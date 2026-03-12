שרת התחבורה מירי רגב אמרה היום (ה') במסיבת עיתונאים כי לפי הערכות משרד התחבורה, עד סוף השבוע הבא תושלם החזרת הישראלים השוהים בחו"ל. לדבריה, שני האתגרים המרכזיים במבצע השבת הישראלים הם החזרתם מהאמירויות וממדינות מזרח אסיה.

מנכ"ל משרד התחבורה, משה בן זקן, אמר כי במקביל נרשמת ירידה בתפוסת חלק מהטיסות מאירופה לישראל.

לדברי רגב, "הרבה מאוד ישראלים שהו באמירויות. המרחב האווירי נסגר ונפתח שם לסירוגין בגלל הירי לכיוון האמירויות, חזרה של ישראלים בטיסות מסחריות בלבד הייתה לוקחת הרבה מאוד זמן, ולכן שוחח ראש הממשלה עם בן זאיד על מבצע חילוץ ללא תשלום".

לדבריה, הערב צפויים לנחות בישראל שני מטוסים נוספים מהאמירויות, אם המצב הביטחוני לא ישתנה. "עד יום שבת יסתיים המבצע", אמרה.

רגב פנתה גם לישראלים שתכננו לשוב לישראל דרך קונקשן באמירויות וקראה להם להימנע מכך: "אני קוראת כאן לכל הישראלים שאמורים לקחת קונקשן דרך האמירויות לא להגיע דרך האמירויות. יש אזהרת מסע, ואני ממש מבקשת: עד מוצאי שבת אנחנו מסיימים את מבצע החילוץ, וישראלים שלא יגיעו לשם".

עשן מיתמר באזור נמל התעופה בדובאי לאחר תקיפה איראנית / צילום: ap, Altaf Qadri

באשר לאתגר החזרת הישראלים ממזרח אסיה, אמרה רגב כי רבים מבקשים לשוב משם לישראל, וכי לאחר הערכת מצב הוחלט להגביר החל מיום ראשון את הטיסות המסחריות באזור.

חברת התעופה האמירתית שלא רצתה להגיע

מנכ"ל רשות שדות התעופה, שרון קדמי, ציין כי לפי ההערכות במזרח הרחוק נמצאים כ־40 אלף ישראלים, אך לא כולם מעוניינים לשוב לישראל בשלב זה. לדבריו, לפי נתוני חברות התעופה והערכות משרד התחבורה, כ־8,000 ישראלים מבקשים לחזור, והפעלת חמישה עד שישה מטוסים עשויה להספיק לצורך כך. עם זאת, הוא ציין כי קיימות מגבלות על הגדלת מספר הטיסות. "הסלוטים לא יכולים לגדול - יש מגבלות מסיבות מבצעיות", אמר.

מנהל רשות התעופה האזרחית, שמואל זכאי, הסביר כי מספר התנועות בנתב"ג מוגבל, וכי חברות תעופה אירופיות ואמריקאיות אינן מפעילות כיום טיסות לישראל בשל החלטות רגולטוריות במדינותיהן. לדבריו, הרגולטורים האירופיים והאמריקאיים - EASA ו־FAA - אוסרים בשלב זה על החברות לטוס לישראל.

לדבריו, יש העדפה לפעול בימים אלו מול טייסים ישראלים. "יש הבדל כשאנחנו יכולים לתדרך את אנשי המבצעים של חברות התעופה, ויש הבדל כשהטייסים הישראלים עם ניסיון במציאות הזאת. אנחנו מרגישים יותר בנוח לפעול מולם", אמר.

כזכור, בשבוע שעבר הודיע משרד התחבורה כי חברת התעופה פליי דובאי תקבל אישור לנחות בישראל כבר בתחילת השבוע, בתקופה שבה רק חברות ישראליות הורשו לנחות בנתב"ג. אולם בסופו של דבר, למרות האישור, בפליי דובאי לא מיהרו להפעיל את הטיסות. זכאי ציין כי עוד לפני פניית שרת התחבורה לראש הממשלה, "הן בחרו שלא להגיע לישראל משיקוליהן".

במהלך מסיבת העיתונאים התייחסו רגב ומנכ"ל משרד התחבורה גם לניסיון להחזיר ישראלים דרך הים. לפי התכנון המקורי פורסם קול קורא, וחברה יוונית הייתה אמורה להפעיל הפלגות לישראל, אולם במשרד הודו כי המהלך לא יצא לפועל.

לדבריהם, הדבר נבע בין היתר מנוכחות גורמים אנטי־ישראליים בצוות היווני, לצד העדפה מובהקת של ישראלים לשוב לישראל בטיסות ולא באמצעות הפלגות. עם זאת, היו גם גורמים נוספים שלא הוזכרו בדבריהם - בהם שביתת ימאים ביוון באותם הימים, שהשפיעה אף היא על היכולת להוציא את המהלך לפועל.