הקאמבק שאחרי הנפילה: עליות שערים באסיה, קפיצה חריגה בסיאול

סקירת המסחר: דיווחים שוטפים, מגמות, מדדים, שערי מניות, אג"ח, מט"ח וסחורות והמלצות אנליסטים

06:57

עליות השערים באסיה מתחזקות. הקוספי הדרום-קוריאני מטפס בקרוב ל-11%. מדד הניקיי עולה בכ-2.4%, מדדי ההנג סאנג ושנגחאי מטפסים בשיעור של 0.8% כל אחד, והשנזן הסיני עולה בכ-1.6%.

החוזים העתידיים על וול סטריט נסחרים בעליות קלות של עד 0.2%.

05:50

המסחר באסיה מתנהל בעליות שערים, במה שנראה כמו תיקון חד לימים הסוערים שעברו על הבורסות מאז פתיחת המערכה באיראן. זאת, על רקע הקלה מסוימת בחששות המשקיעים וניסיונות הרגעה בגזרת מיצרי הורמוז.

מדד הקוספי, שאיבד בתוך יומיים מעל 18%, מזנק כעת בכ-9%. גם מדד הניקיי היפני רושם התאוששות מרשימה ועולה בקרוב ל-2%. החוזים על וול סטריט נסחרים בשעה זו בירידות מתונות של עד 0.4%.

בשוק האג"ח הממשלתיות נרשמת יציבות, כשהתשואה לפדיון לעשר שנים עומדת על כמעט 4.1%.

זירת הסחורות נותרה המוקד המרכזי, אך הלחץ מעט ירד. לאחר שהנפט מסוג ברנט כבר נגע השבוע ברף של 85 דולר לחבית, המחיר מתייצב הבוקר סביב 83 דולר. זאת, על רקע הבטחות הממשל האמריקאי להגנה על נתיבי השיט והערכות שהאספקה הגלובלית לא תיפגע באופן אנוש לטווח הארוך.

בישראל, הבורסה המקומית חזרה אתמול לפעילות אחרי חופשת פורים ורשמה מגמה מעורבת וללא שינוי במדד ת"א 125. מחזורי המסחר היו גבוהים מהרגיל והסתכמו ב-8.2 מיליארד שקל. מניות הביטוח שוב בלטו לחיוב, עם קפיצה של 3.8%. מדד הבנקים לעומת זאת איבד גובה ונחלש ב-1.7%.

בגזרת המט״ח, השקל התחזק מול הדולר. בעוד שאתמול בפתיחת המסחר עמד שערו של המטבע האמריקאי על 3.1 שקלים, כעת הוא על 3.07. ירידה של כאחוז. גם מול המטבעות המרכזיים בעולם הדולר נחלש, אם כי בשיעור נמוך משמעותית.

גם בשוק הקריפטו נרשמה ביממה האחרונה אופטימיות משמעותית, כשמחיר הביטקוין קפץ מכ-66 אלף למטבע לרמה של 72 אלף.