדים, נמוך משמעותית. נראה כי המציאות הביטחונית מאפשרת ללשכת עורכי הדין לעשות שינוי בנושא ולקצר את משך זמני הראיונות. מצד הסטודנטים ייתכן כי הלחץ יעלה, שכן הם ידרשו להספיק יותר ראיונות בזמן קצר יותר. מנגד, נשאלת השאלה האם יהיה פחות זמן להתראיין לכל המשרדים שמועמד חפץ, שכן הזמן מתקצר משמעותית והתחרות בין המועמדים מחריפה.