הגירעון ב-12 החודשים האחרונים עמד על 4.7% מהתוצר והסתכם בסוף פברואר ב-101 מיליארד שקל - כך הודיע היום (ב') אגף החשב הכללי במשרד האוצר. מדובר בירידה בגירעון לעומת 4.9% בחודש ינואר.

נתוני הגירעון אינם משקפים עדיין את המלחמה המחודשת מול איראן, שפרצה בחודש מרץ. הוצאות המלחמה וצמצום הפעילות במשק צפויים ללחוץ את הגירעון כלפי מעלה בעדכון הבא שיפרסם האוצר בעוד חודש.

