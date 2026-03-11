ראשיגלובס פיננסיכל הכותרותשוק ההון והשקעותנדל''ן ותשתיותמשפטטכנולוגיהגלובליניהול וקריירהדעותשיווק ופרסוםמגזין Gתרבותוול סטריט ג'ורנל
שוק ההון והשקעות נקסט ויז'ן הכפילה את הרווח הנקי למעל ל-100 מיליון דולר
ראשי
גלובס פיננסי ראשי מניות מניות בחו''ל ארביטראז' אופציות מט''ח אג''ח ק. נאמנות קרנות סל חוזים עתידיים מכירות בשורט מדריכים פיננסיים כלכלת ישראל
כל הכותרות המומלצות העיתון הדיגיטלי
שוק ההון והשקעות נדל''ן ותשתיות משפט טכנולוגיה גלובלי מטבעות דיגיטליים ניהול וקריירה תרבות
מדורים נוספים שיווק ופרסום בארץ דעות מגזין G The Wall Street Journal המשרוקית
פודקאסטים
תיק אישי
English Website גלובס ועידות וכנסים
גלובס שלי נושאים שמעניינים אותי כתבות ששמרתי הניוזלטרים שלי ספריית הכתבות שקראתי תיק ההשקעות שלי אודות

אודות גלובס

גלובס על גלובס דוח אמון 2024

פרוייקטים ושיתופי פעולה

שלומות עיצוב נדל''ן אימפקט לכל הפרויקטים
רכישת מינוי גלובס שאלות ותשובות מרכז העזרה נגישות הגדרות לוח גלובס פרסמו אצלנו תנאי שימוש מדיניות פרטיות
נקסט ויז'ן

נקסט ויז'ן הכפילה את הרווח הנקי למעל ל-100 מיליון דולר

יצרנית המצלמות המיוצבות לרחפנים נקסט ויז'ן מסכמת את שנת 2025 עם רווח נקי של 104 מיליון דולר, שעלה ב-56% בתוך שנה • החברה מתכננת לחלק מחציתו כדיבידנד לבעלי המניות

חזי שטרנליכט 12:48
מצלמת NightHawk2 של נקסט ויז'ן על רחפן / צילום: נקסט ויז'ן
מצלמת NightHawk2 של נקסט ויז'ן על רחפן / צילום: נקסט ויז'ן

יצרנית המצלמות המיוצבות לרחפנים נקסט ויז'ן מסכמת את שנת 2025 עם רווח נקי של 104 מיליון דולר, שעלה ב-56% בתוך שנה. החברה מתכננת לחלק מחציתו (52 מיליון דולר) כדיבידנד לבעלי המניות.

החברה שעלתה ב-40% בפחות משבוע, והאם יבואו רבות אחריה?
האקזיט של יועמ"שית הבורסה: רווח של 9 מיליון שקל ממימוש מניות

בנקסט ויז'ן מציינים כי צבר ההזמנות שלה נכון למועד פרסום הדוחות הסתכם בכ-288 מיליון דולר. כמו כן, הכנסות החברה צמחו ב-46% והסתכמו ב-168 מיליון דולר.

נקסט ויז'ן מציינת כי יעד הצמיחה השנתי של הדירקטוריון להנהלת החברה לשנת 2026 עומד על כ-275 מיליון דולר - צמיחה של כ-64% ביחס ליעד 2025.

נקסט ויז'ן מייצרת ומשווקת פתרון צילומי, יום ולילה, מיוצב לכלים קרקעיים ואוויריים כדוגמת מיקרו ומיני מזל"טים ורחפנים.

לדברי חן גולן, יו"ר ומייסד נקסט ויז'ן, "זו השנה החמישית ברציפות שבה נקסט ויז'ן מציגה צמיחה משמעותית מעל היעדים שהציב הדירקטוריון להנהלת החברה, וזאת למרות סביבה מאתגרת ועתירת אי-ודאות. במהלך השנה המשכנו להשקיע במחקר ופיתוח לצד הרחבה משמעותית של יכולות ושטחי הייצור, במטרה לתת מענה לביקושים הגבוהים שאנו רואים מלקוחותינו ברחבי העולם".