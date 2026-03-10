טראמפ: המלחמה תסתיים בקרוב מאוד - אך לא השבוע

דיווחים שוטפים

08:05 - צה"ל השלים אתמול סדרת תקיפות נוספת נגד נכסים ומחסני כספים של אגודת "אלקרצ' אלחסן", ששימשו למימון הפעילות של חיזבאללה.

07:39 - אחד מיעדי התקיפה של חיל האוויר בלילה היו מעבדות גרעין במרחב טהראן. חלקן הותקפו במבצע "עם כלביא" - וכעת הותקפו בשנית

07:21 - פיקוד העורף מעדכן: הסתיים האירוע בגליל המערבי

07:13 - התרעות על חדירת כלי טיס עוין בגליל המערבי

07:02 - משרד החוץ של איחוד האמירויות: מגנים בחריפות את תקיפת הכטב"ם הבוגדנית נגד הקונסוליה הכללית שלנו בחבל כורדיסטן בעיראק. "תקיפת נציגויות דיפלומטיות מהווה הפרה בוטה של החוק הבין-לאומי, באופן המהווה הסלמה מסוכנת ומאיים על ביטחון האזור ויציבותו",

06:31 - סוכנות הידיעות הסורית סאנא מדווחת מפי צבא סוריה: "זיהינו כי חיזבאללה מתגבר את כוחותיו בגבול סוריה-לבנון. אנו מקיימים מגעים עם צבא לבנון ובוחנים את האפשרויות המתאימות. צבא סוריה לא יסבול שום תוקפנות נגד המדינה"

06:29 - דיווח: יועצי טראמפ דוחקים בו למצוא "נתיב יציאה" מאיראן מחשש למשבר פוליטי

ה"וושינגטון פוסט": בזמן שהנשיא מצהיר בפומבי על הצלחת המבצע הצבאי, יועציו הקרובים מזהירים בשיחות סגורות כי המלחמה הממושכת פוגעת בסיכוייו הפוליטיים • החשש בבית הלבן: הזינוק במחירי הדלק והתנגדות הציבור למלחמה יובילו ל"נקמת הבוחרים" בבחירות האמצע. לכתבה המלאה

06:02 - משרד הפנים של בחרין: אישה בת 29 נהרגה ושמונה בני אדם נפצעו כתוצאה "מהתוקפנות האיראנית הבוטה" נגד בניין מגורים בבירה מנאמה

05:27 - סעודיה יירטה טיל ו-4 כטב"מים ששוגרו מאיראן, כווית הפילה 6 נוספים

בכווית הודיעו כי הפילו 6 כטב"מים ששוגרו לעבר שטח המדינה. במקביל, משרד ההגנה הסעודי הודיע שיירט 4 כטב"מים, וכן טיל בליסטי שנורה לעבר האזור המזרחי של המדינה.

05:23 - כמה מיועציו של טראמפ עודדו אותו בימים האחרונים לגבש תוכנית להוציא את ארה"ב מהמלחמה בטענה כי הצבא השיג את מטרותיו, כך דיווח הוושינגטון פוסט מפי מקורות המעורים בנושא. עוד נכתב כי בעוד שרבים בבסיס השמרני של הנשיא עדיין תומכים במבצע, חלק מיועציו הביעו באופן פרטי חששות כי מלחמה ממושכת יותר עלולה לפגוע בתמיכה הזו

02:33 - משמרות המהפכה: "אנחנו נחליט מתי המלחמה תסתיים"; טראמפ איים: "מוות, אש וזעם ירדו עליהם"

בתקשורת האיראנית דווח כי משמרות המהפכה הגיבו להצהרת הנשיא טראמפ ואמרו: "אנחנו אלו שנחליט מתי המלחמה תסתיים". עוד אמרו במשמרות המהפכה כי טהראן לא תאפשר לייצא ליטר אחד של נפט מהאזור אם יימשכו תקיפותיהן של ארה"ב וישראל. "הביטחון באזור יהיה לכולם - או לאף אחד", אמרו במשמרות המהפכה.

בהמשך לדברים אלה, הנשיא טראמפ פרסם פוסט ב-Truth Social וכתב: "אם איראן תעשה משהו שיעצור את זרימת הנפט בתוך מצר הורמוז, היא תיפגע על ידי ארה"ב חזק פי עשרים ממה שנפגעה עד כה. בנוסף, נפגע במטרות שקל מאוד להשמיד, דבר שיהפוך את זה לכמעט בלתי אפשרי עבור איראן להיבנות מחדש כאומה - אי פעם. מוות, אש וזעם ירדו עליהם - אבל אני מקווה ומתפלל שזה לא יקרה! זו מתנה מארה"ב לסין ולכל אותן מדינות שמשתמשות רבות במצר הורמוז. אני מקווה שזו מחווה שתוערך מאוד".

02:18 - משמרות המהפכה: טהראן לא תאפשר לייצא ליטר אחד של נפט מהאזור אם יימשכו תקיפותיהן של ארה"ב וישראל

02:18 - משמרות המהפכה: הביטחון באזור יהיה לכולם - או לאף אחד

01:22 - התרעות הופעלו בצפון בשל חדירת כלי טיס עוין, אך האירוע התברר כזיהוי שווא

אזעקות הופעלו בכפר ורדים, געתון, יחיעם, מעלו תרשיחא, הילה ויישובים רבים נוספים בגליל בשל חדירת כלי טיס עוין. בסופו של דבר, ההתרעות התבררו כזיהוי שווא - ופיקוד העורף הכריז כי האירוע הסתיים.

00:29 - הנשיא טראמפ במסיבת עיתונאים: המלחמה לא תגמר השבוע - אבל הסוף קרוב

טראמפ המשיך לפזר מסרים סותרים לגבי סיום המלחמה באיראן. בעוד שלפני זמן קצר אחר בריאיון שהמלחמה "גמורה מאוד", במסיבת עיתונאים שקיים הלילה הבהיר שהיא לא תגמר השבוע, אלא רק שיכולותיה הצבאיות של איראן נוטרלו. לכתבה המלאה

00:11 - טראמפ: המלחמה באיראן תסתיים בקרוב מאוד

הנשיא טראמפ אמר הערב במסיבת העיתונאים כי ארצות הברית מקדימה בהרבה את לוח הזמנים של המבצע באיראן. "אנחנו קרובים לסיום", אמר הנשיא. עוד הוא הוסיף כי המלחמה "תסתיים בקרוב", אך השיב בשלילה כשנשאל האם היא תסתיים השבוע.

00:01 - רצף אזעקות בצפון בעקבות ירי משולב מאיראן ולבנון

מספר שיגורים נפלו בשטחים פתוחים, לא התקבלו במד"א דיווחים על נפגעים.

פורסם לראשונה ב-N12