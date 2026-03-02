אפל חושפת דגם אייפון מוזל ומשדרגת את האייפד אייר

ענקית הטכנולוגיה אפל מקיימת מדי שנה שני אירועי השקה מרכזיים: אירוע השקת האייפון המסורתי בספטמבר וכנס המפתחים WWDC ביוני, שבו נחשפות מערכות ההפעלה והפיצ'רים החדשים במכשירי החברה. ואולם השבוע עורכת אפל אירוע נוסף תחת הכותרת "חוויית אפל מיוחדת", המתקיים במקביל בניו יורק, בלונדון ובשנגחאי ולא במטה החברה בקופרטינו - והפעם היא הזמינה נציגי תקשורת.

האירוע נפרש על פני שלושה ימים, כאשר בכל יום מתוכננת הכרזה אחרת. ביום הראשון חשפה החברה שני מוצרים: אייפון 17e מוזל ואייפד אייר חדש שיהיו זמינים לרכישה ב-11 במרץ. להכרזה נלווית גם בשורה מקומית: שבבי ה-N1 וה-C1X, המשולבים במכשירים החדשים, פותחו על ידי צוות הסיליקון של אפל, כולל מהנדסות ומהנדסים ממרכז הפיתוח של החברה בישראל.

iPhone 17e המוזל

אפל הציגה היום (ב') את iPhone 17e - דגם מוזל הכולל מסך Super Retina XDR בטכנולוגיית OLED בגודל 6.1 אינץ'. המסך מצויד בדור החדש של Ceramic Shield 2, שלדברי החברה מציע עמידות משופרת לשריטות, עד פי שלושה לעומת הדור הקודם, וכן הפחתת השתקפויות.

המכשיר כולל את כפתור הפעולה (Action Button), שמחליף את מתג ה-Mute בדגמים קודמים. העיצוב מאמץ את הקו העיצובי של הדגמים הרגילים, עם גוף אלומיניום קל משקל.

במכשיר משולב מעבד A19, הדור העדכני של מעבדי החברה שלפי אפל מספק ביצועים גבוהים גם בדגם המוזל. לצד זאת, משולב במכשיר המודם הסלולרי C1X, כאשר החברה מציינת כי הוא מהיר פי שניים מהמודם בדור המוזל הקודם. עוד נטען כי המעבד החדש צורך כ-30% פחות אנרגיה בהשוואה למודם באייפון 16 פרו, מה שתורם לשיפור חיי הסוללה. אפל מתחייבת ליום שימוש מלא בסוללה, ומציינת כי ניתן לטעון עד 50% ממנה בתוך כ-30 דקות. המכשיר תומך גם בטעינה אלחוטית - תכונה שבעבר נשמרה בעיקר לדגמי הפרימיום.

מערך הצילום כולל מצלמת Fusion ברזולוציית 48 מגה־פיקסל. לדברי החברה, המצלמה מאפשרת זום אופטי כפול (×2) באמצעות עיבוד תמונה המשלב יכולות של שני חיישנים לכדי חיישן אחד, וכן תמיכה בצילום במצב דיוקן.

ומה לגבי AI? הדגם החדש מגיע עם יכולות Apple Intelligence, וכן עם עיצוב הממשק החדש Liquid Glass. בין הפיצ'רים: תרגום בזמן אמת, Call Screening לסינון שיחות ממספרים לא מזוהים, ותכונות נוספות מבוססות AI.

האייפון 17e יהיה זמין במחיר התחלתי של 599 דולר עבור נפח אחסון של 256GB - כפול מנפח הבסיס בדור הקודם, שהוצע עם 128GB.

iPad Air עם מעבד M4

מוצר נוסף שאפל משיקה הערב הוא iPad Air חדש המבוסס על מעבד M4 של החברה, שדרוג מהדור הקודם שפעל עם M3. לדברי החברה, המעבד החדש יאפשר מהירות גדולה עד 30% יותר בהשוואה לאייפד אייר הקודם.

נוסף על כך, לפי החברה, אפל מדגישה כי ה-M4 מותאם לעיבוד משימות בינה מלאכותית, בזכות רוחב פס זיכרון מהיר יותר ומנוע עצבי משודרג. המכשיר כולל זיכרון RAM של 12GB (לעומת 8GB בדור הקודם) ורוחב פס של עד 120 גיגה־בייט לשנייה, מה שלפי החברה מאפשר הרצת מודלי AI במהירות גבוהה יותר.

האייפד אייר משלב את שבב ה-N1 לקישוריות אלחוטית משופרת ואת המודם הסלולרי C1X, שלדברי אפל מספק ביצועי נתונים מהירים יותר בעד 50%. שילוב זה מביא לראשונה תמיכה בתקן Wi-Fi 7 בדגם האייר. גם כאן, צוותי הפיתוח הישראליים של אפל היו מעורבים בפיתוח השבבים.

מערכת ההפעלה של המכשיר הוא iPadOS 26 מה שמביא את עיצוב הזכוכית המוכר משאר המכשירים של אפל. לצד זאת, אפל מדברת רבות על הפרודוקטיביות בשימוש המכשירים שלה, כך שהיא מציגה מערכת חלונות חדשה, חזקה ואינטואיטיבית כדי לשלוט באפליקציות ולנהל את הפעילות בצורה טובה יותר. לצד זאת, אפל תאפשר ניהול קבצים בתצוגת רשימה מעודכנת. לצד זאת, אפל מאפשרת פיצ'רים נוספים שקשורים בעריכת וידיאו ואודיו.

גם האייפד הזה של אפל יתמוך ב-Apple Pencil ובמקלדת Magic Keyboard של החברה. המחיר ההתחלתי גם פה עומד על 599 דולר עבור דגם 13 אינץ'. אפל נותנת הנחה של כמה עשרות דולרים עבור מי שרוכש את המוצר למטרות חינוך.