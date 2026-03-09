ראשיגלובס פיננסיכל הכותרותשוק ההון והשקעותנדל''ן ותשתיותמשפטטכנולוגיהגלובליניהול וקריירהדעותשיווק ופרסוםמגזין Gתרבותוול סטריט ג'ורנל
גלובלי ושוקי עולם 100 דולר לחבית, שוב: מה למדנו מהעבר?
ראשי
גלובס פיננסי ראשי מניות מניות בחו''ל ארביטראז' אופציות מט''ח אג''ח ק. נאמנות קרנות סל חוזים עתידיים מכירות בשורט מדריכים פיננסיים כלכלת ישראל
כל הכותרות המומלצות העיתון הדיגיטלי
שוק ההון והשקעות נדל''ן ותשתיות משפט טכנולוגיה גלובלי מטבעות דיגיטליים ניהול וקריירה תרבות
מדורים נוספים שיווק ופרסום בארץ דעות מגזין G The Wall Street Journal המשרוקית
פודקאסטים
תיק אישי
English Website גלובס ועידות וכנסים
גלובס שלי נושאים שמעניינים אותי כתבות ששמרתי הניוזלטרים שלי ספריית הכתבות שקראתי תיק ההשקעות שלי אודות

אודות גלובס

גלובס על גלובס דוח אמון 2024

פרוייקטים ושיתופי פעולה

שלומות עיצוב נדל''ן אימפקט לכל הפרויקטים
רכישת מינוי גלובס שאלות ותשובות מרכז העזרה נגישות הגדרות לוח גלובס פרסמו אצלנו תנאי שימוש מדיניות פרטיות
נפט

100 דולר לחבית, שוב: מה למדנו מהעבר?

הזינוק במחיר הנפט מחזיר את השווקים לרמות שנראו לאחר הפלישה הרוסית לאוקראינה, אך כלכלנים סבורים כי הפעם הסיכון לאינפלציה עולמית נמוך יותר בשל גידול בהיצע ובמקורות האספקה • אילו תנאים צריכים להתקיים לפי המומחים בשביל שנראה פגיעה משמעותית בשווקים?

מאיה לוין 19:23
תקיפה רוסית על תחנת חשמל באוקראינה, 2024 / צילום: ap, Alex Babenko
תקיפה רוסית על תחנת חשמל באוקראינה, 2024 / צילום: ap, Alex Babenko

בפעם האחרונה בה מחיר הנפט חצה את רף 100 דולר לחבית נפט הייתה ב־2022, עת הפלישה הרוסית לאוקראינה. אז נרשמה עלייה חדה במחירי האנרגיה שתרמה לגל אינפלציוני ברחבי העולם. עם זאת, כלכלנים מעריכים כי הפעם הסיכון הכלכלי עשוי להיות מעט מתון יותר. בשנים האחרונות גדלה משמעותית תפוקת הנפט של ארה"ב ושל מדינות נוספות, והשווקים נעשו מגוונים יותר מבחינת מקורות האספקה.

הנפט בשיא: בעולם מתחילים לתמחר העלאות ריבית, ותרחיש האימים של ג'יי.פי מורגן
האם אי אלמוגים קטנטן במפרץ הפרסי ישנה את פני המערכה כולה?

בעקבות הקפיצה החדה, שהגיעה בשיא ליותר מ־25% במחיר עם פתיחת שבוע המסחר, דווח כי שרי האוצר של מדינות ה־G7 דנים באפשרות של הזרמה משותפת של נפט מהמאגרים האסטרטגיים, בתיאום סוכנות האנרגיה הבין־לאומית. נכון לסוף השבוע שעבר, טראמפ עצמו עוד הביע הסתייגות פומבית מהמהלך.

החולייה החלשה

עינת מאיר מבנק דיסקונט מסבירה כי ניסיון העבר מלמד שבכדי שהעלייה במחיר הנפט תוביל לפגיעה בשווקים, היא צריכה לקיים יותר מאחד מהתנאים הבאים: "עלייה חדה במחיר הנפט בשיעור של 50% ויותר, מחיר הנפט נשאר גבוה למשך זמן ממושך, העלייה במחיר הנפט מובילה לפגיעה כלכלית או לגרום להעלאת ריבית משמעותית, כפי שהיה ב־2022".

מנגד, כפי שמסביר פול מרינו, סמנכ"ל בחברת הקרנות הבינלאומית Themes ETF's, ישנם גם אלמנטיים שליליים יותר ביחס למצב לפני 4 שנים. "החולייה החלשה במלחמה הנוכחית היא אסיה. קרוב ל־90% מהנפט שעובר בהורמוז מגיע לאסיה, כאשר הרוכשת הגדולה ביותר היא סין. כ־80% מהגז הנוזלי שעובר בנתיב זה מגיע לאסיה, שחשובה יותר לכלכלה עולמית מאירופה כי היא הבסיס התעשייתי של העולם".