מטחים ליליים מאיראן: התרעות הופעלו מהגולן ועד לאשדוד

05:46 - צה"ל תוקף בלבנון; אזעקות בקריית שמונה

התרעות הופעלו בקריית שמונה ובסביבתה בשל חשש לירי רקטי. במקביל: בלבנון דיווחו על תקיפה ישראלית בדרום ביירות

03:58 - חיל האוויר תוקף במקביל באיראן ובלבנון; אזעקות בצפון בעקבות שיגור לילי מאיראן

עשרות התרעות הופעלו בחיפה והקריות, נצרת, נוף הגליל, יקנעם וזכרון יעקב, וכן ביישובי הגולן, העמקים, ואדי ערה והכרמל בעקבות שיגורי טילים. בשלב זה לא ידוע על נפגעים כתוצאה מהמטחים. במקביל, מטוסי חיל האוויר פתחו בגל תקיפות בביירות ובמרכז איראן לעבר תשתיות במרחב.

03:52 - טראמפ: ההחלטה מתי לסיים את המלחמה תתקבל עם נתניהו במשותף

נשיא ארה"ב דונלד טראמפ אמר כי ההחלטה מתי לסיים את המלחמה עם איראן תתקבל "במשותף" עם רה"מ בנימין נתניהו. בריאיון ל"טיימס אוף ישראל" אמר טראמפ: "איראן הייתה משמידה את ישראל אם לא הייתי בסביבה. השמדנו אותה".

01:32 - מתקפה משולבת: שלושה גלי שיגורים מאיראן לעבר מרכז וצפון הארץ; ירי מקביל מלבנון

בתוך דקות ספורות זוהו שלושה גלי שיגורים עוקבים משטח איראן לעבר אזורים נרחבים בארץ. הגל הראשון כוון לעבר אזורי השרון והשומרון, ובמקביל אליו הופעלו אזעקות בקריית שמונה ובסביבתה בעקבות ירי שבוצע מלבנון. הדי פיצוצים עזים נשמעו במרחבים אלו כתוצאה מפעילות של מערכות ההגנה האווירית.

הגל השני של המתקפה התמקד באזור המרכז והדרום. במרחב זה אותרו שלושה מוקדים של נפילת שברי יירוט וחלקי חימוש ("פצצונות") כתוצאה מטיל עם ראש קרב מתפזר. צוותי מד"א העניקו טיפול רפואי לאישה כבת 40 שנפצעה בינוני בראשון לציון, ולאישה נוספת שנחבלה קל בדרכה למרחב המוגן. בנוסף, כוחות הביטחון סורקים שתי זירות באזור השפלה שבהן אותרו שברי יירוט ובוחנים נקודות נוספות במרחב.

הגל השלישי כוון לעבר צפון הארץ, עם התרעות נרחבות בואדי ערה, אזור המפרץ, הכרמל והגליל העליון. בזירה זו זוהתה נפילה, שככל הנראה התרחשה בשטח פתוח, ונכון לשלב זה לא ידוע על נפגעים במרחב הצפון.

01:25 - טראמפ: "עליית מחירי הנפט? זה מחיר קטן מאוד לשלם עבור הביטחון של ארה"ב והעולם"

הנשיא טראמפ התייחס ב-Truth Social לעליית מחירי הנפט ליותר מ-100 דולר לחבית: "עליית מחירי הנפט בטווח הקצר - שיירדו במהירות כאשר השמדת האיום הגרעיני של איראן תסתיים - הם מחיר קטן מאוד לשלם עבור הביטחון והשלום של ארצות הברית והעולם. רק טיפשים יחשבו אחרת!".

23:49 - מזכיר המועצה העליונה לביטחון לאומי באיראן קרא לתמוך במנהיג העליון

עלי לאריג'אני, מזכיר המועצה העליונה לביטחון לאומי באיראן, קורא להפגין אחדות ולתמוך במנהיג העליון, ואומר שהוא יכול להוביל את איראן בתנאים הרגישים כעת. הוא שיבח גם את מועצת המומחים, שלדבריו בחרה בו למרות האיום לפגוע בה.

משמרות המהפכה בהודעה רשמית: מוכנים לציית באופן ולהקריב את עצמנו לפקודת המנהיג העליון מושתבא חמינאי.

23:38 - הירי של חיזבאללה מתחדש: התרעה על חדירת כלי טיס עוין בגליל העליון

כטב"ם יורט ומספר רקטות נפלו בשטחים פתוחים.

23:12 - רשמי: מושתבא חמינאי הוא המנהיג העליון החדש של איראן

בנו של המנהיג העליון עלי חמינאי שחוסל במכת הפתיחה של מבצע "שאגת הארי" נבחר להיות האדם החזק ביותר במשטר האייתוללות. למרות חילוקי דעות בתוך המדינה חמינאי נבחר להיות ממשיך דרכו של אביו, שנחשב לדיקטטור אכזר בימיו.

22:52 - כלי תקשורת באיראן מדווחים שחאג' עלי האשם, בכיר במשמרות המהפכה, נהרג בתקיפה באספהאן.

22:23 - נשיא איראן שוחח עם נשיא אזרבייג'אן

נשיא איראן מסעוד פזשכיאן התקשר לנשיא אזרבייג'אן אילהאם אלאייב וטען כי אין לאיראן קשר לכטב"ם שפגע ביום חמישי בבוקר בנמל התעופה בנחצ'יבאן. פזשכיאן הודה לאלאייב על כך שביקר בשגרירות איראן בבאקו וספד למנהיג העליון עלי חמינאי.

