מגמה חיובית באסיה; בורסת טוקיו עולה ב-1.5%, הנפט ב-84 דולר

באסיה הבוקר עליות שערים ברוב הבורסות. ביפן, מדד ניקיי עולה עולה ב-1.5%, בדרום קוריאה, מדד קוספי מזנק בכ־2%, בשווקים הסיניים נרשמת יציבות, מדד הנג סנג בהונג קונג ומדד שנגחאי ללא שינוי.

הנפט נסחר ב-84 דולר לחבית לאחר דיווח כי סוכנות האנרגיה הבינלאומית שוקלת את הזרמת הנפט הגדולה ביותר בהיסטוריה שלה ממאגרי החירום במטרה לרסן את עליית מחירי האנרגיה, צעד שחיזק את ביטחון המשקיעים לאחר תנודתיות חדה שנרשמה לאחרונה בשווקים.

בוול סטריט, החוזים העתידיים בעליות קלות כאשר המשקיעים נערכים לפרסום מדד המחירים לצרכן שעשוי להשפיע על תחזיות הכלכלה ועל מדיניות הריבית של הפד.

בגזרת הדוחות, מניית אורקל זינקה במחסר המאוחר לאחר שהחברה פרסמה תוצאות טובות מהצפוי והציגה תחזית חיובית להמשך.

● הישראליות לא הוחרגו: חובת הדיווח החדשה על חברות בוול סטריט

אתמול בוול סטריט בתום מסחר תנודתי, ננעל המסחר בירידת קלות. המדדים המובילים קיזזו את העליות כאשר המשקיעים בוחנים כל העת את רמזיו של נשיא ארה״ב דונלד טראמפ לסיום מהיר של המלחמה מול אירן, בעוד מחירי הנפט צמצמו חלק מהירידות.

מדד דאו ג'ונס ומדד S&P 500 מחקו את העליות המוקדמות וננעלו בירידה של 0.1% ו-0.2%, לאחר שכבר רשמו ירידות מוקדם יותר במהלך המסחר. נאסד"ק ללא שינוי לאחר שטיפס קודם לכן עד 0.8%.

ענקית הטכנולוגיה אמזון משכה ביקושי שיא של כ־126 מיליארד דולר להנפקת האג"ח שלה בארה״ב, אחת מהנפקות החוב התאגידיות הגדולות אי פעם, כך לפי גורמים המעורים בפרטים. מוקדם יותר היום פורסם שהחברה מתכוונת לגייס 42 מיליארד דולר. המהלך של אמזון מצטרף לשורה של הנפקות אג"ח ענקיות מצד חברות טכנולוגיה גדולות, ה־"הייפרסקיילרס", שנערכות להשקיע מאות מיליארדי דולרים בתשתיות AI.

מניית סולאראדג' הישראלית זינקה בכ-10%. בנק אוף אמריקה העלה את ההמלצה למניה וכבר אינו שלילי בנוגע אליה. ההמלצה עלתה מ"תשואת חסר" ל"נייטרלי", ומחיר היעד הוקפץ מ-17 דולר ל-40 דולר, שגבוה ב-8.4% מהמחיר הנוכחי.

ישראלית נוספות שמרכזת עניין היא מניית אנלייט שנפלה בכ-8%, יתכן שמדובר בתיקון לאחר זינוק של כ-60% מתחילת השנה.

עוד אתמול. המיליארדר ביל אקמן מתכנן להנפיק את חברת קרנות הגידור שלו ואת קרן השקעות חדשה בבורסת ניו יורק. חברת Pershing Square הודיעה על הנפקה ראשונית (IPO). בוול סטריט ג'ורנל מציינים שהמסמך שהוגש חושף גם את פרטי התגמול של אקמן, ומראה כי בשנת 2025 הוא גרף הכנסה של כ-142.8 מיליון דולר, זינוק חד לעומת 46.6 מיליון דולר בשנה הקודמת. אקמן לא קיבל שכר בסיס, והכנסתו הגיעה בעיקר מחלוקת רווחים ומנגנון של השתתפות ברווחי הקרן. עוד עולה מהדיווח כי מנהל ההשקעות הראשי של פרשינג סקוור, ריאן ישראל, בן 40, קיבל בשנת 2025 תגמול כולל של כ-44 מיליון דולר.

בשוק הסחורות, מחיר הזהב עלה אתמול לאחר שהדולר האמריקאי נחלש, כאשר הסוחרים מעריכים מחדש את תחזית המדיניות המוניטרית בעקבות הירידה במחירי הנפט. הזהב נסחר בעלייה של 2% וב-5,210 דולר, הכסף עולה ב-4% ל-88.7 דולר לאונקייה.

נפט אמריקאי נסחר הבוקר בירידה נוספת קלה, 83 דולר לחבית. אתמול בערב כבר צנח בכ-14% וסביב 80 דולר לחבית, בעוד נפט ברנט נסחר מעל 83 דולר, ירידה של כ-11%, הירידות התמתנו בהמשך.

מחירי הנפט צונחים על רקע הצהרות הולכות וגוברות מצד מנהיגים ברחבי העולם כי צעדי מדיניות יוכלו למתן את השפעת המלחמה מול אירן על מחירי האנרגיה, זאת אף שהעימות ממשיך לשבש את הפקת הנפט ואת פעילות בתי הזיקוק במזרח התיכון.

מנכ״ל הסוכנות העולמית לאנרגיה (IEA) פיית' בירול הודיע כי כינס ישיבה מיוחדת של הארגון הבין־ממשלתי כדי להעריך את מצב השוק. הפגישה התקיימה ביום שלישי על רקע התנודתיות החריפה בשוקי האנרגיה.

במקביל, מדינות G7 ביקשו מהסוכנות להכין תרחישים לשחרור נפט ממאגרי החירום, צעד שנועד לייצב את השוק במקרה שהמשבר במזרח התיכון ימשיך לטלטל את מחירי הנפט ואת אספקת האנרגיה העולמית.

למרות הירידות האחרונות, מחירי הנפט עדיין גבוהים ביותר מ־30% מתחילת השנה, כאשר החששות כי העימות במזרח התיכון יפגע באספקת הנפט מהאזור מתחילים להתממש.

ארבע יצרניות הנפט הגדולות באזור, סעודיה, עירק, האמירויות ו־כווית הפחיתו יחד את תפוקת הנפט בכ־6.7 מיליון חביות ביום. זאת בזמן שהמלחמה סגרה למעשה את נתיב הייצוא המרכזי של האזור דרך מצר הורמוז , וגרמה למכלי האחסון להתמלא. בנוסף, בית הזיקוק הגדול ביותר של איחוד האמירויות הפסיק את פעילותו כאמצעי זהירות לאחר מתקפת רחפן שהתרחשה סמוך למתקן.

בשוק המט"ח, השקל נחלש מעט (כ־0.4%) מול הדולר ונסחר בכ־3.09 שקלים. מדד הדולר DXY נחלש זה היום השלישי ברציפות, על רקע שיפור בתיאבון לסיכון בשווקים לאחר שנשיא ארה״ב רמז כי המשבר מול אירן עשוי להתקרב לסיומו.