1במערב תוהים: מה ניתן לעשות בשטח כדי לאבטח את מצרי הורמוז?

היכולת של איראן לגבות מחיר כלכלי כבד על ידי "חניקת" מעבר סחורות ונפט במצרי הורמוז היא ההישג המשמעותי ביותר שלה עד כה, ובמערב תוהים איך ניתן להוציא לפועל מבצע שינטרל את האיום האיראני; כך מנתח הבוקר הטיימס הלונדוני. לפחות עשר ספינות הותקפו עד כה בטילים על ידי המשטר האיראני וכמה מלחים נהרגו. כ-3,000 ספינות ממתינות למעבר, ולפי הערכות רק ספינות איראניות שמייצאות נפט לאסיה עוברות בו כיום. "האסטרטגיה האיראנית היא לא בהכרח לנצח במלחמה, אלא להפוך את העלות של המשך המבצע לבלתי-נסבלת", אמר מומחה לעיתון.

האיום המיידי הוא מהסלמה נוספת בשל מיקוש של המצרים בעזרת מאות ספינות קטנות שהאיראנים הכינו מבעוד מועד בדיוק למטרה זו. פינוי המוקשים מהמים תחת אש הוא "משימה קשה מאוד" וספינות השולות או מפנות מוקשים "בדרך כלל אינן ערוכות לפעול בתנאי קרב", נכתב. מומחה צבאי אמר לעיתון כי כל פעולה כזו תדרוש "שיתוק מוחלט של אש אפשרית" מכיוון החוף או מאזורים רחוקים יותר כדי לאפשר אותה. אפילו אם המוקשים יפונו, או שהצבא האמריקאי יצליח למנוע את הצפת המצרים במוקשים, ליווי ספינות דרך המצר ידרוש סד"כ גדול של כלי שיט, מטוסים, מסוקי קרב ואמצעי מעקב ש"יתמודדו מיידית עם כל איום על ספינה העוברת בהם". לדברי המומחים שהתראיינו לכתבה, מדובר במבצע מורכב שיימשך ימים ארוכים, בין היתר בשל הצורך להוכיח לספינות כי הסיכון בחציית המצרים הוא נמוך מספיק כדי שייקחו את הסיכון.

אחרים פירטו כי הסיכוי היחיד - מלבד שינוי משטר - לאבטחת השיט במצרי הורמוז יהיה הצבת כוחות קרקעיים באזור שיאבטחו אותו. "נטרול מלא של איומי משמרות המהפכה, כגון סוללות טילים חופיות, פעולות מיקוש ימיות או אתרי שיגור בעורף דורש בסופו של דבר רמה מסוימת של שליטה פיזית או נוכחות מתמשכת בחוף, בין אם על ידי כוחות שותפים או על ידי מבצעים מיוחדים", אמר לעיתון עבאס דאהוק, לשעבר הנספח הצבאי האמריקאי בסעודיה.

2"הדיפלומט במדים": האיש שמנהל את מבצע ארה"ב נגד איראן

"דיפלומט במדים", כך מוגדר האדמירל בראד קופר, מי שמנהל את מבצע "זעם אפי" של ארה"ב נגד איראן בשבועות האחרונים, בפרופיל המוקדש לו בוול סטריט ג'ורנל. לפי העיתון האמריקאי, קופר בילה זמן רב בתור מפקד הכוחות האמריקאים במזרח התיכון בשנים האחרונות, ובין היתר התארח לארוחת שבת אצל הרמטכ"ל הישראלי אייל זמיר, כמו גם שיחק כדורסל עם מנהיג סוריה אחמד אל-שרע. קופר הוא "אחד הקצינים המעוטרים ביותר בכוחות האמריקאים", לפי העיתון. "הוא נסמך כעת על הקשרים ומערכות היחסים שהשקיע שנים בבנייתם".

בן 58, עם אב קצין ששירת במלחמת וייטנאם, קופר זוכה לשבחים מעמיתים כ"בעל מחשבה עמוקה, החלטיות וקור רוח בעת קרב". הוא מתייעץ באופן תכוף עם יושב ראש המטות המשולבים דן קיין, מצליח "לדחוף" אימוני כושר לסדר היום ו"נראה מעודד ורגוע למרות שהוא לא ישן הרבה", נכתב. הוא השתתף כקצין במלחמת המפרץ ולקח חלק בפעילות נגד הטליבאן באפגינסטן. ב-2021 מונה למפקד הצי האמריקאי במזרח התיכון, במפקדה בבחריין. קופר לקח חלק פעיל בעידוד ובטיפוח הקשרים הביטחוניים בין ישראל למדינות המפרץ כחלק מהסכמי אברהם לאחר מכן.

לפי הכתבה ,קופר פיקד אישית על על משימה ליירוט כתב"מים שנשלחו על ידי החות'ים לעבר ישראל, שנשמכה עשר שעות במהלך הלילה, על סיפון ספינת מלחמה אמריקאית בים האדום ב-2023. מקורביו אמרו לאחר מכן כי הוא רצה "לקחת אחריות באופן אישי" למקרה שהמצב היה מסתבך. כעת הוא מנהל את המלחמה נגד איראן בתפקידו כראש פיקוד מרכז של ארה"ב (Centcom), מבסיס השליטה בפלורידה.

3מי האיש החזק? הקוורטט שמוביל במשותף את הנהגת איראן

עלי לריג'אני, מוג'תבא חמינאי, מוחמד באקר קאליבאף ואחמד וחידי הם "הקוורטט המוביל כעת את איראן", ומנסה לשדר יציבות אחרי ההתנקשות במנהיג הרוחני עלי חמינאי; כך מפרט היום העיתון האיטלקי קוריירה דלה סרה במאמר המשרטט את מבנה השלטון הנוכחי. מדובר בנציגים העליונים של הפקידות הדתית, הפרלמנט ומשמרות המהפכה, "שיוצרים את התחושה, לפחות על פני השטח, כי המשטר יציב יחסית".

לריג'אני, שהוביל בעבר את המגעים סביב תוכנית הגרעין האיראנית, מסתמן כ"איש החזק" במשטר, בתפקידו כראש המועצה לביטחון לאומי אליו מונה על ידי חמינאי האב. "הוא הדבק המחבר בין חברי הקוורטט ומי שבידו הכוח הפוליטי", ניתח העיתון. כבר בימיה הראשונים של המלחמה הוא דחק לשוליים את נשיא איראן והבהיר כי הצבא ומשמרות המהפכה מנהלים את העניינים.

קאליבאף, דובר הפרלמנט ולשעבר ראש משמרות המהפכה גם האו שותף לניהול המלחמה. "עם הניסיון שלו כראש העיר טהרן לשעבר ובמשמרות המהפכה הוא שולט בחקיקה ובתקציב המלחמה", נכתב. לפי הדיווח, הוא זה שרצה את חמנאי הבן בתפקיד, מול התנגדות של לאריג'אני.

הרביעי בחבורה הוא וחידי, מפקד משמרות המהפכה הנוכחי, מי שנחשב כאחראי לפיגוע נגד הקהילה היהודית בארגנטינה ומי שהוגדר כ"שרירים של המשטר" בשל הארגון הסר למרותו.

