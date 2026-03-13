שוק ההון והשקעות הקאמבק של הדולר? מתחזק בעולם ועולה גם מול השקל
דולר שקל

הקאמבק של הדולר? מתחזק בעולם ועולה גם מול השקל

הדולר התחזק מול השקל ב-2% בשישה ימי מסחר ל-3.14 שקלים • "המטבע הירוק" מתחזק גם מול סל המטבעות העולמי • אידית מוסקוביץ מנהלת חדרי מסחר בבנק הבינלאומי: "הסיבה העיקרית הינה ההסלמה במלחמת איראן"

חזי שטרנליכט 13.03.2026
דולר שקל / אילוסטרציה: Shutterstock
דולר שקל / אילוסטרציה: Shutterstock

האם מתחת לפני השטח יש קאמבק לדולר האמריקני? המטבע האמריקני נסחר הבוקר (שישי) לפי שער של קצת מתחת ל-3.14 שקלים. מדובר בעליה של כ-2% ביחס לשער היציג מוקדם יותר החודש (ב-7 במארס), זינוק שנרשם בשישה ימי מסחר. מדובר בשילוב של מספר גורמים, גם התחזקות של הדולר בעולם והחשש במקביל מהתמשכות המלחמה ועלותה למשק.

אידית מוסקוביץ מנהלת חדרי מסחר בבנק הבינלאומי, אומרת לגלובס הבוקר כי "הדולר מתחזק למול סל המטבעות העולמי. הסיבה העיקרית הינה ההסלמה במלחמת איראן". לדבריה, "המלחמה הקפיצה באופן ישיר את מחירי הנפט, דבר שגורם לחשש מעלייה באינפלציה ומוריד את ההסתברות להורדת הריבית בארה״ב".

הפיחות טרם מוצא

יוסי פריימן מנכ"ל קבוצת פריקו ניהול סיכונים מציין כי "החשש מהסלמה בטחונית לצד משבר אנרגיה גלובלי גוררת לצמצום החשיפה לשקל מצד משקיעים זרים". פריימן מוסיף כי "התחזקות הדולר בעולם באה לידי ביטוי גם בזירה המקומית כאשר האירו נחלש חדות אל מתחת לרמת 1.15 דולר לאירו". כאשר ירידות השערים אמש בבורסות ניו יורק הוא מדגיש, "נדרשות להתאמה על ידי המוסדיים דבר הגורר לביקוש לדולר."

"להערכתנו בטווח הקצר טרם מוצא פוטנציאל פיחות השקל. המבחן הגדול טמון בפריצת התחום 3.18-3.23 שקל לדולר." מסכם פריימן.

לדברי מוסקוביץ, "השוק כבר מתמחר הורדת ריבית רק בספטמבר 2026 במקום ביולי 2026, מגמה שתומכת בהתחזקות הדולר. בנוסף בתקופת אי וודאות בשווקים הפיננסיים משקיעים נוהרים לנכסים שנחשבים ל'מקלט הבטוח' והדולר משמש ככזה בהיותו המטבע המוביל בעולם".

מוסקוביץ מוסיפה ש"רואים בהתחזקות של הדולר מול השקל, בהתאם למגמה העולמית , וכמובן בשל ההשפעה הישירה של המלחמה באיראן על הכלכלה בישראל.ההערכה היא כי בימים הקרובים תמשך התנודתיות על רקע חוסר הוודאות, והתלקחות נוספת במלחמת איראן תוסיף לתמוך בהמשך התחזקות הדולר בעולם ובישראל".

ועדיין גם אחרי העלייה הנוכחית חשוב לזכור איפה היינו לפני שנה.

באפריל אשתקד הגיע הדולר לרמה של 3.78 שקלים. מאז צלל ב-17% מול השקל בתוך שנה קלנדרית. בשנה החולפת השקל הציג מהלך התחזקות מרשים, שנבע מהירידה במפלס הסיכון בכלכלה הישראלית, וכן התקדמות הלחימה בזירות השונות. זאת לצד השלמת ההסכם להשבת החטופים והרגיעה במלחמה.