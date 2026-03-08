איראן פוגעת במכ"מים שעליהם מבוססת מערכת ההגנה האמריקאית

איראן תוקפת את מערכות המכ"ם המשמשות כ"עיניים" של מערכות ההגנה האווירית במזרח התיכון, טהרן פגעה בכמה מהן בימים האחרונים והפחיתה את היכולת של ארה"ב ובעלות בריתה לעקוב אחר טילים.

תקיפות איראניות שבוצעו כתגובה למערך ההפצצות האמריקאי־ישראלי פגעו במערכות מכ"ם, תקשורת והגנה אווירית בקטאר, באיחוד האמירויות, בירדן, בבחריין, בכווית ובערב הסעודית, כך לפי גורמים אמריקאים, אנליסטים צבאיים ותצלומי לוויין הזמינים לציבור.

התקיפות מבוצעות לעיתים קרובות באמצעות רחפני תקיפה חד־כיווניים של איראן, כמו רחפני השהאד, שמחירם הוא שבריר מעלות הטילים שמערכות ההגנה האמריקאיות המתוחכמות תוכננו ליירט. בימים האחרונים איראן שיגרה פחות טילים.

"באופן כללי, ההגנות שלנו פועלות היטב. עם זאת, ברור שהאיראנים מבינים אילו סוגי מטרות הם רוצים להמשיך להפעיל עליהן לחץ, וזה כולל מערכות פיקוד ושליטה ואת היכולת שלנו לזהות טילים ורחפנים מתקרבים", אמר ראווי צ'אודרי, לשעבר עוזר מזכיר חיל האוויר האמריקאי האחראי על המתקנים.

דובר של פיקוד המרכז של ארה"ב (CENTCOM) אמר כי הצבא נותר בכשירות מלאה למרות הפגיעות. ארה"ב מחזקת את מערכי ההגנה שלה באזור, ושולחת ציוד ומיירטים נוספים, אמרו גורמים אמריקאים.

"משאבים אסטרטגיים נדירים"

ארה"ב אומרת כי היא פוגעת ביכולת של איראן לבצע תקיפות מיום ליום. האדמירל בראד קופר, מפקד הכוחות האמריקאיים במזרח התיכון, אמר ביום חמישי כי תקיפות הטילים הבליסטיים ירדו ב-90% ותקיפות הרחפנים ירדו ב-83% מאז תחילת המלחמה.

ארה"ב ושותפותיה באזור משתמשות ברשת של מערכות הגנה אווירית מסוג THAAD, פטריוט ומערכות נוספות כדי להפיל טילים, רחפנים ורקטות שמשוגרות בידי איראן והפרוקסי שלה באזור.

סוללות ההגנה האווירית הללו תלויות במכ"מים כדי לזהות טילים ורחפנים מתקרבים. מערכות כאלה הן לעיתים נדירות ויקרות מאוד. העימות גם מכלה במהירות את מלאי המיירטים של ארה"ב המשמשים להגנה מפני טילים.

אחת התקיפות המשמעותיות ביותר פגעה במערכת מכ"ם מתקדמת להתרעה מוקדמת בבסיס חיל האוויר אל־עודייד בקטאר, שבו נמצא הבסיס הצבאי האמריקאי הגדול ביותר באזור. התקיפה פגעה במכ"ם מסוג AN/FPS -132, ופגעה ביכולתו לפעול, לפי תצלומי לוויין וגורם אמריקאי.

ה-AN/FPS-132 הוא מכ"ם רחב־טווח שנועד לעקוב אחר מטרות רבות בו־זמנית. לארה"ב יש חמישה מכ"מים קבועים כאלה במסגרת מערכת ההתרעה של צפון אמריקה שנועדה להגן על ארה"ב מפני טילים, לפי המכון הבינלאומי למחקרים אסטרטגיים (IISS). עלות מערכת כזו יכולה להגיע עד מיליארד דולר.

"אלה משאבים אסטרטגיים נדירים", אמר תומאס קראקו, מנהל פרויקט ההגנה מטילים במרכז למחקרים אסטרטגיים ובינלאומיים בוושינגטון.

המערכות שמילאו תפקיד חשוב בעימות

תצלומי לוויין של חברת הלווינים Planet Labs מראים נזק למתקן המכ"ם בקטאר. בתמונות ניתן לראות פסולת בצדו הצפון־מזרחי של מבנה המכ"ם הכיפתי, הצד הפונה לעבר איראן וכן זרימת מים, ככל הנראה מהניסיונות לכבות את השריפה, כך לפי סם לייר, חוקר במרכז ג'יימס מרטין.

"הדבר מדגים עד כמה חלק מהמכ"מים המתקדמים הללו פגיעים", אמר לייר, שפרסם ניתוח של תצלום הלוויין.

