מחיר התחלתי של 600 דולר: המקבוק המוזל החדש של אפל

ביומיים האחרונים, השיקה אפל , סדרה של מוצרים במסגרת שבוע השקות מיוחד אותה היא מקיימת. עד כה החברה השיקה אייפון מוזל חדש ואייפד אייר, ואתמול (ג') הם השיקו את מחשבי המקבוק החדשים ביותר שלהם - מקבוק פרו עם מעבדים חדשים וגם מקבוק אייר חדש. בנוסף, משיקה אפל את ה-MacBook Neo, וג'ון טרנוס, סגן נשיא בכיר להנדסת חומרה באפל, הסביר בהודעה לעיתונות כי המכשיר החדש "נבנה מהיסוד כדי להיות זול יותר עבור עוד יותר משתמשים".

לעומת זאת, משתמשים רבים עשויים להתאכזב, שכן אפל לא הזכירה את הדור הבא של הבינה המלאכותית שלה, Apple Intelligence באף אחד מימי ההכרזות שהיו עד כה - וככל הנראה החברה מחכה לאירועי המפתחים בחודש יוני הקרוב או לאירועי האייפון בספטמבר.

מה כולל המחשב החדש שאפל השיקה?

ה-MacBook Neo מצויד בצג Liquid Retina בגודל 13 אינץ', בהירות של 500 ניטים ותמיכה במיליארד צבעים. המעבד שמצורף למחשב הזה הוא לא מדור ה-M כפי שאנחנו מכירים, אלא דווקא מעבדי ה-A18 Pro שמוטמעים לרוב באייפונים החדשים ולא במחשבים, וכך גם אפשר להסביר גם את הירידה במחירים. אפל מתהדרת בכך שהמחשב מהיר יותר בעד 50% עבור משימות יומיות, ועד פי שלושה בעת הפעלת משימות של בינה מלאכותית, "בהשוואה למחשב הנמכר ביותר עם מעבד Intel Core Ultra 5 החדש ביותר". אפל הזכירה את השימושים האפשריים במחשב בעל בינה מלאכותית, אבל לא ציינה דבר בנוגע לפיצ'רים חדשים, או הכריזה על סירי משודרגת מבוססת בינה מלאכותית והתשתית של גוגל, Gemini, כפי שרבים ציפו.

על פי החברה, יש למחשב החדש חיי סוללה של עד 16 שעות וכי למחשב יש מצלמת FaceTime HD 1080p, ומערך מיקרופונים כפולים לשיחות וידיאו. המחשב שוקל 1.2 ק"ג בלבד, כך לפי החברה. המחשב כולל שתי יציאות USB-C, שמתאימות לטעינה או חיבור אביזרים כמו צג חיצוני וכמו כן למחשב יש גם חיבור לשקע אוזניות.

מחיר המחשב יתחיל מ-600 דולרים ומחירו יאמיר ככל שהמפרט יתחזק יותר. "ה-MacBook Neo הוא המחשב הנייד הזול ביותר של אפל אי פעם, המספק שילוב חסר תקדים של איכות וערך", כך נכתב על ידי אפל. גם המוצר הזה, בדומה להשקות קודמות של אפל מהשבוע, יהיה זמין לקהל החל מיום רביעי ה-11 במרץ.