הנשים האלה הן המיליארדריות הגדולות בעולם - איך הן עשו את זה?

טיילור סוויפט, נשיאת רשת המסעדות In-N-Out Burger, נינותיו של יזם החקלאות ויליאם וואלאס קרגיל. אלה הן חלק מ־154 המיליארדריות באמריקה. אף שמספרן נמוך מהרבה מזה של 981 המיליארדרים הגברים במדינה, לנשים אלו יש בערך אותו השווי הנקי החציוני כמו לגברים - קצת יותר מ־2 מיליארד דולר - על פי נתונים של חברת אלטרטה, שעוסקת באיסוף נתוני עושר.

בשנים האחרונות חלה קפיצה מרשימה במספר הנשים שעשו את הונן בעצמן, כלומר שהשיגו לפחות חלק מעושרן ממיזם משמעותי שהן עצמן השיקו. הרבה יותר נשים היום - כ־60% - עשו את עושרן בעצמן לפחות באופן חלקי בשנת 2024, בהשוואה לחמש שנים קודם לכן, אז רק כ־40% השתייכו לקטגוריה זו. השאר חייבות את עושרן לירושה; כמעט כל המיליארדרים הגברים השיגו את עושרם בעצמם, לפחות באופן חלקי.

האמריקאים העשירים ביותר שולטים כיום בנתח הגדול ביותר אי־פעם מן העושר העולמי. מספר המיליארדרים בארה"ב - גברים ונשים - גדל בהתמדה, ורבים מהם ממשיכים להתעשר.

אלטרטה מעריכה נתונים ציבוריים ופרטיים כדי לקבוע עושר, ומעריכה את זה של נשותיהם ובנותיהם של מיליארדרים גברים שעודם בחיים באופן פרטני. נתוני עושר אלה מבוססים על הערכות של נכסים שרשומים על שמן - בין אם הם נגזרים מעושר משפחתי או מעסק, ובין אם לאו. אלטרטה בחנה היכן ממוקם העסק העיקרי של כל אחת.

לדוגמה, הונה של סוזן דל, אשתו של מייקל דל (מייסד חברת המחשוב דל), מוערך ב־5.8 מיליארד דולר, בין היתר משום שהיא מחזיקה מיליוני מניות של Dell Technologies בנאמנות. אך לורן סאנצ'ז בזוס, אשתו של המיליארדר ג'ף בזוס, אינה מופיעה ברשימה, משום שאין נתונים זמינים המראים כי יש לה השקעות גדולות כמו אחזקות ב־Amazon.com.

יש מי שמעורבות בניהול

הוול סטריט ג'ורנל ניתח את נתוני אלטרטה כדי לסקור כמה מן הנשים העשירות ביותר באמריקה, ולבחון מהיכן מגיע כספן וכיצד הן מוציאות אותו. הנתונים שנותחו הם משנת 2024 עד תחילת 2026.

רבות מהנשים בראש רשימת המיליארדריות ירשו את עושרן מהון שהוריהן או סביהן השיגו. הנשים בקטגוריה זו שומרות לעתים קרובות על פרופיל ציבורי נמוך. אליס וולטון, בתו של מייסד וולמארט, סם וולטון, היא האישה העשירה ביותר בארה"ב עם שווי נקי של 138 מיליארד דולר. (לכל אחד משני אחיה החיים יש שווי נקי דומה).

חלק מן הנשים הללו מעורבות באופן פעיל בחברות שמהן נובע עושרן העצום. הלן ג'ונסון־ליפולד, יורשת ההון של ס.ק. ג'ונסון, מנהלת את חברת Johnson Outdoors הנסחרת בבורסה, כך שעושרה נחשב שילוב של ירושה ושל הון שעשתה בעצמה. מספר יורשות של משפחת מארס מילאו תפקידים בכירים בחברת הממתקים והמזון לחיות מחמד.