איראן גם פגעה במכ"ם מסוג TPY-2 המחובר לסוללת THAAD בירדן, לפי תצלומי לוויין וגורם אמריקאי. מכ"ם זה הוא רכיב קריטי במערכת ההגנה מטילים הקרקעית, שמיירטת טילים בליסטיים מעל האטמוספירה.

תצלומי לוויין שנבחנו בידי וול סטריט ג'ורנל מראים גם נזק לשלוש כיפות מכ"ם בבסיס Camp Arifjan, בסיס שבו משתמשים הכוחות האמריקאיים בכווית, וכן פגיעה במערכת תקשורת לוויינית במפקדת הצי החמישי של ארה"ב בבחריין.

בערב הסעודית, צילום לוויין מה-1 במרץ מראה עשן מיתמר העולה מבניין באתר מכ"ם בבסיס האוויר Prince Sultan.

ארה"ב הציבה מערכות מכ"ם מרכזיות במיקומים אסטרטגיים ברחבי העולם כדי להגן מפני איומים מצד איראן, צפון קוריאה, רוסיה ואויבות אחרות. לצי האמריקאי יש גם כמה משחתות מצוידות בטילים מונחים באזור, המסוגלות להפיל טילים בליסטיים ואיומים אוויריים אחרים.

מערכות אלה מילאו תפקיד חשוב בעימות הנוכחי עם איראן. כאשר איראן שיגרה טיל לעבר בסיס צבאי טורקי שבו ארה"ב מאחסנת נשק גרעיני, מערכת מכ"ם אמריקאית בדרום־מזרח טורקיה זיהתה את השיגור והעבירה את האיום לספינת מלחמה אמריקאית במזרח הים התיכון, שהפילה את הטיל. תחנת הרדאר בעיירה קיורצ'יק (Kürecik) הוצבה שם לפני יותר מעשור בידי ממשל אובמה כדי לחזק את ההגנה של נאט"ו מפני איראן.

מגבלות במלאי התחמושת של שני הצדדים

לצבא ארה"ב יש בסך הכול שבע סוללות THAAD מבצעיות בלבד, כולל שתיים המוצבות דרך קבע בגואם ובדרום קוריאה. מתוך חמש הסוללות הניידות של ארה"ב, שתיים נמצאות כעת במזרח התיכון, בישראל ובירדן, כדי להתמודד עם האיום האיראני. סוללת THAAD שמינית נמסרה לצבא האמריקאי בשנה שעברה אך עדיין נמצאת בבדיקות, אמרו גורמים.

גם ערב הסעודית ואיחוד האמירויות רכשו מארה"ב מערכות THAAD משלהן, ואמרו כי חלק מהן כבר מבצעיות.

ברבות מהתקיפות השתמשה איראן ברחפני תקיפה חד־כיווניים המתפוצצים בעת פגיעה. הרחפנים, שטסים נמוך ואיטי, קשים ליירוט עבור חלק ממערכות ההגנה האווירית המסורתיות. הרחפנים מילאו תפקיד מרכזי בתגובת הנגד של איראן ופגעו במתקני נפט, בסיסים צבאיים ובבניינים רבי־קומות במפרץ.

איראן משגרת כעת פחות טילים מכפי ששיגרה בגל התקיפות הראשוני בתגובה למתקפה האמריקאית־ישראלית, אך תקיפות הרחפנים שלה נמשכות בקצב יציב. לאחר נחיל של יותר מ-500 רחפנים ביומיים הראשונים של העימות, איחוד האמירויות הותקפה ביותר מ-100 רחפנים בכל יום, לפי משרד ההגנה שלה.

לשני הצדדים יש מגבלות במלאי התחמושת שלהם. בכירים בפנטגון הזהירו עוד לפני המלחמה כי לארה"ב ולבעלות בריתה יש מלאי מוגבל של מיירטי הגנה אווירית. שר ההגנה האמריקאי פיט הגסת' אמר כי לארה"ב יש תחמושת מספקת ללחימה.

לפי ההערכות, לאיראן יש יכולת לייצר אלפי רחפנים, והיא אף ייצאה אותם לרוסיה. מוסקבה השתמשה ברחפנים איראניים ובדגמים דומים שיוצרו ברוסיה בתקיפות באוקראינה. רוסיה גם משתפת מודיעין עם איראן, שעשוי לסייע לה לכוון תקיפות נגד כוחות צבאיים.

"הבעיה של מתקפות אוויר וטילים מורכבות ומשולבות כבר כאן, ועלינו להתמודד עם כל סוגי האיומים האוויריים, לא רק עם טילים בליסטיים", אמר קראקו. "נדרשת הגנה על מערכות ההגנה עצמן".