איראן מינתה מנהיג מת? הקונספירציה החדשה ברשתות החברתיות

האם מותג'בא חמינאי, שרק לפני יומיים מונה למנהיג העליון של איראן, למעשה מת בתקיפות של ישראל כבר בשבוע שעבר? ביממה האחרונה הרשתות החברתיות מלאות בתאוריות קונספירציה לפיהן איראן מינתה מנהיג שכבר חלף מהעולם. למה שהמשטר האיראני יעשה דבר כזה? הסיבה פשוטה: אם חמינאי ג'וניור מת - ישראל לא יכולה לחסל אותו.

"יש לי תאוריה", כתב אתמול (ד') הצייצן האמריקאי ביל מיטשל שמחזיק בכחצי מיליון עוקבים ברשת X . "מוג'תבא חמינאי, בנו של עלי והמנהיג העליון החדש, מת באותה מתקפה שהרגה את אביו. איך בוחרים מנהיג שלא ניתן להרוג אותו? בוחרים אחד שכבר מת".

למרות שנראה שהוא מאמין בדבריו, מיטשל גם מודע לכך שזו ספולקציה. "ברור שזו ספולקציה מצידי, אבל זה מאוד מוזר שאף אחד לא ראה את הבחור הזה. המנהיגים האלה בדרך כלל נוטים להיות מאוד גלויים", כתב בהמשך הציוץ שזכה ל-13 אלף לייקים ו-1.7 מיליון צפיות.

I HAVE A THEORY: Mojtaba Khamenei, Ali's son and the new supreme leader IS ALREADY DEAD and died in the same strike that killed his father! How do you choose a supreme leader who cannot be killed? You pick one who is ALREADY DEAD! Here's the shocking part: No one has seen… pic.twitter.com/5hRkBKlPss - Bill Mitchell (@mitchellvii) March 9, 2026

גם המשתמש Wall Street Mav , שמחזיק בכ-1.7 מיליון עוקבים, כתב דברים דומים לאחר שפורסם סרטון בו רואים את המשטר האיראני מודיע על המנהיג החדש באמצעות תמונה. "אני חושד שהמנהיג העליון החדש של איראן כבר מת...זה הכל הסחת דעת כדי שהמנהיגים האמיתיים לא יהיו מטרות".

"בספק אם מישהו באיראן מספיק חכם כדי לעשות את זה"

הקונספירציה הזו, כמובן, לא נולדה משום מקום. מעבר לעובדה שמוג'תבא טרם נראה בפומבי, ע"פ הדיווחים השונים ישראל ניסתה לחסל אותו והוא אף נפצע במהלך התקיפה.

ובכל זאת, אם שואלים את בני סבטי, מומחה לענייני איראן במכון למחקרי ביטחון לאומי INSS, הוא קצת יותר סקפטי. "קונספירציות ומזימות ושמועות הן אמנם חלק מאוד מהותי מהמשטר - הם חיים את זה כבר אלפי שנים, תמיד ממציאים סיבות ודברים. אבל אני בספק אם יש מישהו באיראן שמספיק חכם בשביל לעשות את זה. לא עשו דבר כזה אף פעם.

"גם בעולם של היום יש כל כך הרבה גורמים שנלחמים עכשיו בתוך המשטר ומנסים לקבע את מעמדם - אם הוא באמת היה מת ישראל הייתה יודעת ומפרסמת את זה. זה היה מוציא את המשטר האיראני מאוד גרוע מול הציבור שלו - המאמין, השמרני - הם עצמם יהרגו אותם אם זה יתברר כשקר. מה שכן, הוא כנראה פצוע וכל המשפחה שלו נהרגה".

כך או כך, גם אם בחיים - ברור לחלוטין שמוג'תבא נכנס לראש רשימת המבוקשים של ישראל וארה"ב. המשך יבוא.