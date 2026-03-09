זה היה אחד החורפים הקשים ביותר באירופה בשנים האחרונות, והיבשת סיימה אותו כשמאגרי הגז האסטרטגיים שלה כמעט ריקים. הגז הטבעי משמש באירופה לתעשייה, לחימום ולייצור חשמל, והמאגרים בגרמניה ובצרפת עמדו השבוע על כ־20% מילוי בלבד - פחות ממחצית מהממוצע הרב־שנתי בנקודת זמן זו.

בדרך כלל, זהו הזמן למלא מחדש את המאגרים, לחתום על עסקאות טריות או לפרוק משלוחי גז מונזל (LNG). אלא שאירופה מוצאת את עצמה בימים אלו בפני שוקת שבורה: קטאר הפסיקה את היצוא בשל סגירת מצרי הורמוז והתקפות איראניות, מחירי הגז ביבשת מרקיעי שחקים, ומשבר האנרגיה הישן־חדש חוזר.

הפעם לא מדובר במשבר אנרגיה יבשתי מוגבל, כפי שנראה עם פרוץ המלחמה באוקראינה, אלא בזעזוע גלובלי רחב שהשלכותיו עלולות להיות חמורות פי כמה. בחזית עומדות התייקרות נוספת של סחורות ומזון ופגיעה אנושה בכושר הייצור האירופי עקב זינוק בתשומות האנרגיה. השילוב בין השניים עלול לייצר לא רק חוסר יציבות פוליטית, אלא גם להעמיק את החובות הלאומיים, כאשר הממשלות ביבשת ממשלות היבשת ינסו למתן את ההשפעות של הזעזועים הכלכליים על התושבים.

אירופה אמנם נגמלה מהתלות בגז הרוסי אחרי המלחמה באוקראינה, אך היא נותרה חשופה ותלויה במקורות אנרגיה זרים; כל זעזוע מאיים לפתוח מחדש את תיבת הפנדורה האינפלציונית שהיא מחירי האנרגיה.

תיבת פנדורה אינפלציונית

המחסור המסתמן כבר נותן את אותותיו בשווקים, כשמחיר הגז האירופי רשם זינוק של 100% בימים האחרונים. בעוד שמחירי הנפט המטפסים מהווים בעיה גלובלית, הנסיקה במחירי הגז הטבעי וה־LNG היא בעיה שמטרידה בעיקר את אירופה (וחלק ממדינות אסיה). הממשלות ביבשת כבר כינסו דיוני חירום במטרה לבחון מחדש סבסוד אנרגיה למגזר העסקי ולמשקי הבית. על השולחן עלתה שוב ההצעה הדרמטית לנתק את המנגנון שקושר את בין מחירי הגז למחירי החשמל באיחוד, בשל החשש מהתייקרות החשבונות באופן מיידי. בינתיים, הממשלות מקוות בעיקר כי מצרי הורמוז ייפתחו, קטאר תחזור להפיק והחששות יתבדו.

ערב המלחמה באוקראינה, היה האיחוד האירופי תלוי בעיקר בגז הטבעי הרוסי, שהיווה כ־40% מסך יבוא הגז שלו. אולם לאחר פיצוץ צינור הנורד סטרים ושורת הסנקציות הכלכליות נגד מוסקבה, צנח נתח זה ל־10% בלבד. את הפער השלים האיחוד באמצעות הגדלת היבוא מנורבגיה, אך בעיקר דרך מעבר מאסיבי ליבוא גז טבעי מונזל - באמצעות פלטפורמות ייעודיות שהוקמו בלוח זמנים אד־הוק בגרמניה, בהולנד ובמדינות נוספות. כיום, כמעט מחצית מאספקת הגז המנוזל האירופית מגיעה מארה"ב, אך נתח של 10% עד 15% מגיע מקטאר - יצרנית הגז המנוזל השנייה בגודלה בעולם.

האסטרטגיה האירופית התבססה על הגדלה הדרגתית של רכש הגז מהאמירות המפרצית, עם הסכמי אספקה שנחתמו לעשרות שנים קדימה. כשני מיליון חביות של גז מונזל עברו במצרי הורמוז מדי יום בשנה האחרונה, כ־20% מהייצור העולמי. העובדה כי קטר הפסיקה ייצור כעת במתקן הגדול ביותר בעולם לייצור LNG בראס לאפאן, והקפיאה יצוא בגלל החשש מתקיפות איראנית במצרי הורמוז, היא שמטלטלת את השוק כעת ומקפיצה את המחירים לרמת־שיא שלא נרשמה מאז 2022.

מאגרי גז ליומיים וחובות ששוברים שיאים

הדינמיקה הנוכחית כבר מייצרת השפעות מוחשיות בבריטניה, הנחשבת לאחת המדינות החשופות ביותר לתנודתיות במחירי הגז. בניגוד לשכנותיה ביבשת, הממלכה המאוחדת סובלת מהיעדר מאגרי חירום משמעותיים ומיכולת מוגבלת להישען על רשתות אנרגיה אזוריות. על רקע זה, בימים האחרונים שרת האוצר רייצ'ל ריבס כבר הודיעה לחברות האנרגיה כי המס על רווחים עודפים - שהושת עליהן בעקבות המלחמה באוקראינה - יישאר בתוקף, מתוך הערכה שהמחירים יוסיפו להיות גבוהים בשל המערכה באיראן.

