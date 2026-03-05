כן למהגרים, לא למלחמה: ראש הממשלה שמתנגח בטראמפ

המפלגה הסוציאליסטית הספרדית עדיין זוכרת בנוסטלגיה את הניצחון ההיסטורי שלה ב-2004. כשהיא נישאת על גלי תנועת המחאה "לא למלחמה", שקראה לסיים מיידית את המעורבות הספרדית במלחמה שהובילה ארה"ב בעיראק, כבשה PSOE את השלטון מידי השמרנים. שעות בלבד אחרי שהושבעה הממשלה, כבר הודיע ראש הממשלה זפטרו על השבתם המיידית של 1,400 החיילים הספרדים שהצטרפו אז למלחמה, שהפכה לטראומה אירופית. את הסיסמה ההיסטורית הזאת - No to War - ניסה ראש הממשלה הנוכחי מטעם המפלגה, פדרו סנצ'ז, להחיות בימים האחרונים, כשהפך למבקר הקולני והחריף ביותר באירופה של המלחמה נגד איראן.

סנצ'ז, אחד המנהיגים הבודדים באיחוד האירופי מהאגף הסוציאל-דמוקרטי, התייצב כבר ביום שבת מול המצלמות ואמר כי מדובר ב"מתקפה חד-צדדית" ושהיא "מנוגדת לחוק הבינלאומי". הוא שב על כך כמה פעמים. במקביל, ממשלתו "גירשה" מטוסי תדלוק אמריקאיים מבסיסיה, והודיעה כי תאסור עליהם להשתמש בהם לטובת התקפות באיראן. אחרי שטראמפ איים על ספרד באמברגו כלכלי, נשא סנצ'ז נאום לאומה, ללא שאלות, שבו אמר: "אנחנו אומרים לא לדריסת החוק הבינלאומי שמגן על כולנו, לא לפתרון סכסוכים בעזרת פצצות, אנחנו אומרים 'לא למלחמה'".

לפי פרשנים אירופיים, סנצ'ז, בן 54, מנסה על ידי ההתנגדות הנחרצת לחזק את מעמדו מבית. הוא מוביל ממשלת מיעוט, נמצא בלבה של חקירת שחיתות שמערבת את משפחתו, תלוי במפלגות פופוליסטיות וסקטוריאליות כדי להימנע מאי אמון, ועשוי להתייחס למלחמה הנוכחית בתור הזדמנות פוליטית לשיקום. הוא אינו מהסס למצב את עצמו כ"אנטי-טראמפ", פציפיסט חדור-משימה ש"לא ייכנע להפחדות", כפי שאמר בנאומו האחרון.

הוא השווה את התנגדותו למלחמה כעת להתנגדותו למלחמה בעזה, וגם את ההתנגדות למלחמה באוקראינה, כאשר הוא מציב את ארה"ב, ישראל ורוסיה באותו הצד. ברמז לכך שדבריו מכוונים בעיקר כלפי פנים, ניצל בנאום את ההזדמנות לנגח את יריביו השמרניים העכשוויים והזכיר את העובדה כי קודמיהם חברו לבוש ולבלייר כדי "להפוך את העולם לפחות בטוח" עם הפלישה לעיראק.

נכון לעכשיו, סנצ'ז רק הולך ומסלים את העימות בין וושינגטון למדריד. אחרי שדוברת הבית הלבן הבהירה כי בניגוד לעמדת הממשלה, "מתנהלות שיחות" על שימוש בבסיסים ספרדים, כחלק מברית נאט"ו, נשלח שר החוץ הספרדי חוסה מנואל אלברס לתקשורת כדי להכחיש זאת. "אין שום שינוי במדיניות שלנו לגבי שימוש בבסיסים לטובת הפצצת איראן", אמר היום (ה'). המונחים בהם משתמש ראש הממשלה הספרדי אינם דיפלומטיים - הוא האשים את טראמפ ישירות במשחק ב"רולטה רוסית" על חייהם של מיליונים, ואמר כי המלחמה "לא ניתנת להגנה" ו"מסוכנת לשלום העולם".

עימות כבר מתחילת הכהונה

סנצ'ז נמצא על מסלול עימות עם טראמפ כבר מתחילת הכהונה של הנשיא האמריקאי. ספרד היא המדינה היחידה בנאט"ו שסירבה באופן פומבי להגדיל את ההוצאה הביטחונית שלה ל-5% מהתמ"ג. ראש הממשלה הסוציאל-דמוקרטי אמר כי אין בכך צורך. הוא גם הודיע על מתן תושבות לבין חצי מיליון ל-800 אלף מהגרים - כולל לא-חוקיים - בניגוד למדיניות הגירוש של טראמפ. לדבריו, ההגירה מהווה "אפשרות צמיחה" ורק היא תציל את ספרד מהצניחה הדמוגרפית ומדשדוש כלכלי.

ראש ממשלת ספרד גם אינו מהסס להציג את המשבר הקיים בתוך האיחוד האירופי בנוגע לאיראן. נשיא צרפת עמנואל מקרון גיבה את עמדתו ואמר כי צרפת אינה יכולה לתמוך ב"מלחמה הנמצאת מחוץ לחוק הבינלאומי". גם נשיא מועצת אירופה הביע תמיכה בעמדה. שניהם גינו את הרצון האמריקאי לכוון על כ-16 מיליארד אירו ביצוא ספרדי לארה"ב.

אבל גרמניה, מנגד, הביעה עמדה אחרת. הקנצלר פרידריך מרץ במהלך ביקור בבית הלבן אמר כי יש לשכנע את ספרד להוציא כ-5% מהתמ"ג שלה על הוצאות ביטחון. אלברס הבהיר לאחר מכן כי ציפה לסולידריות מגרמניה, וכי דברים אלו "לא היו נאמרים" בזמני קודמי מרץ בעמדת הקנצלר.