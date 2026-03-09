ראשיגלובס פיננסיכל הכותרותשוק ההון והשקעותנדל''ן ותשתיותמשפטטכנולוגיהגלובליניהול וקריירהדעותשיווק ופרסוםמגזין Gתרבותוול סטריט ג'ורנל
בארץ ירידה לעומת תחילת השנה: האוצר פרסם את נתוני הגירעון בפברואר
גירעון (עודף) תקציבי

ירידה לעומת תחילת השנה: משרד האוצר פרסם את נתוני הגירעון

הגירעון בשנה האחרונה עמד על 4.7% מהתוצר והסתכם בסוף פברואר ב-101 מיליארד שקל • הנתונים אינם משקפים את המלחמה מול איראן, שצפויה ללחוץ את הגירעון כלפי מעלה

אורן דורי 13:47
שר האוצר בצלאל סמוטריץ' / צילום: נועם מושקוביץ, דוברות הכנסת
שר האוצר בצלאל סמוטריץ' / צילום: נועם מושקוביץ, דוברות הכנסת

הגירעון ב-12 החודשים האחרונים עמד על 4.7% מהתוצר והסתכם בסוף פברואר ב-101 מיליארד שקל - כך הודיע היום (ב') אגף החשב הכללי במשרד האוצר. מדובר בירידה בגירעון לעומת 4.9% בחודש ינואר.

נתוני הגירעון אינם משקפים עדיין את המלחמה המחודשת מול איראן, שפרצה בחודש מרץ. הוצאות המלחמה וצמצום הפעילות במשק צפויים ללחוץ את הגירעון כלפי מעלה בעדכון הבא שיפרסם האוצר בעוד חודש.

