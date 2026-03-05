קבוצת ידיעות אחרונות, שבבעלות נוני מוזס, ומערכת החדשות וואלה, שבבעלות אלי עזור, הוציאו בימים האחרונים מספר עובדים לחופשות כפויות בצל המלחמה מול איראן.

על פי מידע שהגיע לגלובס, בידיעות אחרונות מדובר במספר עובדים בודדים, והמהלך נעשה ברוטציה בין עובדים. בוואלה, מעל לעשרה עובדים העוסקים בתחומי הלייף־סטייל התבקשו לממש ימי חופש.

במקרה של וואלה, ההודעה נמסרה יומיים לאחר תחילת המערכה מול איראן, והמהלך לא נעשה בשיתוף עם הוועד. בקבוצת ידיעות אחרונות, לעומת זאת, הובטח לוועד כי אם יתוכנן מהלך נוסף ומשמעותי יותר, כמו הוצאה לחל"ת, הוא יתואם עמם.

הסיבה למהלך היא שבצל המלחמה חלק מתחומי הסיקור כמעט ואינם פעילים, כמו תחום התרבות, האופנה והספורט. לכן, העובדים בתחומים הללו מתבקשים לממש ימי חופש של כמה ימים. גורמים המעורים בפרטים מסבירים כי יש גם עובדים שיצאו לחופש על דעת עצמם.

בחודש ינואר פורסם כי בידיעות אחרונות יממשו את השלב השני של סבב הקיצוצים שהחל בשנת 2024. בהתאם למה שנחתם מול הוועד במסגרת אותו מהלך, צפויים לעזוב 18 עובדים נוספים, חלקם ותיקים, ולא צפוי גיוס עובדים במקומם.

בוואלה נרשמה בחודשים האחרונים היעדר יציבות, בין היתר על רקע עזיבת טאלנטים ודמויות מפתח, בהם שני סגני עורכים. עובדים בוואלה ששוחחו בעבר עם גלובס ציינו את חוסר הוודאות במערכת. עוד פרסמנו בעבר על עובדים שמספרים על "אווירה קשה מאוד". בנוסף, בחודש יולי האחרון דווח כי עורכים וכתבים זומנו לשיחות וחויבו לעמוד ביעדים גבוהים יותר מבחינת מספר האייטמים היומי.

לא נמסרה תגובה מקבוצת ידיעות אחרונות או ממערכת וואלה.