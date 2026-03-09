יועמ"שית משרד המשפטים מציעה: איסמן ילווה את חקירת הפצ"רית

היועצת המשפטית של משרד המשפטים, עו"ד יעל קוטיק, הודיעה לבג"ץ כי היא מציעה להעביר את ליווי החקירה בפרשת הפצ"רית לפרקליט המדינה, עמית איסמן. עמדתה של קוטיק מגיעה אחרי שהמשטרה הודיעה בחודש שעבר, כי עם סיום חקירת הפרשה לא נמצאו ראיות למעורבותה של היועצת המשפטית לממשלה, גלי בהרב-מיארה.

התנועה לאיכות השלטון עתרה לבג"ץ בדרישה להשיב את ליווי החקירה לבהרב-מיארה, אך קוטיק טוענת כעת כי היועמ"שית עלולה להימצא בניגוד עניינים. זאת, לטענתה, מכיוון שחלק מאנשי היועמ"שית היו מעורבים בליווי הצוות שפעל מטעם הפרקליטות הצבאית לבדיקת ההדלפה של סרטון ההתעללות בשדה תימן, ואף עשויים להיקרא לתת עדות בהמשך.

תיק הפצ"רית הועבר לקוטיק, הנחשבת מקורבת לשר המשפטים, יריב לוין - על ידי מפכ"ל המשטרה, דני לוי. זאת, בסמוך להודעה שהעביר לקוטיק היועץ המשפטי של המשטרה, אלעזר כהנא, בדבר היעדר מעורבותה של היועמ"שית בפרשה. בעקבות הודעתו של כהנא, דרשה קוטיק מהמשטרה השלמות מידע כדי להעריך, לדבריה, את ניגודי העניינים של היועמ"שית. לפני כשבועיים הורה בג"ץ לקוטיק לעדכן מיהו הגורם בפרקליטות שאליו יועבר ליווי הפרשה, והשופטים יידרשו בקרוב להכריע האם לקבל את עמדתה ולהורות כי איסמן הוא שילווה את התיק. בפרשה צפויים כתבי אישום.

התנועה לאיכות השלטון מסרה כי "עו"ד קוטיק ממשיכה לפעול כזרועה הארוכה של שר המשפטים לוין. המשטרה הבהירה באופן חד-משמעי שאין כל ראיה למעורבות היועצת המשפטית לממשלה בפרשה - ובכל זאת קוטיק בוחרת לפסול אותה ולהעביר את התיק לפרקליט המדינה, בניגוד לעמדת התנועה בעתירה. חשוב להדגיש: עו"ד קוטיק אינה מוסמכת לעיין בחומרי חקירה, אינה תובעת על פי חוק, ומצויה בעצמה בניגוד עניינים חמור לנוכח קשריה האישיים עם שר המשפטים - קשרים שלפי הפרסומים הסתירה מהוועדה שבחנה את מינויה. הדרך שבה הגיעה להחלטתה, לאחר שדרשה שוב ושוב לקבל חומרי חקירה ללא סמכות, רק מחזקת את החשש שהיא פועלת לשרת אינטרסים פוליטיים ולא את האינטרס הציבורי. אסור להשלים עם מצב שבו גורם בלתי מוסמך קובע מי ינהל חקירה פלילית רגישה, תוך עקיפת הגורם המוסמך בדין - היועצת המשפטית לממשלה".

במרכז הפרשה מצוי החשד כי הפצ"רית לשעבר, יפעת תומר-ירושלמי, הדליפה לחדשות 12 סרטון המתעד התעללות מצד חיילי כוח 100 בעציר פלסטיני במחנה שדה תימן. זאת, בעקבות התקפות מצד פוליטיקאים בימין על כך שהפרקליטות הצבאית חקרה, ובהמשך העמידה לדין, את החיילים. הפצ"רית, שנעצרה ונחקרה בתיק לצד בכירים בפרקליטות הצבאית, אף חשודה כי הייתה מעורבת בטיוח החקירה לגבי מקור ההדלפה ובהגשת תצהיר שקרי לבג"ץ בנושא.

תומר-ירושלמי מכחישה את החשדות, ופורסם כי לטענתה הייתה בידה הסמכות כאחראית על המערכת להדליף את הסרטון. עוד פורסם כי הפצ"רית לשעבר מכחישה כי הייתה מעורבת בטיוח, ולדבריה היא הרחיקה את עצמה מהחקירה.

באחרונה פורסם כי השר לביטחון לאומי איתמר בן גביר הפעיל לחצים על המפכ"ל לוי, שלא להודיע על סיום החקירה - וזאת כדי לנסות ולבסס מעורבות לכאורה מצד היועמ"שית בהרב-מיארה, אשר תאפשר לממשלה לקדם את הדחתה. הודעתו של כהנא הבהירה כאמור כי בהרב-מיארה אינה מעורבת בפרשה, אך עמדתה של קוטיק לבג"ץ מוסיפה לטעון לניגוד עניינים מצד היועמ"שית.

