גם בלי תקציבי ענק: כך עסקים קטנים יכולים לנצח בשיווק

כל יזמית שעומדת בראש עסק, חברה או חנות, יודעת שאחד האתגרים המשמעותיים הוא איך לשווק, למכור ולגרום לעסק לצמוח. יעל דרומי, מומחית לשיווק עסקי בעלת ניסיון של 25 שנה בעסקים הגדולים בישראל, הסבירה בכנס על שיווק וקריאייטיב לעסקים קטנים.

"אני מאמינה שעסקים קטנים שיודעים להתחבר לקול הערכי הייחודי שלהם, רואים תוצאות טובות", פתחה דרומי, וציינה שבעוד שלעסקים גדולים יש תקציב לשיווק של עשרות מיליוני שקלים, מחלקות שיווק גדולות שעושות שימוש נרחב בסוכנויות חיצוניות כמו משרדי פרסום ואף יכולת להוריד מחיר כדי לכבוש קטגוריה - אין זה כך בעסק קטן.

עצות לשיווק יעיל 1התחילו מה"למה": לא מה אתם מוכרים, אלא למה הקמתם את העסק. הסיפור האישי מחבר יותר מכל מבצע

2הזדהות עדיפה על תקציב: עסק קטן מעורר אמפתיה שעסק גדול לא יכול לקנות. זו נקודת החוזק שלכם

3היו ייחודיים: בעולם שבו לכל מוצר יש אלטרנטיבה זהה, מה שמבדל אתכם הוא האינדיבידואלי - הערכים, הסיפור, הקהילה

"למי מאיתנו יש חצי מיליון שקל לשיווק? הרבה פעמים זה 'וואן וומן שואו' שעובדת מסביב לשעון כדי לקיים את העסק. אין זמן או ניסיון. ואצל נשים, יש גם את אלמנט הפדיחה - אני לא רוצה שיראו אותי, אני לא מצטלמת טוב או לא מדברת טוב מספיק". עם זאת, בישרה דרומי כי לעסקים קטנים יש נקודת חוזקה מהותית, שעסק גדול יכול רק לקוות לה.

"החדשות הטובות לעסקים קטנים הן שבעוד שעסק גדול מעורר כמעט אוטומטית בצרכן ציניות וחשדנות, עסק קטן מעורר הזדהות ואמפתיה. ובזה יתרונו המשמעותי. הזדהות מובילה לקשב, שמוביל לאמפתיה, שמובילה לרכישה. עסק קטן עובר את המסלול מהר וטוב יותר מעסק גדול".

"כל עסק", הסבירה דרומי, "בנוי על שלושה צירים: what, how, why. מה אני עושה, איך אני עושה זאת, למה אני עושה זאת. והלמה אני עושה מה שאני עושה, למה הקמתי דווקא את העסק הזה - מכאן מתחיל השיווק האפקטיבי ביותר של עסק קטן", הדגישה.

"הערך שאתם מייצגים בעולם, בקהילה, במדינה - הוא השיווק הטוב ביותר עבורכם", הוסיפה. "הכול מתחיל משם. הערך הקטן, המקומי, כחנות פרחים, כמילואימניק, כעסק משפחתי של ארבעה דורות, מהמקום הזה מתחיל השיווק. וזה חשוב שבעתיים, מכיוון שכמעט לכל מוצר יש אלטרנטיבה כמעט זהה. באותה רמת שירות, באותו מחיר. יש המון תחרות בעולם. לכן, האינדבידואלי שלי הוא שמבדל אותי מכל השאר.

"82% מהצרכנים תומכים במותג שהמטרה שלו תואמת את תחושותיהם האישיות. משהו שאני מוצא אליו חיבור, שמשקף את הערכים שלי ואת האדם שהייתי רוצה להיות - אני נוטה להישאר נאמן לו ולהמליץ עליו".

***גילוי מלא. המפגש בשיתוף קבוצת שטראוס