חלק מן המיליארדריות ברשימה בנו קריירות מחוץ לאימפריות המשפחתיות שלהן. רונדה סטרייקר, שסבה ייסד את חברת המכשור הרפואי בעלת אותו השם, עבדה כמורה לחינוך מיוחד במשך שנים; ג'וּן האנט, בתו של איל הנפט ה.ל. האנט, הנחתה תוכנית רדיו נוצרית בהשתתפות מאזינים במשך עשרות שנים.

אחרות הקימו במו ידיהן חברות שנעשו ענקיות במגזרים שלהן. ג'ודי פוקנר הקימה את חברת התוכנה הפרטית Epic Systems בתחום הבריאות, שבה, בין "עשרת הדיברות" של החברה, נכלל הציווי "אל תצא להנפקה". דיאן הנדריקס ייסדה יחד עם בעלה המנוח קן הנדריקס את חברת אספקת חומרי הבניין ABC Supply.

יש ביניהן כאלה שמנהלות חברות גדולות שדורות קודמים של משפחותיהן הקימו, מה שהופך את עושרן לחלקו ירושה וחלקו הון שהושג בכוחות עצמן. אביגיל ג'ונסון, למשל, מנהלת את ענקית ההשקעות והפיננסים Fidelity Investments, שנוסדה על ידי סבה. לינסי סניידר היא נשיאת In-N-Out Burger, רשת המזון המהיר שסבה וסבתה הקימו בשנות ה־40.

חלק מן המיליארדריות הפילנתרופיות ביותר הן גרושותיהם ואלמנותיהם של מיליארדרים מפורסמים. מלינדה פרנץ' גייטס, שהייתה נשואה בעבר לביל גייטס, תרמה לפחות 31 מיליארד דולר בעשור האחרון. הפילנתרופיה של פרנץ' גייטס מתמקדת כיום בזכויות נשים ובצעירים.

אשתו לשעבר של ג'ף בזוס, מקנזי סקוט, תרמה מיליארדים לטובת מטרות שונות, החל מהשכלה גבוהה ועד לארגון "האחים הגדולים והאחיות הגדולות של אמריקה", לעתים קרובות ללא התחייבות מצד המקבלים.

אלמנתו של איל הקזינו שלדון אדלסון, מרים אדלסון, תרמה לפחות 961 מיליון דולר למטרות פילנתרופיות, לרבות לארגונים יהודיים ופרו־ישראליים רבים. היא גם תורמת פוליטית מרכזית, התומכת ברפובליקנים, כולל בנשיא טראמפ.

אלטרטה עקבה אחר תרומות פומביות בעשור האחרון. הניתוח אינו כולל את כל התרומות מקרנות או תרומות מקרנות המנוהלות על ידי תורמים. הוא אינו כולל תרומות של מתחת לאלף דולר.

כמה שוות הסלבריטאיות

ידועניות כמו קים קרדשיאן, ריהאנה וטיילור סוויפט מהוות קומץ מן המיליארדריות שעשו את הונן בעצמן, אם כי הן נוטות להגיע לקצה התחתון של סולם המיליארדריות. (אלטרטה מציינת שלמיליארדרים בכל העולם שמחזיקים בפחות מ־2 מיליארד דולר יש סיכוי של כ־10% לאבד את מעמד המיליארדרים בשנה נתונה, בהתבסס על תנודות בערך ההשקעות שלהם ובנכסים אחרים).

חלקן צברו עושר על ידי הקמת חברות מצליחות לאחר שהגיעו למעמד של סלבריטאות. עיקר השווי הנקי של ריהאנה, העומד על מיליארד דולר, מגיע מאחזקותיה בפנטי ביוטי, המוערכת ב־690 מיליון דולר, וממותג ההלבשה התחתונה שלה, המוערך ב־300 מיליון דולר, על פי אלטרטה. נכסים בלוס אנג'לס ובברבדוס, מולדתה, שווים יחד לפחות 43.5 מיליון דולר.

השווי הנקי של טיילור סוויפט עומד על 1.8 מיליארד דולר. הוא כולל את הרווחים מסיבוב ההופעות חסר התקדים שלה "Eras", שעזרו להביא את הערכת סך המזומנים והנכסים האחרים שלה ל־1.7 מיליארד דולר, על פי אלטרטה.