הבורסה בת"א

זינוק של פי 3 בשנים ספורות: מחזורי המסחר בבורסה בשיא

מחזורי המסחר הגיעו השבוע לשיאים יומיים • הזינוק מגיע כחלק מעלייה עקבית בהיקפי הפעילות בבורסה בשנים האחרונות: "קוצרים פירות של השקעה בנזילות וסחירות בבורסה", אמר יניב פגוט, סמנכ״ל המסחר של הבורסה לניירות ערך

איתן גרסטנפלד 18:30
הבורסה בת''א שוב שוברת שיאים / צילום: Shutterstock
הבורסה בת''א שוב שוברת שיאים / צילום: Shutterstock

ביום שני השבוע, כשהבורסה הגיבה לתחילת המלחמה מול איראן בזינוק חזק של כמעט 5% במדדים המובילים, בלט גם מחזור המסחר בשוק המניות שהגיע לשיא יומי של 8.6 מיליארד שקל (בימים ללא עדכוני מדדים).

מגמה זו, נמשכה גם אל תוך יום המסחר השני של השבוע שהתנהל בתנודתיות גבוהה, אך גם הוא חצה את מחזורי המסחר הממוצעים שנרשמו בחודשים האחרונים - עם מחזור של כ-8.2 מיליארד שקל.

הזינוק הנוכחי במחזורי המסחר מגיע כחלק מעלייה עקבית בהיקפי הפעילות בבורסה המקומית בשנים האחרונות, לנוכח ביצועי השיא של המדדים בת"א, שממקמים אותה בצמרת התשואות העולמית.

לשם השוואה, רק בתחילת העשור המחזור היומי במניות עמד על 1.9 מיליארד שקל בממוצע. בשנת 2024 המחזורים עלו ל-2.1 מיליארד שקל ואילו בשנה שעברה הם כבר הגיעו ל-3.4 מיליארד שקל בממוצע. מתחילת השנה הנוכחית הם כבר מגיעים ל-5.3 מיליארד שקל ביום, זינוק של פי 3 תוך שנים ספורות.

"הזינוק הנוכחי במחזורי המסחר בבורסת ת"א הוא תהליך של חודשים ארוכים, שקוצרים פירות של השקעה בנזילות וסחירות בבורסה", אומר יניב פגוט, סמנכ״ל המסחר של הבורסה לניירות ערך. "במסגרת השנה האחרונה הנכסי המדדים הוכפלו, הושקו פקודות ושלבי מסחר חדשים והצטרפו עשרות אלפי חשבונות ריטייל חדשים".

"כמו כן, עברנו למסחר בימים שני עד שישי ונרשמה למסחר אחת מחברות הסייבר הגדולות בעולם - פאלו אלטו. האקו-סיסטם שנבנה כאן, כשהוא פוגש ביצועים יוצאי דופן של המדדים וירידה בפרמיית הסיכון של מדינת ישראל - מביא למחזורי שיא. להערכתי, אלו לא השיאים האחרונים שיישברו השנה ואנחנו נראה מחזורים גבוהים יותר בעתיד הלא רחוק", מעריך פגוט.