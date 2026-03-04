לפי שווי של 2 מיליארד שקל: טמבור רוצה (שוב) לחזור לבורסה

יצרנית הצבע טמבור, שמציינת השנה 90 שנה להיווסדה, בדרך לחזור לבורסה בפעם השלישית. טמבור רוצה לגייס חצי מיליארד שקל בהנפקת מניות ראשונית (IPO) לפי שווי של 2 מיליארד שקל (לפני הכסף). את ההנפקה מובילות ברק קפיטל חיתום בניהולו של צביקה מנס, ואי.בי.אי חיתום בניהול עופר גרינבאום ושי נבו.

ההנפקה אמורה להתבצע על פי הדוחות הכספיים לשנת 2025, כאשר לפי ההערכות טמבור צפויה למסור על כך הודעה ראשונית לרשות ניירות ערך. חלון הזמנים להשלמת ההנפקה הוא עד לסוף חודש מאי, והיא צפויה לצאת לדרך באותו החודש. בשוק ההון יש העדפה ברורה להנפקת חברות ריאליות ותזרימיות בשנים האחרונות, מה שמוביל את בעלת טמבור, קבוצת קוסטו (Kusto) הסינגפורית לקדם ברצינות את ההנפקה. אולם לנוכח מבצע "שאגת הארי", ברור שהמצב בשוק ההון, למרות העליות החדות בבורסה, נזיל ונתון להשפעות.

היסטוריה ארוכה עם הבורסה בת"א

טמבור, בניהולו של מיכה שרייר, שהחל את דרכו באותה חברה בשנת 1997, היא יצרנית צבע, וכן מוצרי גמר כמו לוחות גבס, אבקות מסוגים שונים ודבקים. לטמבור היסטוריה ארוכה עם הבורסה בתל אביב - היא הונפקה לראשונה לפני קצת פחות משלושים שנה, ונמחקה בשנת 2007. לאחר מכן חזרה לבורסה תחת שליטת גרנית הכרמל של עזריאלי - ונמחקה על ידה בפעם השנייה ב-2012. שנתיים לאחר מכן מכרה גרנית הכרמל את טמבור לקבוצת קוסטו תמורת חצי מיליארד שקל (ללא שקלול החוב שלה שעמד בסוף 2013 על 350 מיליון שקל).

טמבור מחזיקה ב-6 מפעלים ברחבי ישראל שמתפרשים מעכו בצפון ועד לאשקלון בדרום. לפי אתר החברה מפעל הצבע שלה בעכו הוא הגדול בישראל. לחברה גם מפעל גבס בעיר, לצד מפעל גבס בקיבוץ נשר ומפעלים נוספים כאמור. יש לה מערך הפצה שכולל 1,200 "טמבוריות" ברחבי הארץ, ומוצריה משווקים גם לאירופה, אגן הים התיכון, אפריקה, המזרח הרחוק ויבשת אמריקה.

המתחרה הבולטת של טמבור בישראל היא נירלט, שהמפעל שלה בקיבוץ ניר עוז ספג פגיעה קשה במלחמה והוא הוקם מחדש. נירלט מוחזקת על ידי חברה בורסאית אחרת בשם אינרום שמספקת גם היא מגוון רחב של מוצרים לענף הבנייה ועבודות הגמר.