ראש הממשלה קיר סטארמר הפך את הסוגיה לחלק מרכזי בנאומיו, כשהוא מבטיח כי "הממשלה לא תזנח את הציבור" וכי הוא "מודע לחששות לגבי העלייה ביוקר המחייה כתוצאה מהמלחמה באיראן".

שר האנרגיה הבריטי, אד מיליבנד, בוחר להתייחס למשבר דווקא כ"הזדמנות" להאצת ההשקעה באנרגיה ירוקה. "הדרך היחידה שלנו לעצמאות אנרגטית וריבונות בריטית היא להיגמל מהתלות בשוקי דלקי המאובנים, שמחיריהם אינם בשליטתנו", הצהיר בתחילת השבוע. אלא שהחזון של מיליבנד - הנשען על הקמת טורבינות רוח, תשתיות סולאריות ואנרגיה אטומית - הוא פרויקט תשתיתי שיימשך שנים, בעוד התשואות על אג"ח בריטי מזנקות, והבורסה צונחת. "יש לנו גז במאגרים רק לעוד יומיים" היתה הכותרת הראשית של ה"דיילי מייל" הבריטי, מה שממחיש את מרכזיות הנושא בסדר היום הציבורי.

באיחוד האירופי כבר נערכים לצעדי חירום לבלימת השפעת מחירי הגז המאמירים. מדינות כמו איטליה וגרמניה, שנסמכות באופן כבד על גז גם לתעשייה שלהן, נמצאות בסכנה הגדולה ביותר לפגיעה כלכלית מיידית. צרפת, שמייצרת חלק גדול מהחשמל שלה בתחנות גרעין, פחות. לפי הערכות כלכלני בנק ING, אם רמות המחירים הנוכחיות יישמרו, האינפלציה באיטליה צפויה לזנק ב־1% ברבעון האחרון של השנה, וב־0.5% בגוש האירו כולו.

ארה"ב מאשרת יבוא נפט רוסי להודו ושוקלת פתיחת מאגרים אסטרטגיים בעקבות זינוק מחירי הנפט לרמתם הגבוהה ביותר מאז 2022, מדינות ה־G7 בוחנות שחרור מאגרי חירום אסטרטגיים. המהלך מגיע לאחר שבסופ"ש דחה הנשיא טראמפ את האפשרות לעשות כן. אלא שמחיר הנפט הוא סוגיה פוליטית נפיצה במיוחד בארה"ב, והרזרבה שלה עומדת על מעל 430 מיליון חביות - הכמות הגבוהה ביותר מאז 2022. במקביל, ארה"ב אישרה חלון של 30 יום להעברת נפט רוסי לבתי זיקוק בהודו. למרות הלחץ הכלכלי, טראמפ משדר עסקים כרגיל וטוען כי התייקרות הדלק היא "מחיר קטן לשלם" עבור השגת "שלום וביטחון עולמיים" באמצעות ניצחון על איראן. שר האנרגיה האמריקאי, כריס רייט, הודה כי הצרכנים ירגישו את הזינוק בתחנות הדלק בשבועות הקרובים, אך הבטיח כי היעד נותר חזרה לרמת מחירים של פחות מ-3 דולרים לגלון בהמשך. בעוד שסנאטור ג'ון קנדי (רפובליקני, לואיזיאנה) בחר בתיאור ציורי כשטען כי "מחירי הנפט עולים בגלל חבורת סוחרים בנעלי גוצ'י ועם פראפוצ'ינו קרמל", בשטח המהלכים הופכים למורכבים בהרבה. מה יעשה הממשל? כדי למתן את הזינוק, ארה"ב אישרה צעד חריג של הפשרה זמנית בסנקציות על רוסיה, המאפשר להודו לעבד נפט רוסי ולמכור את התוצרים בשוק הבינלאומי. שר האנרגיה האמריקאי, כריס רייט, רמז כי הזינוק במחירים נובע בחלקו מחשש מוגזם בשווקים. "יש מעט 'פרמיית פחד' בשוק כרגע, אבל העולם לא סובל ממחסור בנפט או בגז טבעי", הבהיר. מאחורי הקלעים, לפי דיווח באתר פוליטיקו, בממשל טראמפ "מחפשים מתחת לכל אבן רעיונות להורדת מחירי האנרגיה". גורם בכיר בתעשייה אמר כי שר האנרגיה רייט ושר הפנים דאג בורגום קיבלו הוראה למצוא "חדשות טובות" בנושא המחירים. הבית הלבן דחה את הדיווח וכינה אותו "רכילות לא מאומתת".

החלופה המיידית של האירופאים היא הגדלת היבוא מארה"ב כדי לפצות על החוסר מקטאר, אבל המחירים המזנקים משמעותם כי יצטרכו להוציא עשרות מיליארדי אירו נוספים על כך. בעידן שבו החובות הלאומיים ביבשת כבר שוברים שיאים היסטוריים בשל הזינוק בתקציבי הביטחון, הנטל האנרגטי החדש מאיים להיות הקש ששבר את גב גמל החוב האירופי. השווקים כבר מגיבים לחשש הזה בחדות: התשואות על איגרות החוב של איטליה, צרפת וגרמניה רשמו זינוק משמעותי בשבוע האחרון.