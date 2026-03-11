נקסט ויז'ן הכפילה את הרווח הנקי למעל ל-100 מיליון דולר

יצרנית המצלמות המיוצבות לרחפנים נקסט ויז'ן מסכמת את שנת 2025 עם רווח נקי של 104 מיליון דולר, שעלה ב-56% בתוך שנה. החברה מתכננת לחלק מחציתו (52 מיליון דולר) כדיבידנד לבעלי המניות.

בנקסט ויז'ן מציינים כי צבר ההזמנות שלה נכון למועד פרסום הדוחות הסתכם בכ-288 מיליון דולר. כמו כן, הכנסות החברה צמחו ב-46% והסתכמו ב-168 מיליון דולר.

נקסט ויז'ן מציינת כי יעד הצמיחה השנתי של הדירקטוריון להנהלת החברה לשנת 2026 עומד על כ-275 מיליון דולר - צמיחה של כ-64% ביחס ליעד 2025.

נקסט ויז'ן מייצרת ומשווקת פתרון צילומי, יום ולילה, מיוצב לכלים קרקעיים ואוויריים כדוגמת מיקרו ומיני מזל"טים ורחפנים.

לדברי חן גולן, יו"ר ומייסד נקסט ויז'ן, "זו השנה החמישית ברציפות שבה נקסט ויז'ן מציגה צמיחה משמעותית מעל היעדים שהציב הדירקטוריון להנהלת החברה, וזאת למרות סביבה מאתגרת ועתירת אי-ודאות. במהלך השנה המשכנו להשקיע במחקר ופיתוח לצד הרחבה משמעותית של יכולות ושטחי הייצור, במטרה לתת מענה לביקושים הגבוהים שאנו רואים מלקוחותינו ברחבי העולם".