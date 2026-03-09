מאז פרוץ מבצע "שאגת הארי", שהוביל להגבלות על המרחב האווירי בישראל ובאזור, ענף המטען האווירי נקלע לטלטלה משמעותית. סגירת נתיבי טיסה מרכזיים וביטול טיסות נוסעים הובילו לירידה חדה בקיבולת ההובלה האווירית בעולם, משום שחלק גדול מהמטען האווירי מועבר בבטן של מטוסי נוסעים.

● חבילות מחו"ל מתחילות להגיע: משלוחים מסין ואירופה נחתו בישראל

● 320 ד' לכל דקה נוספת באוויר: כך שיבשה המלחמה את ענף התעופה

ההפרעה לפעילות באזור גרעה בתוך זמן קצר נתח משמעותי מקיבולת המטען האווירי העולמית, ויצרה עומסים בשרשראות האספקה לצד עלייה במחירי ההובלה. לפי נתוני הענף, קיבולת המטען האווירי העולמית ירדה בכ־22% בעקבות ביטול טיסות וסגירת נתיבי טיסה. במסלול המרכזי - אסיה, המזרח התיכון ואירופה - נרשמה ירידה חדה במיוחד של כ־39% בתנועת המטען.

על הרקע הזה, וכחלק מהצורך לשמור על רציפות האספקה האווירית לישראל וממנה, חברת המטען Challenge Airlines Israel שבשליטת איש העסקים עופר גלבוע, מרחיבה את פעילותה בארץ. לשלושת המטוסים הקיימים יתווספו עוד ארבעה מטוסי מטען, כאשר החברה מפעילה בימים אלה טיסות מטען רציפות מישראל ליעדים מרכזיים באירופה ובארה"ב.

הקבוצה מפעילה פעילות מטען אווירי גלובלית עם בסיסים בין היתר בבלגיה ובמלטה. חלק מהמטוסים שהופעלו בשוק הבינלאומי הוסטו כעת לישראל, כדי לתגבר את יכולת ההטסה בתקופה שבה המשק פועל בתנאי חירום. מדובר בשלושה מטוסי בואינג 767 בעלי קיבולת של כ־40 טון כל אחד, ומטוס בואינג 777 בעל קיבולת של כ־100 טון.

מטוס ה-777 שנוסף לפעילות הוא מטוס נוסעים שעבר הסבה למטוס מטען בתעשייה האווירית, במסגרת פרויקט בהיקף של כ־100 מיליון דולר. הסבות מסוג זה מאפשרות להאריך את חיי המטוס ולהתאים אותו להובלת מטען בהיקפים גדולים, והפכו נפוצות בשנים האחרונות.

במערכה הנוכחית ייבאו בצ'אלנג' בין היתר 250 טון דגי סלמון מלרנקה, ולבקשת משרד החקלאות ייצאו פירות וירקות בכמות מוגברת על מנת שלא יהיה צורך להשמידה.

הצטברות חבילות

כתוצאה מהמצב, מחירי ההובלה האווירית החלו לעלות: בקווים בין דרום מזרח אסיה לאירופה נרשמה עלייה של יותר מ־6%, ובקווים מדרום אסיה לארה"ב עלייה של כ־5%.

ההשפעה מורגשת במיוחד בנתיבים המחברים בין אסיה, אירופה והמזרח התיכון - שם עובר חלק גדול מהתנועה האווירית העולמית. חברות לוגיסטיקה ותעופה מדווחות על עיכובים בהובלת סחורות, החל ממוצרי מזון ועד חלקי חילוף לתעשיית התעופה.

גם בישראל מורגשת ההשפעה: עם צמצום פעילותן של חברות תעופה זרות וההגבלות על טיסות, חלק גדול יותר מהובלת המטענים נשען על מטוסים ייעודיים. במקביל הצטברו מטענים וחבילות שהמתינו להטסה, והענף נערך לעומסים גם לאחר פתיחה הדרגתית של המרחב האווירי.

המצב הזה ידוע גם לצרכנים הישראלים, מה שמוביל לירידה ברכישות מאתרים בינלאומיים. לפי נתוני שופ אנליטיקס, המנטרת את הזמנות הישראלים באונליין, בשבוע הראשון למבצע נרשמה ירידה של 72% בהזמנות משיין הסיני לעומת השבוע הקודם, ירידה של 69% בטמו, 47% באמזון ושל 40% ב-iHerb.

לצד זאת, נרשם חריג אחד: אתר נקסט הבריטי רשם עלייה של כ-20%, ככל הנראה בזכות קהל המתאפיין בדפוסי קנייה מתוכננים מראש. בכל מקרה, המשלוחים מהאתרים הללו נמצאים בתחתית סדרי העדיפויות של חברות המטען.

ומה קורה בים?

ההתייקרות בהובלת סחורות מורגשת לא רק בענף התעופה. גם בים נרשמה בימים האחרונים עלייה חדה במחירי התובלה, כאשר כמה מחברות הספנות הגדולות הודיעו על העלאת תעריפים בקווים מאסיה למזרח התיכון, וחלק מהעדכונים מגיעים לתוספת של כ־1,600 דולר למכולה בת 40 רגל.